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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:28
Faceless написав: Hotab написав:
Не полегшує життя. Навпаки, сьогодні на війні субординація десь збоку. Послати накуй командира нормальна справа, якщо він дятел.
якби так було, той же Фріз з Бандерівцем давно послалих накуй неадекватів, що вимагають тупі доклади о 6 ранку, тонни папірців, і не відпускають у законну відпустку. А тих хто заявлявся б особисто з претензіями на наступний день вже вносили у список зниклих безвісти.
Ну Успіх не тільки посилає, а і «копняки» відвідує своїм командирам. Зі слів , звичайно.
Але справа не в тому. В реальних бойових умовах дійсно все трошки інакше. Намагаються чути один одного, а не «я начальник - ти дурак». Принаймні на рівні живого спілкування, а не паперових директив з верхнього штабу.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:28
Hotab написав:
Я еще раз, крайний уже, спрошу.. «Почему ты HR на производственном предприятии не умеешь стоять у станка?» Может потому что от тебя требуется другое? Тебе точно так же , гражданскому, невдомек, что слово «военнослужащий» совсем не обозначает умение стрелять и бежать в атаку
ты путаешь бизнес и оборону. Бизнес создан для зарабатывания денег и все что не касается зарабатывания - нецелевые затраты (чего любое предприятие старается избегать). Мин.обороны создано для обороны и тыкать что условный Детройт был "нецелевым аппендиксом" равно тому что высшее руководство ВСУ слабо представляло свои задачи. В бизнесе бесполезных людей не держат. Ресурсы не бесконечны и на полезного может не хватить. Польза определяется как соответствие действий каждого работающего целям организации.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 08 лют, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:33
vitaliiangel
,
тыкать что Детройт был нецелевым аппендиксом
А я и не «тыкаю». Он свою работу делал. Но он не умеет бегать в атаки. И я тоже не обязан уметь (хотя могу, но это моя инициатива, мой бзик сьебаться если собьют, отстреляться если придется, но вообще не обязан ) . В армии тоже есть свои «коды профессий» , но они называются ВОС . И не все одинаково умеют шить обувь.
Универсальных не существует в армии. Пилот не может (разве что ознакомительно) знать построение боевого порядка роты на марше, организацию ВОПа, преподаватель льотного ВУЗа устройство танка. Каждый грызет свою морковку. И все называются «военнослужащий».
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:44
Hotab написав:
А я и не «тыкаю». Он свою работу делал. Но он не умеет бегать в атаки. И не все одинаково умеют шить обувь.
Приклад, з виробництва мобілізують оператора шить взуття, рядовий, не служив, броні нема. Де виробництву брать навчених людей і де гарантія шо їх завтра не мобілізують?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:47
Hotab написав:vitaliiangel
,
тыкать что Детройт был нецелевым аппендиксом
А я и не «тыкаю». Он свою работу делал. Но он не умеет бегать в атаки. И я тоже не обязан уметь (хотя могу, но это моя инициатива, мой бзик сьебаться если собьют, отстреляться если придется, но вообще не обязан ) . В армии тоже есть свои «коды профессий» , но они называются ВОС . И не все одинаково умеют шить обувь.
Универсальных не существует в армии. Пилот не может (разве что ознакомительно) знать построение боевого порядка роты на марше, организацию ВОПа, преподаватель льотного ВУЗа устройство танка. Каждый грызет свою морковку. И все называются «военнослужащий».
Типа я открываю в Одессе филиал, а охранников нет и в первую же ночь выносят склад. С твоей точки зрения никто не виноват, каждый делал свою работу предъявить некому. Но это не так. Руководитель обязан был позаботится об охране заблаговременно, до того как вынесли склад, а не после.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:49
Water написав: Hotab написав:
А я и не «тыкаю». Он свою работу делал. Но он не умеет бегать в атаки. И не все одинаково умеют шить обувь.
Приклад, з виробництва мобілізують оператора шить взуття, рядовий, не служив, броні нема. Де виробництву брать навчених людей і де гарантія шо їх завтра не мобілізують?
Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.
С твоей точки зрения никто не виноват,
Какой-то набор слов не привязанных к диалогу. Почему «Никто не виноват»? С чего и к чему вывод?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:50
flyman написав:
.............
"нам на руском удобнєє", ці розсмокчуться моментально
.............
Остальные несколько позже. Не они, так их дети или внуки.
И обратите внимание, он говорит о "россиянах", а не "русских" - там много национальностей. Интересно, всяких башкир или татар (если они там есть, или других) он тоже считает "не соответствующими" национальности?
И толку с его украинского языка на Филиппинах. В Украину воевать он не возвращается.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:54
flyman написав: Vadim_ написав: budivelnik написав:
Брехня.
Спочатку Україна пішла в сторону совка ( комуністи проголосували за відділення тому, що в ерефії комуністи програли , а тому українські боялись що їх нагнуть)-вибрали Кравчука
Потім Вибрали Кучму - цей господарник( перша сходинка від комуністів(партбюро) до капіталістів(директори)
Потім вибрали Ющенка- друга сходинка від червоних директорів до капіталістів-підприємців
Потім сходинка вниз - Янукович ( ці були за співпрацю з росією , тому що для нихце ув практично єдиний ринок збуту продукції яку випускали вкрадені за кравчука заводи)
Потім знову вверх - Порошенко - це взагалі повний капіталізмПотім сходинка в сторону - Зеленський
( спроба популістів знайти ТОСЮ яка за них все зробить)...
Як бачите як мінімум три сходинки за перших 30 років - ми пройшли.
Сходинка в сторону це падіння з драбини.
в будівельника спеціальні сходинки зі щаблинками в сторону
В Будівельника - сходинки мають площадки безпеки , огорожені ... спеціально для 73% де.ілів які постійно пробують то пальці під молоток підсунути , то трансформатор лизнути по пріколу...
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:56
Hotab написав:
Какой-то набор слов не привязанных к диалогу. Почему «Никто не виноват»? С чего и к чему вывод
спрошу иначе, кто по твоему виноват в ситуации когда пехоте не хватает людей. Тот кто не пошёл в пехоту (ухылянт)?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:02
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Какой-то набор слов не привязанных к диалогу. Почему «Никто не виноват»? С чего и к чему вывод
спрошу иначе, кто по твоему виноват в ситуации когда пехоте не хватает людей. Тот кто не пошёл в пехоту (ухылянт)?
Никто. Это объективная ситуация, когда в мирное время страна с 40 млн населения и слабой экономикой не может иметь роскошь в 1 млн постоянно
подготовленных стрелков пехотных подразделений, чтобы достойно противопоставить, если когда-то придется, стране со 140 млн и военным бюджетом выше в 10 раз. Это просто факт. Как то, что я (возможно) выше тебя.
Это не приговор. Ты не обязательно мне во всем проиграл. У тебя есть шанс взять другим. Если ты готов бороться.
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