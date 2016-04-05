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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 669466956696669766986699>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:56

холява , норм тролінг))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:03

  ЛАД написав:Если рядом с магазинчиком будивельника (условно) откроют супермаркет, то, что бы будивельник не делал, он прогорит.

Если в каком-то райцентре, то, скорее всего, так и будет ...

НО ...

В обласном центре будет далеко не так, наоборот, рядом с супермаркетом откроется ещё бОльше магазинчиков. Потому как, рядом проходит много народу
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:05

  Hotab написав:холява , норм тролінг))


Нема проблем .
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:15

  prodigy написав:ЛАД


..........
Откровенно говоря, пока что конфискация российских активов и получение их Украиной для своих нужд, включая военные, имеют весьма туманную перспективу.
..........
Если бы по примеру гитлеровской Германии, война против российской агрессии имела шансы быть доведенной до полного и окончательного разгрома путинской России, подписания ею акта о безоговорочной капитуляции, проведения некоего «нового Нюрнберга» над путинским преступниками, тогда можно было бы говорить о неких международных юридических решениях на тему конфискаций, репараций, экспроприаций российских активов, в том числе, в пользу Украины как наиболее пострадавшей стороны.

Но все это представляется утопией не столько даже по сугубо военным, техническим и ресурсным причинам, хотя и эти причины не дают оснований рассчитывать на капитуляцию Москвы. Проблема, повторим, в том, что Запад, включая США, панически боятся дезорганизации России, ибо это влечет последствия, спрогнозировать которые не может никто.
..............
Но поскольку проблема выделения помощи Украине обостряется, то зазвучавшие на Западе призывы использовать для этой помощи российские активы сводятся к некоему «лайтовому» варианту. Суть его состоит в том, что Украина получит не все 300 млрд долларов активов, а только те проценты, которые «набегают» на эти активы. В Европе такой вариант считается «плюс-минус легитимным», хотя тоже далеко не всеми, но в эти подробности вдаваться не будем хотя бы потому, что в Европе на сей счет тоже четкое и внятное понимания отсутствует.
............
Таким образом, Украина может рассчитывать не на все указанные 300 млрд долларов, а, в лучшем случае, на несколько миллиардов в год процентов и налогов по ним.

Конечно, эти деньги тоже будут отнюдь не лишними, но очевидно, что это невозможно назвать репарациями в счет ущерба, нанесенного Украине московской агрессией.
Теги: активы рф


https://enovosty.com/politika/full/2512 ... g_rewarded

В 1991 году была создана Компенсационная комиссия при Совбезе ООН, которая должна была осуществлять выплаты компенсации пострадавшим от действий иракцев за период с 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года физическим и юридическим лицам, государствам и международным организациям. Компенсации подлежал в том числе экологический вред. На 2007 год Комиссия удовлетворила 1 543 665 претензий к Ираку на общую сумму в 52 386 млн долларов. Из этой суммы реально было выплачено на 1 июня 2007 года — 22 081 млн долларов[125]. Выплаты производит специальный Фонд ООН из отчислений с иракского экспорта нефти и нефтепродуктов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%BC

Спасибо!
Не очень понятно, правда, зачем такая длинная цитата, фактически подтверждающая то, что я сказал в 2 предложениях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:21

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:получается прикольная ситуация в мирное время их содержали, давали звания, в расцвете сил отпустили на пенсию, а когда пришла война оказывается, это свадебные генералы. Мы должны ими гордится, а не посылать в окоп.
Крым 14год. Они ходили строем с песней к зелёным чел., вместо того, что бы брать оружие и воевать. И все гордились ими - молодцы, они предотвратили войну. И к чему эти хороводы привели в дальнейшем? Они прекрасно понимали, к чему приведёт оружие в руках, поэтому для дураков показали храбрость с песней и строем - туда - сюда ходить...


за цей "подвиг" Мамчур Юлій Валерійович (командир 204-ї бригади тактичної авіації) був нагороджений
Орден Богдана Хмельницкого III степени (21 августа 2014) — за личное мужество и героизм, проявленные в ходе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей



Він же гвинтик корупційної системи держава Україна, без наказу зверху перднути боїться, тому що потім самый гуманный покарає за патріотизм, по науськиванию командирів
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:22

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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:24

  Denik написав:
  ЛАД написав:Но приоритетность задач ГУР определяют как раз не разведчики, а политики или военное руководство. Соответственно, это могут делать и люди, далёкие от разведки. Достаточно уметь думать и понимать, что ресурсы, как всегда ограничены.

Пріоритети ГУР задають не політики, а Ставка Верховного Головнокомандувача. Там купа військових.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BD%D0%B0)
Голова Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України
Координатор Ставки Верховного Головнокомандувача

Данілов Олексій Мячеславович — Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Члени Ставки Верховного Головнокомандувача
............

Ну и к чему этот перечень?
Это не "политики или военное руководство"?
А в мирное время, когда нет Ставки Верховного Головнокомандувача, ГУР не работает? Или само себе ставит задачи?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:28

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:..........
получается прикольная ситуация в мирное время их содержали, давали звания, в расцвете сил отпустили на пенсию, а когда пришла война оказывается, это свадебные генералы. Мы должны ими гордится, а не посылать в окоп.

Я думал зарплаты/пенсии военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту. Ан нет им платят за погоны (читай за ум и красоту)

"зарплаты военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту", когда они в рядах армии.
Так же, как гражданским зарплату платят, пока они работают. И никакому владельцу/директору фирмы не придёт в голову в случае каких-то осложнений предъявлять претензии и вызывать на работу человека, который давно ушёл с фирмы.
А пенсии военным так же, как и всем, платят за прошлую работу. И получение пенсии ни к чему не обязывает. Даже при уходе на пенсию не в 60 лет, а раньше. Как, например. сталевары, работники рентгенкабинетов и др. В т.ч. военные и пенсионеры МВД.

Так а за шо тогда их отправлять на пенсию(какая там им минималка? 15000 или?) и за шо в мирное время в 45?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Він же гвинтик корупційної системи держава Україна, без наказу зверху перднути боїться, тому що потім самый гуманный покарає за патріотизм, по науськиванию командирів

Ватна армія розбита, командири втекли, або сидять, як Шуфрич, харе партизанити, переходьте в категорію ждунів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:32

Vadim_ ,
Так а за шо тогда их отправлять на пенсию(какая там им минималка? 15000 или?) и за шо в мирное время в 45?

Вадос, я не питаю чому ви не в ЗСУ (проїхали, питання давнє). Але ви своїх дітей на ранню та чималу пенсію відправили, чи ні? Якщо ні, то чому на солодку ниву не вмовили?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лют, 2024 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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