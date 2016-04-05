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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:05
Hotab написав:
Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.
Ваші слова можливо у вуха ТЦК вкласти? Бо поки-що не бачу такого в законодавстві.
PS: Десь у 2020 зустічав у таксі, чорна Шевроле Авео, військового пілота гвинтокрила, IMHO, Вадім. Казав роботи нема, підробляє, вроді якісь додаткові папери оформлював для роботи десь не у нас.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:07
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Какой-то набор слов не привязанных к диалогу. Почему «Никто не виноват»? С чего и к чему вывод
спрошу иначе, кто по твоему виноват в ситуации когда пехоте не хватает людей. Тот кто не пошёл в пехоту (ухылянт)?
Никто. Это объективная ситуация, когда в мирное время страна с 40 млн населения и слабой экономикой не может иметь роскошь в 1 млн постоянно
подготовленных стрелков пехотных подразделений, чтобы достойно противопоставить, если когда-то придется, стране со 140 млн и военным бюджетом выше в 10 раз.
Что я и хотел сказать. За вынесенный склад в бизнесе виноват директор. А в государстве не виноват никто. Каждый делал свою работу.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:09
vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel написав:
спрошу иначе, кто по твоему виноват в ситуации когда пехоте не хватает людей. Тот кто не пошёл в пехоту (ухылянт)?
Никто. Это объективная ситуация, когда в мирное время страна с 40 млн населения и слабой экономикой не может иметь роскошь в 1 млн постоянно
подготовленных стрелков пехотных подразделений, чтобы достойно противопоставить, если когда-то придется, стране со 140 млн и военным бюджетом выше в 10 раз.
Что я и хотел сказать. За вынесенный склад в бизнесе виноват директор. А в государстве не виноват никто. Каждый делал свою работу.
А кто виноват, если мелкое предприятие (жертва) атакует и хочет поглотить крупное (агрессор) , и не удается противостоять успешно? Неужели есть реальные виновные? Или все же это объективная ситуация?
Десь у 2020 зустічав у таксі, чорна Шевроле Авео, військового пілота гвинтокрила, IMHO, Вадім.
Здогадуюсь хто.(якщо трохи смазлівий пістак) Здається служить.
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Hotab
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:14
vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel написав:
.........
спрошу иначе, кто по твоему виноват в ситуации когда пехоте не хватает людей. Тот кто не пошёл в пехоту (ухылянт)?
Никто. Это объективная ситуация, когда в мирное время страна с 40 млн населения и слабой экономикой не может иметь роскошь в 1 млн постоянно
подготовленных стрелков пехотных подразделений, чтобы достойно противопоставить, если когда-то придется, стране со 140 млн и военным бюджетом выше в 10 раз.
Что я и хотел сказать. За вынесенный склад в бизнесе виноват директор. А в государстве не виноват никто. Каждый делал свою работу.
Не так.
В том, что не было не 1, а многих миллионов подготовленных и обученных
солдат виновато государство и общество, которые считали, что это не нужно и незачем тратить на это деньги.
В том, что сегодня
не хватает людей в пехоте, виноваты ухилянты.
Но в конце концов дело сейчас даже не в вине. Главный вопрос сегодня - что делать?Hotab
во всех сегодняшних постах прав. Хотя ему моя поддержка не нужна.
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ЛАД
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:20
ЛАД
,
Hotab во всех сегодняшних постах прав. Хотя ему моя поддержка не нужна.
Меня на днях так жизнь уепала, приземлила и сбила спесь, , что я прям прозрел. Наверное такие вещи надо периодически в жизни. И потому я счас максимально без личностей, а просто пытаюсь быть честным и объективным. Спасибо за оценку.Нужна. От неглупого человека.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 лют, 2024 17:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:21
Hotab написав:
Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.
Треба хоча би знати хто є і де є. А то:
А тоді починаються облави, що і призводить до ситуації подібної як в Космачі. Села вже добряче прошерстили і якщо когось не задіяли, то значить і не так просто це зробити.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:34
Hotab написав:
А кто виноват, если мелкое предприятие (жертва) атакует и хочет поглотить крупное (агрессор) , и не удается противостоять успешно? Неужели есть реальные виновные? Или все же это объективная ситуация
это происходит каждый день. Виноват тот, кто должен искать способы обойти фланговую аттаку с более сильным конкурентом.
В бизнесе не может быть такого, что компания терпит убыток, но никто не виноват. Это колхоз.
У каждого работника есть KPI подвязанный к общей эффективности организации или к фин.результату.
Бывает что виноватых много, в случае убытков сверяется KPI каждого, иногда увольняют целый отдел или всех сотрудников филиала, если обнаруживается что каждый недорабатывал.
