Далип Сингх, бывший высокопоставленный чиновник администрации Байдена, предложил разместить обездвиженные резервы на целевой депозитный счет, к которому Министерство финансов Украины могло бы иметь доступ, и использовать его в качестве залога для новых облигаций, которые выпустит Украина. Если Украина сможет успешно погасить долг — в течение периода от 10 до 30 лет — тогда Россия потенциально сможет вернуть свои замороженные активы.



«Если они не смогут погасить долг, я предполагаю, что Россия, вероятно, имеет к этому какое-то отношение. И таким образом, Россия заинтересована в том, чтобы Украина стала суверенной независимой экономикой и страной», — сказал г-н Сингх, который сейчас является главным глобальным экономистом в PGIM с фиксированной доходностью.



От себя отметим, что такая схема выглядит, как бы это выразиться, «слишком рафинированно-западно-либеральной» для того, чтобы на нее пошла Москва, которая сейчас успешно обходит санкции, и даже МВФ прогнозирует на 2023 год рост экономики России в размере 2,2%, чем не могут похвастать многие ведущие страны Европы и что ярчайшим образом демонстрирует откровенный провал западных санкций.



Интересная деталь. Указанный выше Далип Сингх есть никто иной, как бывший заместитель помощника президента Байдена по национальной безопасности. Именно Далип Сингх занимался разработкой санкционного пакета в отношении России в первой половине 2022 года, именно он, разработав этот пакет, выразил большие и оправданные сомнения в том, что эти санкции возымеют действие, после чего он уволился с госслужбы и пошел работать в частный сектор. В дальнейшие подробности вдаваться не будем, поскольку они освещались в августовской прошлого года публикации под красноречивым заголовком «Запад еще пока не понял, как санкции действуют на Россию… А Украине нужно оружие!».



Принятие твердого юридического обоснования является одной из самых больших проблем для политиков, решающих, как действовать дальше.



Сторонники конфискации российских активов утверждают, что страны, владеющие российскими активами, имеют право отменить свои обязательства перед Россией и использовать эти активы для покрытия того ущерба, который Россия должна возместить за нарушение международного права в соответствии с так называемым международным правом государственных контрмер. Они отмечают, что после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году 50 млрд долларов иракских средств были конфискованы и переведены через ООН для выплаты компенсаций жертвам в Ираке и других странах. Сторонники конфискации утверждают, что, если страны Большой семерки будут действовать согласованно, конфискация российских активов не окажет влияния на их валюты или статус доллара, а другие страны вряд ли будут спешить переводить свои деньги в другую валюту, например, в китайский юань, поскольку реальной альтернативы доллару пока действительно нет.



Одним из препятствий для конфискации в Штатах было мнение о том, что для этого необходимо решение Конгресса, а здесь со стороны трампистов могут быть проблемы, как и в случае с выделением помощи Украине.



Но сейчас появилась точка зрения о том, что эту необходимость можно законно обойти.



Поскольку вопрос с выделение помощи в США и в ЕС завис, а в Украине оканчиваются боеприпасы и налицо огромная дыра бюджете, то в Америке вопрос из юридической плоскости уже начинают переводить в моральную, основываясь на том, что Москва должна понести расплату за свои агрессивные деяния, и конфискация активов являются одной из форм такой расплаты.



Различная реакция в ответ на инициативу

О том, что в трех ведущих странах Евросоюза, то есть в Италии, Франции и Германии, крайне «крайне осторожно» относятся к идее США конфисковать российские активы для помощи Украине, сообщило со ссылкой на свои источники британское издание Financial Times в публикации «The legal case for seizing Russia’s assets», что можно перевести примерно как «Юридическая сторона дела в аресте российских активов».



Кроме того, использование российских средств в интересах Украины тормозят, по информации медиа, также Бельгия и Люксембург.



«Европейские чиновники опасаются возможного возмездия, если государственный иммунитет будет подорван. Один из них отметил, что, по сравнению с этим, США владеют лишь очень небольшим объемом активов российского центрального банка», – пишет издание.



«С точки зрения ЕС, нам есть что терять», — сказал не названный представитель ЕС.



Специалисты говорят, что возможности РФ противостоять судебным разбирательствам ограничены, но Москва «найдет другие способы ответить взаимностью», что будет означать причинение большего вреда западному бизнесу в РФ и другой потенциальный ущерб.



