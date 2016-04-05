А тоді починаються облави, що і призводить до ситуації подібної як в Космачі. Села вже добряче прошерстили і якщо когось не задіяли, то значить і не так просто це зробити.
Тоді питання , а куди витрачалися кошти платників податків 30+ років незалежної якщо нема в ТЦК учьота і т.д.і.т.п ??? Е кримінальні провадження? Та навіть за 17 грн. за крашанку НЕМА НІЧЬОГО, окрім премії йому за цей подвиг
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 08 лют, 2024 18:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:.............. "зарплаты военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту", когда они в рядах армии. Так же, как гражданским зарплату платят, пока они работают. И никакому владельцу/директору фирмы не придёт в голову в случае каких-то осложнений предъявлять претензии и вызывать на работу человека, который давно ушёл с фирмы. А пенсии военным так же, как и всем, платят за прошлую работу. И получение пенсии ни к чему не обязывает. Даже при уходе на пенсию не в 60 лет, а раньше. Как, например. сталевары, работники рентгенкабинетов и др. В т.ч. военные и пенсионеры МВД.
Так а за шо тогда их отправлять на пенсию(какая там им минималка? 15000 или?) и за шо в мирное время в 45?
Какая там им минималка, понятия не имею. "за шо тогда их отправлять на пенсию... и за шо в мирное время в 45" - а "за шо" сталеваров и работников рентгенкабинетов Вам понятно? В украинской армии не служил, рассказывать не буду. В советской армии было "за шо". В украинской наверняка получше - как минимум, нет Кушки и Крайнего Севера. Но остальное, думаю, то же самое.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского
trololo, ничего не жмёт ? Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают
Ах вот оно чё ....
друже, я не цілими днями на форумі. тільки що побачив новину, визнаю що був неправий, а ви праві. призначення сирського - дуже погане рішення, на мою думку. ще гірше, ніж рішення про звільнення залужного
10тгрн скинув на ПЖ, як домовлялись. опоненту можна звернутись в ЛС за сатисфакцією.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского
trololo, ничего не жмёт ? Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают
Ах вот оно чё ....
Ну 10к на ПЖ ж поставлено було. Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.