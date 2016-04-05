whois2010 написав:А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.
Ми не знаємо, яку правду розповідає В.Бойко і з якою метою, але є речі, які викликають повагу до Луценка: - він пішов до військових лав із перших днів війни у 58(!) років (хоча міг би виїхати за кордон чи сидіти вдома); - він перебував в Миколаївській області, де часто і густо прилітало, тобто людина ризикувала життям на рівні з військовими; - він зробив чудову піар-компанію, показав українцям приклад для наслідування та зробив внесок у інфовійну на міжнародному рівні (це особливо важливо було на початку війни - донести до інших країн правду про агресію рф); - він використав свій досвід і зв'язки з колишньої посади на боротьбу з ворогом. Ви багато чиновників такого рангу знаєте, які в 50+ пішли хоча б у тероборону?
Доброго дня , квіточка !
...............коли я побачив Луценка з булавою , ........... мене знудило , після того я про цю людину навіть згадувати не бажаю .....
ЛАД написав:"зарплаты военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту", когда они в рядах армии. Так же, как гражданским зарплату платят, пока они работают. И никакому владельцу/директору фирмы не придёт в голову в случае каких-то осложнений предъявлять претензии и вызывать на работу человека, который давно ушёл с фирмы. А пенсии военным так же, как и всем, платят за прошлую работу. И получение пенсии ни к чему не обязывает. Даже при уходе на пенсию не в 60 лет, а раньше. Как, например. сталевары, работники рентгенкабинетов и др. В т.ч. военные и пенсионеры МВД.
оно то вроде и так но только гражданского ниче не мешает призывать в окоп а погоны оказывается мешают. как по мне - лишать тогда погон после выхода на пенсию. что бы не мешали.
moveton написав:Украина все первые 30 лет своего существования была стабильно деградирующим болотом.
Брехня. Спочатку Україна пішла в сторону совка ( комуністи проголосували за відділення тому, що в ерефії комуністи програли , а тому українські боялись що їх нагнуть)-вибрали Кравчука Потім Вибрали Кучму - цей господарник( перша сходинка від комуністів(партбюро) до капіталістів(директори) Потім вибрали Ющенка- друга сходинка від червоних директорів до капіталістів-підприємців Потім сходинка вниз - Янукович ( ці були за співпрацю з росією , тому що для нихце ув практично єдиний ринок збуту продукції яку випускали вкрадені за кравчука заводи) Потім знову вверх - Порошенко - це взагалі повний капіталізм Потім сходинка в сторону - Зеленський( спроба популістів знайти ТОСЮ яка за них все зробить)...
Як бачите як мінімум три сходинки за перших 30 років - ми пройшли.
Сходинка в сторону це падіння з драбини.
в будівельника спеціальні сходинки зі щаблинками в сторону
Hotab написав:vitaliiangel спроси у Детройта сколько раз в жизни он стрелял и когда крайний раз и поймешь, что ты с ним с одной подготовкой к окопу.
смысл не в стрельбе-а в том что человек минимум 20 лет варился в этой среде-военное образование,погоны,субординация и т.д.Он полюбому лучше чем комбайнёр оторванный от сиськи жены и видивший оружие последний раз в школе на уроке НВП.
а поменять законы? мобилизацию ж поменяли. возраст подняли. а тут какое то табу выходит. получается одних через колено ломают а другие неприкасаемые.
Я думаю це може статись, коли вже не буде «непалканів». Коли питання встане саме так, що більше нема кому. . Бо зараз воно і близько так не стоїть. Просто вам важко зрозуміти, що цей умовний «палкан» державі повинен рівно стільки, як і ви. Не більше. Я скажу більше, більшість палканів ще і ображені на країну не менше ніж Віталя. Бо прожили все життя бідніше ніж він. І зараз бідніші ніж він. І дивляться на колег в кацапії, які багатші на порядок. Я зараз про все це збоку)) Як незалежний арбітр)) Бо я не бідніший, і я не «палкан» . Але у мене це все не завдяки державі))
смысл не в стрельбе-а в том что человек минимум 20 лет варился в этой среде-военное образование,погоны,субординация и т.
Не полегшує життя. Навпаки, сьогодні на війні субординація десь збоку. Послати накуй командира нормальна справа, якщо він дятел.
холява ,
Доброго дня , квіточка !
Ото і ви туди, пане Холява! Давайте спочатку квітку хоча б розведемо, а потім почнемо смакувати Я бачив, що апетитна. Але ж не вільна
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лют, 2024 15:21, всього редагувалось 3 разів.
Вітаю! А я не побачив відповіді на свої питання: скільки часу потрібно чекати на прийняття закону ДЕмобілізації? І чи там внесли поправку - 18-24міс хто відслужив, йде на дембель?
Через критичну нестачу піхоти в ЗСУ падає бойовий дух – WP
Командир батальйону Олександр каже: ""Їх треба кимось замінити. Їх ніким замінити, тому вони сидять там довше, їхній бойовий дух падає, вони хворіють або отримують обмороження. Вони вичерпуються. Їх немає ким замінити. Фронт тріщить. Фронт розвалюється"".
"Чому ми не можемо їх замінити? Тому що у нас немає людей, ніхто не йде в армію. Чому ніхто не йде в армію? Тому що держава не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що треба йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі розбіглися", – вважає він.
buratinyo написав:Спецопераций по освобождению ЗАЭС не было. Но регулярные попытки ГУР оценить перспективы и обстановку на захваченной станции и в городе путем проведения спецопераций нужно оценивать положительно.
Буданов с вами не согласен.
08 октября 2023 ... Украинские разведчики трижды пытались освободить временно оккупированный город Энергодар и Запорожскую АЭС, но все операции завершились неудачей. Об этом в интервью NV рассказал глава ГУР Кирилл Буданов. ... Он отметил, что первая попытка была предпринята в августе 2022 года. Тогда спецназ ГУР пересек тогда еще полноводное Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках.
Тогда спецназ ГУР был вынужден использовать гражданские лодки и это была их первая подобная операция. Они высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться из-за недостатка артиллерийской поддержки.
Они оборонялись полдня, но были вынуждены отступить. ... Второй и третий раз попытки также закончились неудачей, хоть ГУР помогали и другие военные, в том числе Вадим Попик, командир Иностранного легиона. В отряде были даже новозеландцы у которых был опыт подобных операций.
Разведчики отмечают, что они набирались опыта, но и ВС РФ тоже – в последний раз российские военные подвели к самому берегу тяжелую военную технику, в том числе танки. Поэтому украинским спецназовцам снова не удалось закрепиться и они отступили. ...
Успіх написав:Вітаю! А я не побачив відповіді на свої питання: скільки часу потрібно чекати на прийняття закону ДЕмобілізації? І чи там внесли поправку - 18-24міс хто відслужив, йде на дембель?
Успіх , РОЗУМІЕШ, я за тебе , але Я не у ВР і точно не маю відношення до приймання відповідних законів .
Ті, що пересиділи всі можливі терміни перебування? Теж вже ніби мають до цього опосередковане відношення, тому безмежують, а ще не від великого розуму та неосвіченості. Потім будуть присягатися, що не знали, що творили.