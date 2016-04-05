О Залужном. Из всех западных СМИ, которые начиная с прошлой недели писали о готовящейся отставке Железного Генерала, самый конструктивный текст был у британского The Economist.



"История знает немало случаев, когда гражданские лидеры меняли командиров, даже самых высокопоставленных, в разгар войны.



▪️Авраам Линкольн уволил Джорджа Макклеллана в разгар Гражданской войны в США в 1862-м за военные просчёты.



▪️Премьер-министр Великобритании Г.Г. Асквит уволил Сэра Джона Френча во время Первой мировой в 1915-м за то, что тот не смог приспособиться к окопной войне.



▪️Иногда это происходит по причине нарушения субординации, как было во время Корейской войны в 1951-м, когда Гарри Трумэн уволил героя Второй мировой легендарного Дугласа Макартура.



▪️Были и менее "благородные" предлоги для увольнения: в 1983-м во время Первой ливанской войны Кнессет Израиля вынудил уйти в отставку Ариэля Шарона, героя Войны Судного дня, который своей популярностью и успехами затмевал политическое руководство и позволял себе давать интервью иностранной прессе. Это, кстати, не помешало Шарону в будущем стать премьер-министром.



▪️В 2009-м Барак Обама уволил главнокомандующего США в Афганистане генерала Дэвида Маккирнана спустя всего 8 месяцев после назначения "за нехватку решительности, необходимой, чтобы перевернуть проваливающуюся войну".



▪️Но уже спустя год Обама уволил нового главнокомандующего Стэнли Маккристала из-за пренебрежительных высказываний, которые тот допустил о нём в журнале Rolling Stone.



▪️Следующему американскому генералу в Афганистане Дэвиду Петреусу, который пользовался большой популярностью, пришлось даже дать Обаме гарантии, что он не будет баллотироваться против него на выборах в 2012🤦‍♂️.



▪️(Путин за время т.н. "СВО" уже успел сменить трёх своих главнокомандующих - Дворников ➡️ Жидко ➡️ Суровикин ➡️ Герасимов, - прим).



<...> Президент имеет полномочия менять командира, субординация военного лидерства гражданскому - краеугольный камень демократии. Тот, кто придёт на смену Залужному, несомненно будет эффективно исполнять свои обязанности.



Смещение с поста такого популярного среди своих солдат генерала как Залужный несёт военные и политические риски. <...> Но, как мы уже знаем, в этом конфликте [между гражданском лидером и военным] не бывает лёгких решений".



Остаётся лишь пожелать удачи новому главнокомандующему