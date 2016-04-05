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Откровенно говоря, пока что конфискация российских активов и получение их Украиной для своих нужд, включая военные, имеют весьма туманную перспективу.

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Если бы по примеру гитлеровской Германии, война против российской агрессии имела шансы быть доведенной до полного и окончательного разгрома путинской России, подписания ею акта о безоговорочной капитуляции, проведения некоего «нового Нюрнберга» над путинским преступниками, тогда можно было бы говорить о неких международных юридических решениях на тему конфискаций, репараций, экспроприаций российских активов, в том числе, в пользу Украины как наиболее пострадавшей стороны.



Но все это представляется утопией не столько даже по сугубо военным, техническим и ресурсным причинам, хотя и эти причины не дают оснований рассчитывать на капитуляцию Москвы. Проблема, повторим, в том, что Запад, включая США, панически боятся дезорганизации России, ибо это влечет последствия, спрогнозировать которые не может никто.

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Но поскольку проблема выделения помощи Украине обостряется, то зазвучавшие на Западе призывы использовать для этой помощи российские активы сводятся к некоему «лайтовому» варианту. Суть его состоит в том, что Украина получит не все 300 млрд долларов активов, а только те проценты, которые «набегают» на эти активы. В Европе такой вариант считается «плюс-минус легитимным», хотя тоже далеко не всеми, но в эти подробности вдаваться не будем хотя бы потому, что в Европе на сей счет тоже четкое и внятное понимания отсутствует.

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Таким образом, Украина может рассчитывать не на все указанные 300 млрд долларов, а, в лучшем случае, на несколько миллиардов в год процентов и налогов по ним.



Конечно, эти деньги тоже будут отнюдь не лишними, но очевидно, что это невозможно назвать репарациями в счет ущерба, нанесенного Украине московской агрессией.

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