Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского
trololo, ничего не жмёт ? Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают
Ах вот оно чё ....
Ну 10к на ПЖ ж поставлено було. Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
Faceless написав:Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
ППЦ... бубочка реально акуел интересно Сирским будет напрямую ермак командовать?
О Залужном. Из всех западных СМИ, которые начиная с прошлой недели писали о готовящейся отставке Железного Генерала, самый конструктивный текст был у британского The Economist.
"История знает немало случаев, когда гражданские лидеры меняли командиров, даже самых высокопоставленных, в разгар войны.
▪️Авраам Линкольн уволил Джорджа Макклеллана в разгар Гражданской войны в США в 1862-м за военные просчёты.
▪️Премьер-министр Великобритании Г.Г. Асквит уволил Сэра Джона Френча во время Первой мировой в 1915-м за то, что тот не смог приспособиться к окопной войне.
▪️Иногда это происходит по причине нарушения субординации, как было во время Корейской войны в 1951-м, когда Гарри Трумэн уволил героя Второй мировой легендарного Дугласа Макартура.
▪️Были и менее "благородные" предлоги для увольнения: в 1983-м во время Первой ливанской войны Кнессет Израиля вынудил уйти в отставку Ариэля Шарона, героя Войны Судного дня, который своей популярностью и успехами затмевал политическое руководство и позволял себе давать интервью иностранной прессе. Это, кстати, не помешало Шарону в будущем стать премьер-министром.
▪️В 2009-м Барак Обама уволил главнокомандующего США в Афганистане генерала Дэвида Маккирнана спустя всего 8 месяцев после назначения "за нехватку решительности, необходимой, чтобы перевернуть проваливающуюся войну".
▪️Но уже спустя год Обама уволил нового главнокомандующего Стэнли Маккристала из-за пренебрежительных высказываний, которые тот допустил о нём в журнале Rolling Stone.
▪️Следующему американскому генералу в Афганистане Дэвиду Петреусу, который пользовался большой популярностью, пришлось даже дать Обаме гарантии, что он не будет баллотироваться против него на выборах в 2012🤦♂️.
▪️(Путин за время т.н. "СВО" уже успел сменить трёх своих главнокомандующих - Дворников ➡️ Жидко ➡️ Суровикин ➡️ Герасимов, - прим).
<...> Президент имеет полномочия менять командира, субординация военного лидерства гражданскому - краеугольный камень демократии. Тот, кто придёт на смену Залужному, несомненно будет эффективно исполнять свои обязанности.
Смещение с поста такого популярного среди своих солдат генерала как Залужный несёт военные и политические риски. <...> Но, как мы уже знаем, в этом конфликте [между гражданском лидером и военным] не бывает лёгких решений".
Остаётся лишь пожелать удачи новому главнокомандующему
Hotab написав:А кто виноват, если мелкое предприятие (жертва) атакует и хочет поглотить крупное (агрессор) , и не удается противостоять успешно? Неужели есть реальные виновные? Или все же это объективная ситуация
это происходит каждый день. Виноват тот, кто должен искать способы обойти фланговую аттаку с более сильным конкурентом.
В бизнесе не может быть такого, что компания терпит убыток, но никто не виноват. Это колхоз. ........
Не всегда так. Если боксёра лёгкого веса выставить против супертяжа, он наверняка проиграет, чтобы он не делал. Если рядом с магазинчиком будивельника (условно) откроют супермаркет, то, что бы будивельник не делал, он прогорит.
Брехня... Вже 27 років , коло магазину Будівельника (20м від входу до входу)стоїть споруда в 700м2 торгових площ в якій за цих 27 років побували Універсам ще з часів совка , загнувся десь через 10 роки після моєї появи Вопак - мережевий магазин - загнувся через 10 років спроб конкурувати зараз Рукавичка - працює 5-тий рік, але приміщення прийшлось їм розділити на саму рукавичку і Діна( також загальноукраїнська мережа, колись називалась ДЦ)
Правда слід зазначити Якби мене поставили керувати цим приміщенням в 700 м2...то важко було б 60м2 конкурувати з 700....
Причин успіху - небагато... Перша - менша вартість накладних розходів ( в мене відсутня штатна посада Власника, Директора, Бухгалтера, Старшого Зміни , Постачальника, Електрика, Двірника ) Друга - більший виторг на м2 площ( і на працівника)
Faceless написав:Ну 10к на ПЖ ж поставлено було. Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
"Сумно, блядь ..." (с)
На жаль це не сумно..це страшно. 1 Залужний не був людиною Зеленського. Він -Генерал, який служив... 2 Сирський також Генерал ..але посадою зобовязаний Зеленському..тому чекаємо дурних атак і недоцільних оборон бо так хоче жОПа президента.
Ну і погана звістка для виборців черчіля сучасності - служити будуть всі... без привязки де ефективніше їх використовувати...
ПС Не повірите В четвертому кварталі 2023 року згорнув всі натяки на інвестиції в майбутнє і почав переводити бізнеси в режим виживання.
Hotab В добавлению к viewtopic.php?p=5683868#p5683868. Я никогда не обсуждал полководческие способности наших генералов. Как минимум потому, что не обладаю мало-мальски достаточной информацией. Но сильно подозреваю, что остальные форумчане знают не больше моего. Тем не менее не обсуждают, а выносят "окончательный приговор".
budivelnik , нажаль також песимістичний щодо цього рішення. Побачимо. Хочеться вірити в краще. ЛАД, я засуджую всіх «стратегів». Не лише вас. Якщо для вас це має значення Але найбільше мене, звичайно, бісять «прогнозісти». Причому буйні. Не просто «я так думаю», а такі що «невже ти не розумієш?? Ти що, не працював в ефективному бізнесі?? Ти що, не знаєш як бізнес рахує гроші?»
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лют, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.