Додано: Чет 08 лют, 2024 17:38

холява ,

Дякую



Щодо циркону. Віталій знаю читає Коваленка. Йому не нове. Для інших ось його думка.







Насчёт ракеты 3М22 «Циркон»…



В последние дни много вопросов о, якобы, применении по Украине гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». В частности, якобы, остатки этой ракеты были найдены 7 февраля в Днепровском районе Киева в районе разрушенной линии электропередач…



Сразу же все кому не лень, стали идентифицировать запчасть от ракеты, кусок алюминия, с написанной на ней карандашом или фломастером аббревиатурой 3М22 как доказательство применения «Циркона». То есть, не заводской штамп, а корондашыкам – 3М22…



Сразу отмечу, что, во-первых, официальных подтверждений применения РОВ по Украине на утро 7 февраля ракет «Циркон» - не было. Во-вторых, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но вот, что скажу…



3М22 «Циркон» это очень проблемная, сырая и с трудом принятая на вооружение противокорабельная гиперзвуковая ракета. Немного о характеристиках.



3М22 это условно маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета с центральным корпусом, создающим подъемную силу и разгонной ступенью с твердотопливными двигателями, дающим ей первичное сверхзвуковое ускорение, после чего прямоточный воздушно -реактивный двигатель на жидком топливе на второй ступени разгоняет её до гиперзвуковых скоростей – 9 Махов или более 11 тыс км/ч.

Дальность полета ракеты от 250 до 500 км на малых высотах и до 740 км по полубаллистической траектории. При заправке ракеты специфическим, специально для неё созданным топливом, дальность полёта может быть увеличена до 1 тыс км.



А теперь, почему я уверен, что по Украине скорее не был применён 3М22 «Циркон», нежели наоборот.



Ракета «Циркон» это не КРМБ «Калибр». Для неё нужны уникальные пусковые установки и уникальные носители. Её перспективными носителями являются на сегодня полумёртвые ТАРКР проекта 1144 «Орлан», а именно, не боеспособный «Пётр Великий» и находящийся в вечном ремонте «Адмирал Нахимов». Так же эту ракету могут применять АПЛ проекта 885М «Ясень-М» и 949А «Антей» и ни одной из которых нет в Чёрном море.



Так же, перспективными носителями «Цирконов» могут стать фрегаты проекта 22350М. Но именно в модификации “М”, закладка которых даже не стартовала!



Из чего возникает вопрос, а чем и откуда стреляли?



Я не исключаю того, что для 3М22 «Циркон» мог быть создан сухопутный, мобильный носитель/пусковая. Если включить фантазию, то это вполне мог бы быть контейнерный тип, наподобие Club-K —контейнерный комплекс в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере, размещающий противокорабельные ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1, Х-35УЭ либо ракеты класса поверхность-поверхность 3М-14КЭ, Х-35УЭ.



Но, про интеграцию 3М22 в сухопутную ПУ ничего не говорилось и не сообщалось даже на базовом уровне сплетен и конспирологии. А сам процесс, такой интеграции, вряд ли по силам российскому ВПК. Утаить же такое достижение кулибиных было бы сложно.



А потому, не исключаю, что, скорее всего это была ракета серии 9М723, при сборке которой применялись запчасти, предназначенные для 3М22, потому и была найдена таковая надпись на куске металла. Не редкость, когда в российских ракетах применяются штампы одних и тех же запчастей, это упрощает технологические процессы. С учётом того, что в россии в последние месяцы стараются делать ставку на производство большего количества баллистических ракет, совершенно не исключено, что часть ЗЧ предназначенных на изготовление бесполезных в войне «Цирконов», с НПО Машиностроения пошли именно в цеха сборки 9М723 на Воткинский завод.



Но, напомню, это лишь версия. Ждём официальных комментариев.



