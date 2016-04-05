Станом на початок 2014 року боєготовність авіапарку 204-ї бригади була вкрай низькою: бойові завдання могли виконувати 5 літаків. Формально, на озброєнні перебувало близько 45—52 винищувачів МіГ-29 і МіГ-29УБ, а також чотири навчально-тренувальних літака L-39M1, що були модернізовані в Одесі. Проте в льотному стані перебували 12 літаків МіГ-29 та МіГ-29УБ , з них до бойового застосування були придатні тільки три МіГ-29, один МіГ-29УБ і один L-39M1.



У лютому 2014 року росіяни почали окупацію Криму. Увечері 27 лютого в районі авіабази Бельбек з'явилися 16 «Уралів» і 6 БТРів з близько 500 озброєними солдатами[9] без знаків розрізнення — російськими окупаційними військами, на той час відомими як «зелені чоловічки». О 3 годині ночі 28 лютого вони захопили аеродром. Російські солдати перекрили доступ особовому складу бригади до стоянок літаків, а також вивели з ладу всі чотири винищувача, що залишалися справними: у літаків були прострелені колеса, а повітрозабірники закидані щебенем. 22 березня 204-та бригада остаточно була захоплена російськими спецпризначенцями. До 26 числа тримали затриманим її командира полковника Юлія Мамчура.[8] (були чутки, що Мамчур сам пішов до росіян і попросив потримати його (типу в полоні) доки москва і Київ не порешают проміж собою)



У квітні 2014 року бригада почала передислокацію на аеродром Кульбакине біля Миколаєва, та вивезення своєї авіаційної техніки і майна. Близько половини особового складу бригади зрадили українській присязі й перейшли на службу у ВПС Росії. Не зрадили присязі понад 240 військовослужбовців або 38 % особового складу, третина з яких була севастопольцями,[8] та 11 з 21 пілотів.[9]



7 квітня заступник начальника головного командного центру Збройних сил України генерал-майор Олександр Розмазнін сказав, що винищувачі будуть вивозити розібраними, наземним транспортом.[8]



З 10 квітня 2014 року, за узгодженням з російською стороною, представники Повітряних сил України приступили до операції з вивезення своєї авіаційної техніки та майна з Криму.[10] Бригада була передислокована до Миколаєва.[11] З території АР Крим було вивезено 43 МіГ-29 та МіГ-29УБ, а також 1 L-39M1. При цьому 9 літаків МіГ-29 та 3 одиниці L-39, які перебували в найкращому стані, росіяни залишили в окупованому Криму, а всі повернуті літаки були розукомплектованими: в кожному з них не вистачало до 11 технічних блоків. Також вдалось вивезти авіаційний тренажер та бойовий прапор частини.[9]