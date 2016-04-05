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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:14
BvB написав:
Так я не проти. Конкретно мені що треба зробити щоб ви були задоволені? Вчинити злочин повʼязаний з військовою службою, щоб розжалували до «солдат» з наступною відправкою на полігон на 2-3 місяці для освоєння ВОС «стрілець-гранатометник»?
Так ніби ж відправка на перенавчання офіцерів запасу на більш востребувану ВОС не являється злочином...
пілоти це "перший сорт", єто другоє
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flyman
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:18
vitaliiangel написав:
..........
получается прикольная ситуация в мирное время их содержали, давали звания, в расцвете сил отпустили на пенсию, а когда пришла война оказывается, это свадебные генералы. Мы должны ими гордится, а не посылать в окоп.
Я думал зарплаты/пенсии военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту. Ан нет им платят за погоны (читай за ум и красоту)
"зарплаты военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту", когда они в рядах армии.
Так же, как гражданским зарплату платят, пока они работают. И никакому владельцу/директору фирмы не придёт в голову в случае каких-то осложнений предъявлять претензии и вызывать на работу человека, который давно ушёл с фирмы.
А пенсии военным так же, как и всем, платят за прошлую работу. И получение пенсии ни к чему не обязывает. Даже при уходе на пенсию не в 60 лет, а раньше. Как, например. сталевары, работники рентгенкабинетов и др. В т.ч. военные и пенсионеры МВД.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:19
flyman
,
Перший сорт
прикинь, так і є..
але у тебе в айтішній хвірмі пілот (якщо прийде) буде стригти газон біля охвісу . А ти, весь сіньор, в ЗСУ якщо не вистачить розуму піти до Мадяра на БПЛА, будеш в окопі одним оком з кращою сітківкою цілитися через приціл АК-74. Таке життя.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:24
Hotab написав:
прикинь, так і є..
все кто делил людей на сорта заканчивали как верхушка 3го рейха. Реальность больно вправляет мозги.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:25
Успіх написав: холява написав:
Іншої думки не побачив
Вітаю!
А я не побачив відповіді на свої питання: скільки часу потрібно чекати на прийняття закону ДЕмобілізації?
І чи там внесли поправку - 18-24міс хто відслужив, йде на дембель?
не раніше виборів і зняття з паузи Констиції, тобі нести цей хрест
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:28
vitaliiangel написав: Hotab написав:
прикинь, так і є..
все кто делил людей на сорта заканчивали как верхушка 3го рейха. Реальность больно вправляет мозги.
Віталя, у тебе погано з алегоріями. Нема таких посвідчень «особа 1 сорту». Нема нашивок на лацкан «особа нижчого сорту». Нема окремих законів під осіб першого сорту. Та про спалювання в газових камерах осіб нижчого сорту. Є умовний поділ в суспільстві на престижні і непрестижні професії. Є вартість підготовки спеціаліста. Є різні вимоги до різних професій. І чим жорсткіші ці вимоги і чим дорожче і важче досягти якоїсь професії , тим умовно вищий сорт спеціаліста. Чому це треба пояснювати?
Доречі, хоч Кендел все одно не сприймає що я кажу, але таких як він (звісно з його слів, я не знаю істину) які багато до війни заробляли і багато платили податків, я б не чіпав на фронт поки є нероби. Але це не моя чашка чаю.
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Hotab
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:40
Игорь Алексеевич написав: prodigy написав:
про 204ту бригаду
Зашли и без одного выстрела всё забрали. Хотя бы для приличия приняли бы бой. Могли бы написать, что встретили дружелюбно братьев по оружию, обогрели, напоили и побратались. А потом договорились разойтись с миром. И вам хорошо и нам.
"братство по оружию" було всі 23 роки...ви не знайомі з цим як воно працює?
ваша бригада розташована в Криму, і ви полковник (тобто закінчили військовий внз десь у 1984, потім Афган), і ваш однокашник (ваш кращий друг(кум, і дружка на свадьбі) служить поруч у Тамані і його рідна сестра тепер ваша дружина , то він дзвонить і пропонує те і те
Якщо менти у нас були майже 90% продажні, то військові всі були прихильниками майдану? (особисто у Криму)
про 25 бригаду вам відомо?
25 окрему повітряно-десантну бригаду розформують за те, що здала зброю сепаратистам.
Про це повідомив спікер Верховної Ради України Олександр Турчинов, відкриваючи засідання Ради.
"Я хочу вас проінформувати, що 25 окрема повітряно-десантна бригада, військовослужбовці якої виявили боягузтво і здали зброю, буде розформована, а військові, які винуваті в цьому, відповідатимуть перед судом", - сказав Турчинов.
При цьому він зазначив, що вже дав відповідні доручення Міністерству оборони і Генеральній прокуратурі.
середу, 16 квітня,2014 під
Краматорськом група військових на танках і бронетранспортерах з українськими прапорами була заблокована місцевими жителями на залізничному переїзді в селищі Пчолкіному. Згодом більш ніж п'ятдесят українських солдатів 25 окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Сухопутних військ пішли із селища Пчолкіного, залишивши своє озброєння. Військові залишили 16 одиниць броньованої техніки, затвори та бойки від автоматів. На кожній бронемашині тільки в одного солдата залишився автомат у повній боєготовності.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:45
Успіх написав: холява написав:
Іншої думки не побачив
Вітаю!
А я не побачив відповіді на свої питання: скільки часу потрібно чекати на прийняття закону ДЕмобілізації?
І чи там внесли поправку - 18-24міс хто відслужив, йде на дембель?
Успіх , РОЗУМІЕШ, я за тебе , але Я не у ВР і точно не маю відношення до приймання відповідних законів .
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