У собственника, если есть кому он платит зарплату, значит есть и тот, по чьей вине убыток. Это взаимосвязано. Бизнес не благотворительность. Зарплаты там где прибыль. Соответственно, если прибыли нет необходимо уволить неэффективных и набрать эффективных.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 08 лют, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:34
Hotab написав:ЛАД
,
Hotab во всех сегодняшних постах прав. Хотя ему моя поддержка не нужна.
Меня на днях так жизнь уепала, приземлила и сбила спесь, , что я прям прозрел. Наверное такие вещи надо периодически в жизни. И потому я счас максимально без личностей, а просто пытаюсь быть честным и объективным. Спасибо за оценку.Нужна. От неглупого человека.
Я не лізу на місто радника , але нікому і нічого не треба розповідати .
То ваше , придбане , приватне .....ДОСВІД
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:37
Hotab написав:
Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.
Ще напишіть - і шити з них сумки та шкіряні ремені, мабуть, не дають спокою концтабірні фантазії.
Національна економіка..., було вже з 1920 по 1945 рік. Із такими підходами доділитеся.
Востаннє редагувалось feecold
в Чет 08 лют, 2024 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:38
холява ,
Дякую
Щодо циркону. Віталій знаю читає Коваленка. Йому не нове. Для інших ось його думка.
Насчёт ракеты 3М22 «Циркон»…
В последние дни много вопросов о, якобы, применении по Украине гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». В частности, якобы, остатки этой ракеты были найдены 7 февраля в Днепровском районе Киева в районе разрушенной линии электропередач…
Сразу же все кому не лень, стали идентифицировать запчасть от ракеты, кусок алюминия, с написанной на ней карандашом или фломастером аббревиатурой 3М22 как доказательство применения «Циркона». То есть, не заводской штамп, а корондашыкам – 3М22…
Сразу отмечу, что, во-первых, официальных подтверждений применения РОВ по Украине на утро 7 февраля ракет «Циркон» - не было. Во-вторых, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но вот, что скажу…
3М22 «Циркон» это очень проблемная, сырая и с трудом принятая на вооружение противокорабельная гиперзвуковая ракета. Немного о характеристиках.
3М22 это условно маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета с центральным корпусом, создающим подъемную силу и разгонной ступенью с твердотопливными двигателями, дающим ей первичное сверхзвуковое ускорение, после чего прямоточный воздушно -реактивный двигатель на жидком топливе на второй ступени разгоняет её до гиперзвуковых скоростей – 9 Махов или более 11 тыс км/ч.
Дальность полета ракеты от 250 до 500 км на малых высотах и до 740 км по полубаллистической траектории. При заправке ракеты специфическим, специально для неё созданным топливом, дальность полёта может быть увеличена до 1 тыс км.
А теперь, почему я уверен, что по Украине скорее не был применён 3М22 «Циркон», нежели наоборот.
Ракета «Циркон» это не КРМБ «Калибр». Для неё нужны уникальные пусковые установки и уникальные носители. Её перспективными носителями являются на сегодня полумёртвые ТАРКР проекта 1144 «Орлан», а именно, не боеспособный «Пётр Великий» и находящийся в вечном ремонте «Адмирал Нахимов». Так же эту ракету могут применять АПЛ проекта 885М «Ясень-М» и 949А «Антей» и ни одной из которых нет в Чёрном море.
Так же, перспективными носителями «Цирконов» могут стать фрегаты проекта 22350М. Но именно в модификации “М”, закладка которых даже не стартовала!
Из чего возникает вопрос, а чем и откуда стреляли?
Я не исключаю того, что для 3М22 «Циркон» мог быть создан сухопутный, мобильный носитель/пусковая. Если включить фантазию, то это вполне мог бы быть контейнерный тип, наподобие Club-K —контейнерный комплекс в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере, размещающий противокорабельные ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1, Х-35УЭ либо ракеты класса поверхность-поверхность 3М-14КЭ, Х-35УЭ.
Но, про интеграцию 3М22 в сухопутную ПУ ничего не говорилось и не сообщалось даже на базовом уровне сплетен и конспирологии. А сам процесс, такой интеграции, вряд ли по силам российскому ВПК. Утаить же такое достижение кулибиных было бы сложно.
А потому, не исключаю, что, скорее всего это была ракета серии 9М723, при сборке которой применялись запчасти, предназначенные для 3М22, потому и была найдена таковая надпись на куске металла. Не редкость, когда в российских ракетах применяются штампы одних и тех же запчастей, это упрощает технологические процессы. С учётом того, что в россии в последние месяцы стараются делать ставку на производство большего количества баллистических ракет, совершенно не исключено, что часть ЗЧ предназначенных на изготовление бесполезных в войне «Цирконов», с НПО Машиностроения пошли именно в цеха сборки 9М723 на Воткинский завод.
Но, напомню, это лишь версия. Ждём официальных комментариев.
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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