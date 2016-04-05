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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 669066916692669366946695>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:03

  Hotab написав:Проте «паркан» в цивільне життя також часто приходить охоронцем в АТБ або автостоянки.

А шо йому заважало та заважає йти працювать в бригаду аварійно-відновлювальних робіт, на завод оператором у 3 зміни хліб випікать, кухарем, водієм тролейбуса, зварником, робочим на ремонт доріг?
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  feecold написав:? Тому що держава не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що треба йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі розбіглися", – вважає він.

Уровень мышления у цитируемого 3-4 класс школы. Потому что трава зелёная. Спроси у каждого первого почему он не хочет в окоп и услышите как минимум 3 системные причины. Но никто не спрашивает и не слышит. Все в традициях совка "партия сказала - выполним" и " само как то рассосётся "
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:06

  Hotab написав:які багато до війни заробляли і багато платили податків, я б не чіпав на фронт поки є нероби.

Реальність трішки інша.
Хто заважає глянуть за останні років 20 скільки людина сплатила податків? Але ні, у ТЦК це не зрозуміють.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:10

  Hotab написав:vitaliiangel спроси у Детройта сколько раз в жизни он стрелял и когда крайний раз и поймешь, что ты с ним с одной подготовкой к окопу.

Низкая подготовка условного Детройта в системе ВСУ как раз одна из причин почему гребут всех вподряд на улице. Но никак не обоснование что это правильно. Что мешало готовить Детройта? Его не надо было ловить или заставлять. Установить минимальный уровень знаний и умений для всл. Я так понимаю его или нет или стрельба в него не входит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:12

Як найвеличніший стає дріб'язково-мстивим:


7 років тому, рівно о 6.00 8 лютого 2017-го року, підполковник 5-го управління СБУ Роман Червінський набрав телефонний номер. Він дзвонив на телефон, який знаходився біля Михайла Толстих, позивний «Гіві», командира штурмового батальйону «Спарта» ЗС РФ, терориста, який вбивав та катував українських військовополонених. Це був останній дзвінок у житті «Гіві». В ту ж мить потужний вибуховий пристрій, встановлюваний під ліжком, розірвав терориста на шматки.

Це одна з найвідоміших та найвдаліших ліквідацій російських терористів на окупованих територіях за часи війни за незалежність. Це не єдина вдала операція СБУ, якою керував Червінський.

Зараз полковник Червінський незаконно затриманий за наказом президента Володимира Зеленського, слідчі СБУ та прокурори ОГПУ за наказом офісу президента сфальшували кримінальну справу проти Червінськоо, де відсутня сама подія злочину. І майже рік судді вигадують різні приводи для того, щоб незаконно тримати Червінського під вартою.

Вчора один з ключових свідків - співробітник СБУ, покази якого також повністю виправдовують Червінського, знов не прибув на суд, оскільки знову отримав термінове завдання. І Червінського знову запроторили за ґрати на два місяці, продовжили термін, тому що в черговий раз СБУ не дозволила дати свідчення своєму співробітнику. Тому що ці свідчення виправдали б Червінського.

Зеленський руками Єрмака, Татарова, Генпрокуратури, СБУ та суддів відверто порушує закон та порушує елементарні процесуальні норми. Проти Червінського діє реальне злочинне угруповання у владі, яке порушує усі норми законодавства, щоб тримати громадянина України під вартою без будь-яких законних підстав.

Це дуже соромно. Це ще один ланцюжок беззаконня, яким діюча моновлада намагається знищувати тих, хто їй не подобається.

У цьому інтерв'ю агент СБУ Олег Сугерей саме розповідає як СБУ знищила терориста Михайла Толстих на прізвисько Гіві.

ДИВИТИСЬ - https://youtu.be/O23wN5d7Tyw
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:13

  Hotab написав:Я скажу більше, більшість палканів ще і ображені на країну не менше ніж Віталя. Бо прожили все життя бідніше ніж він. І зараз бідніші ніж він. І дивляться на колег в кацапії, які багатші на порядок.

Я гадав це тільки у мене є такий знакомий палкан-воєнпенс, бувший вєртухай, бувший воєнком, з відповідною пенсією, який був настільки ображений на країну, шо злиняв з москалями. І шо? Та нічого, пенсію сплачують вчасно.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:15

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel спроси у Детройта сколько раз в жизни он стрелял и когда крайний раз и поймешь, что ты с ним с одной подготовкой к окопу.

Низкая подготовка условного Детройта в системе ВСУ как раз одна из причин почему гребут всех вподряд на улице. Но никак не обоснование что это правильно. Что мешало готовить Детройта? Его не надо было ловить или заставлять. Установить минимальный уровень знаний и умений для всл. Я так понимаю его или нет или стрельба в него не входит.

Я еще раз, крайний уже, спрошу.. «Почему ты HR на производственном предприятии не умеешь стоять у станка?» Может потому что от тебя требуется другое? Тебе точно так же , гражданскому, невдомек, что слово «военнослужащий» совсем не обозначает умение стрелять и бежать в атаку.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Не полегшує життя. Навпаки, сьогодні на війні субординація десь збоку. Послати накуй командира нормальна справа, якщо він дятел.

якби так було, той же Фріз з Бандерівцем давно послалих накуй неадекватів, що вимагають тупі доклади о 6 ранку, тонни папірців, і не відпускають у законну відпустку. А тих хто заявлявся б особисто з претензіями на наступний день вже вносили у список зниклих безвісти.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:26

yanyura
Краще нічого не писати , навіть посилаючись на ГУР .

Як ви не маєте до цього відношення то і писати ні до чого .....
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:27

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
в сети читав , що у країни має бути план Б (план А-США надають 60млрд), коли допомоги
від США в 2024 не буде...
-це по перше-гроші орків (300 млрд дол заарештованих у різних країнах)

А нам их кто-то отдаёт?


США почали переговори з союзниками на тему використування арештованих активів (пише NT)

[youtube]_b_7Y5w4dQQ...

у 1990р 50млрд у Іраку конфіскували і через ООН передали Кувейту (та іншим)

Через 2 года "почали переговори". Через сколько лет будет решение? Насколько читал, пока речь идёт об использовании %% на эти деньги.
Насчёт Ирака, честно говоря, не помню. Не подскажете, где посмотреть?
ЛАД
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