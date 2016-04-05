Додано: Чет 08 лют, 2024 15:08

а поменять законы? мобилизацию ж поменяли. возраст подняли. а тут какое то табу выходит. получается одних через колено ломают а другие неприкасаемые.





смысл не в стрельбе-а в том что человек минимум 20 лет варился в этой среде-военное образование,погоны,субординация и т.



Доброго дня , квіточка !



Я думаю це може статись, коли вже не буде «непалканів». Коли питання встане саме так, що більше нема кому. . Бо зараз воно і близько так не стоїть. Просто вам важко зрозуміти, що цей умовний «палкан» державі повинен рівно стільки, як і ви. Не більше. Я скажу більше, більшість палканів ще і ображені на країну не менше ніж Віталя. Бо прожили все життя бідніше ніж він. І зараз бідніші ніж він. І дивляться на колег в кацапії, які багатші на порядок.Я зараз про все це збоку)) Як незалежний арбітр))Бо я не бідніший, і я не «палкан» . Але у мене це все не завдяки державі))Не полегшує життя. Навпаки, сьогодні на війні субординація десь збоку. Послати накуй командира нормальна справа, якщо він дятел.Ото і ви туди, пане Холява!Давайте спочатку квітку хоча б розведемо, а потім почнемо смакуватиЯ бачив, що апетитна. Але ж не вільна