Также высказывается мнение, что суверенный иммунитет «действует в обе стороны», а Германия до сих пор в некоторых странах является объектом востребования военного ущерба со времен Второй мировой войны.



Вместо этого, ЕС настаивает на использовании только прибыли от замороженных активов России, хотя некоторые страны побаиваются даже такого шага.



После ряда публикаций в медиа, выражающих сомнения в юридической чистоте, последствиях и вообще реальности конфискации российских активов, в США выступили с заявлением о том, что в Белом Доме пока считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Украине. Об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.



Вместе с тем, появилась информация о том, что прокуратура Германии конфисковала в бюджет более 720 млн евро, принадлежавших одной российской фирме и замороженных в связи с санкциями. Но это отдельный случай, поскольку фирма пыталась незаконно вывести средства из-под санкций.



Появилось сообщение, что в целом ЕС заморозил российские активы на сумму около 21,5 млрд евро и еще 300 млрд евро центрального банка России арестованы всеми странами G7. Из них около 125 млрд евро принадлежат бельгийской компании Euroclear. Бельгия подсчитала, что в 2023-2024 годах она соберет 2,3 миллиарда евро налогов с этой суммы и передаст их Украине. Но чтобы применить это правило ко всему ЕС, нужно согласие всех 27 его стран, а как в ЕС принимаются решения, уже хорошо известно на примере вопроса о выделении Украине помощи, где из-за возражений Венгрии, точнее ее премьера Орбана, пока все застопорилось.



Прозвучала и соответствующая угроза из Москвы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что конфискация Штатами замороженных российских активов и «дальнейшее нагнетание военной эскалации» могут стать триггером для разрыва отношений с Америкой.



«Дипотношения сами по себе, разумеется, это не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все берегут. Но инициативно идти на их слом, на разрыв мы не будем», — сказал он.



Рябков отметил, что Москва не хочет разрыва отношений, потому что считает, что они с Вашингтоном имеют «центральную роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности».



Последняя фраза российского чиновника лишний раз подтверждает, что с цинизмом в Москве «все нормально». Затеять полномасштабную агрессию в центре Европы, длящуюся уже скоро два года, захватить часть территории суверенного государства, убить и покалечить в другой стране около полумиллиона человек, включая мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушить жизненно-важные объекты, жилье в другой стране – и отводить себе «центральную роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности»!



Насколько реальна конфискация и что может перепасть Украине

Откровенно говоря, пока что конфискация российских активов и получение их Украиной для своих нужд, включая военные, имеют весьма туманную перспективу.



И все же, попытаемся обозначить основные моменты в этом вопросе на самом общем уровне, не вдаваясь в юридические сложности, которые оставим специалистам.



Итак, на Западе, преимущественно в ЕС, арестованы или, если угодно, «заморожены» более 300 млрд долларов российских активов.



Но арест и конфискация – это совершенно разные вещи.



Арест актива означает лишь то, что собственник не может ими свободно распоряжаться. Например, если аресту подвергается банковский депозит, то на него продолжают поступать проценты, его владелец остаётся прежним, но до снятия ареста, например судом, он не может этими средствами распоряжаться.



В свою очередь, конфискация активов или начисленных процентов по ним – это совершенно другая процедура, которая требует гораздо более веских правовых оснований. В случае с российскими активами, начало российской агрессии против Украины послужило причиной их ареста на Западе из-за диаметрально противоположных геополитических интересов и взглядов Москвы и НАТО. Но эти активы, вырученные, например, в результате продажи энергоносителе, были приняты на Западе как легальные и легально инвестированы в западную экономику.



В свою очередь, по законам большинства западных и не только западных стран, основанием для конфискации активов может быть либо их незаконное происхождение, либо вступление в силу законного приговора суда в отношении собственника активов, например, приговор с конфискацией имущества в счёт восполнения ущерба потерпевшей стороне.



Объявить эти активы незаконно полученными на Западе уже не смогут, потому что, повторим, они были приняты и инвестированы там как легальные. В противном случае, возникнет масса вопросов к целой армии западных чиновников в банковской системе, финмониторинге и так далее. Даже если в отношении происхождения этих средств и можно «накопать» какой-то компромат или даже криминал, то этого на Западе уже никто не признает, ибо это тот случай, когда «следствие выйдет само на себя».



