RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 66956696669766986699>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:32

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.

Треба хоча би знати хто є і де є. А то:
"Різниця – понад 5 млн осіб". Мінфін не має точної інформації про населення громад https://finance.liga.net/ua/amp/ekonomi ... nia-hromad

А тоді починаються облави, що і призводить до ситуації подібної як в Космачі. Села вже добряче прошерстили і якщо когось не задіяли, то значить і не так просто це зробити.

Хорошая разница. Впечатляет.
Жаль, не приведены цифры "Держстату та Державної міграційної служби", а только разница.
Может оказаться, что все расчёты не стоят ломаного гроша.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27714
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5245 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:41

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.

Треба хоча би знати хто є і де є. А то:
"Різниця – понад 5 млн осіб". Мінфін не має точної інформації про населення громад https://finance.liga.net/ua/amp/ekonomi ... nia-hromad

А тоді починаються облави, що і призводить до ситуації подібної як в Космачі. Села вже добряче прошерстили і якщо когось не задіяли, то значить і не так просто це зробити.

Тоді питання , а куди витрачалися кошти платників податків 30+ років незалежної якщо нема в ТЦК учьота і т.д.і.т.п ???
Е кримінальні провадження? Та навіть за 17 грн. за крашанку НЕМА НІЧЬОГО, окрім премії йому за цей подвиг
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 08 лют, 2024 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:41

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:..............
"зарплаты военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту", когда они в рядах армии.
Так же, как гражданским зарплату платят, пока они работают. И никакому владельцу/директору фирмы не придёт в голову в случае каких-то осложнений предъявлять претензии и вызывать на работу человека, который давно ушёл с фирмы.
А пенсии военным так же, как и всем, платят за прошлую работу. И получение пенсии ни к чему не обязывает. Даже при уходе на пенсию не в 60 лет, а раньше. Как, например. сталевары, работники рентгенкабинетов и др. В т.ч. военные и пенсионеры МВД.

Так а за шо тогда их отправлять на пенсию(какая там им минималка? 15000 или?) и за шо в мирное время в 45?

Какая там им минималка, понятия не имею.
"за шо тогда их отправлять на пенсию... и за шо в мирное время в 45" - а "за шо" сталеваров и работников рентгенкабинетов Вам понятно?
В украинской армии не служил, рассказывать не буду.
В советской армии было "за шо". В украинской наверняка получше - как минимум, нет Кушки и Крайнего Севера. Но остальное, думаю, то же самое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27714
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5245 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сирського призначено
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9550
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский назначил нового главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского

trololo, ничего не жмёт ?
Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают

Ах вот оно чё ....
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9113
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:48

  Vadim_ написав:.........
Тоді питання , а куди витрачалися кошти платників податків 30+ років незалежної якщо нема в ТЦК учьота і т.д.і.т.п ???
Е кримінальні провадження? ...

"куди витрачалися 30+ років", не знаю.
Но сегодня, при массовой миграции населения отсутствие данных понятно с учётом того, что мигранты не побежали становиться на учёт в военкоматы, как были обязаны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27714
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5245 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:51

  pesikot написав:Зеленский назначил нового главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского

trololo, ничего не жмёт ?
Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают

Ах вот оно чё ....


друже, я не цілими днями на форумі. тільки що побачив новину, визнаю що був неправий, а ви праві. призначення сирського - дуже погане рішення, на мою думку. ще гірше, ніж рішення про звільнення залужного

10тгрн скинув на ПЖ, як домовлялись. опоненту можна звернутись в ЛС за сатисфакцією.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5947
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2645 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:51

  pesikot написав:Зеленский назначил нового главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского

trololo, ничего не жмёт ?
Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают

Ах вот оно чё ....

Ну 10к на ПЖ ж поставлено було.
Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34551
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 7944 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:52

  Hotab написав:Vadim_ ,
Так а за шо тогда их отправлять на пенсию(какая там им минималка? 15000 или?) и за шо в мирное время в 45?

Вадос, я не питаю чому ви не в ЗСУ (проїхали, питання давнє). Але ви своїх дітей на ранню та чималу пенсію відправили, чи ні? Якщо ні, то чому на солодку ниву не вмовили?

Моя дитина ще не повнолітня ...і ? І я ще не на пенсії.
У мене питання, чьому професійні військові "пенсіонери" ухиляються від мобілізації в піхоту, захищати Батьківщину ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:56

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ ,
Так а за шо тогда их отправлять на пенсию(какая там им минималка? 15000 или?) и за шо в мирное время в 45?

Вадос, я не питаю чому ви не в ЗСУ (проїхали, питання давнє). Але ви своїх дітей на ранню та чималу пенсію відправили, чи ні? Якщо ні, то чому на солодку ниву не вмовили?

Моя дитина ще не повнолітня ...і ? І я ще не на пенсії.
У мене питання, чьому професійні військові "пенсіонери" ухиляються від мобілізації в піхоту, захищати Батьківщину ?

Слух, то ти ще не на пенсії, то тобі 60+, то дитина у тебе неповнолітня

Тобто всі твої дописи - це написати, як тобі вигідно. І брехнею не гребуєшь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9113
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 66956696669766986699>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, холява, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 556753
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 23020
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5653)
08.02.2024 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.