Обвинительный приговор с конфискацией тоже вынести не получится, не говоря уже о том, что сроки рассмотрения подобных дел – это долгие годы. Немногим менее половины замороженных активов, а конкретно 125 млрд евро, принадлежат бельгийской компании Euroclear, аффилированной, по данным медиа, с российским центробанком. Конфисковывать эти средства у компании формально не за что. И подобная ситуация, можно быть уверенным, имеет место с другими легальными российскими активами на Западе, ибо их размещением занимались вполне квалифицированные люди.



Поэтому любое решение по конфискации активов будет выглядеть политически мотивированным. В итоге, страны ЕС и другие государства, заморозившие российские активы, имеют все шансы вывода из их стран иностранных инвестиций, вложенных странами, имеющими разногласия с США и НАТО. К их числу следует отнести Китай, страны БРИКС, некоторые из «нефтяных монархий» Ближнего Востока и не только. Это могут быть не просто миллиарды, а триллионы долларов. Мотивация этих стран при выводе своих капиталов будет очевидной: если российские активы конфисковали по причине геополитических противоречий, то нет никаких гарантий, что по той же причине не конфискуют активы других стран. Массовый вывод капиталов может без преувеличения обвалить экономику и финансы Европы



Здесь мы опять возвращаемся к тому, о чем немного говорилось в начале этого очерка.



Если бы по примеру гитлеровской Германии, война против российской агрессии имела шансы быть доведенной до полного и окончательного разгрома путинской России, подписания ею акта о безоговорочной капитуляции, проведения некоего «нового Нюрнберга» над путинским преступниками, тогда можно было бы говорить о неких международных юридических решениях на тему конфискаций, репараций, экспроприаций российских активов, в том числе, в пользу Украины как наиболее пострадавшей стороны.



Но все это представляется утопией не столько даже по сугубо военным, техническим и ресурсным причинам, хотя и эти причины не дают оснований рассчитывать на капитуляцию Москвы. Проблема, повторим, в том, что Запад, включая США, панически боятся дезорганизации России, ибо это влечет последствия, спрогнозировать которые не может никто.



Именно риск оттока капитала и последующих серьезнейших проблем удерживает государства G7 от конфискации российских активов.



Но поскольку проблема выделения помощи Украине обостряется, то зазвучавшие на Западе призывы использовать для этой помощи российские активы сводятся к некоему «лайтовому» варианту. Суть его состоит в том, что Украина получит не все 300 млрд долларов активов, а только те проценты, которые «набегают» на эти активы. В Европе такой вариант считается «плюс-минус легитимным», хотя тоже далеко не всеми, но в эти подробности вдаваться не будем хотя бы потому, что в Европе на сей счет тоже четкое и внятное понимания отсутствует.



Британское издание Financial Times в публикации «EU seeks to raise €15bn for Ukraine from Russia’s frozen assets» или «ЕС хочет привлечь для Украины 15 млрд евро из замороженных активов России» сообщило, что руководство ЕС рассматривает возможность направления средств от процентов по арестованным российским активам на помощь Украине. Речь идёт о сумме в 15 млрд евро до 2027 года, то есть по 3 млрд евро в год.



Кроме того, как уже говорилось, бельгийская сторона ранее обещала передать Украине собранные с арестованных активов компании Euroclear 2,3 млрд евро налогов в 2023-2024 годах. Таким образом, общая сумма поступлений в украинский бюджет от арестованных российских активов в 2024 году может составить около 5,3 млрд евро. Но лишь при том условии, что ЕС утвердит план о передаче Киеву 15 млрд доходов по процентам от арестованных российских активов.



И далеко не факт, что так будет, поскольку эту схему активно оспаривают Германия и Франция, опасаясь указанного оттока иностранного капитала, о котором говорилось выше.



Тот факт, что генпрокуратура Германии решила конфисковать в бюджет 750 млн евро одной из российских компаний, за то, что она пыталась вывести эти средства из-под ареста, никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеет. Поскольку речи о передаче указанной суммы Украине пока не идёт, а формальным поводом для конфискации служит именно попытка вывода арестованных средств, то есть чисто юридический повод в виде нарушения местного законодательства, что и дало основания для конфискации. Хотя и здесь, очевидно, еще будет суд, который может затянуться надолго.



Таким образом, Украина может рассчитывать не на все указанные 300 млрд долларов, а, в лучшем случае, на несколько миллиардов в год процентов и налогов по ним.



Конечно, эти деньги тоже будут отнюдь не лишними, но очевидно, что это невозможно назвать репарациями в счет ущерба, нанесенного Украине московской агрессией.





