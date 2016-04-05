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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66976698669967006701 ... 6704>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:21

  ЛАД написав:Честно говоря, меня удивил ваш спор. Вы тогда доказывали, что нельзя доверять левым сообщениям о снятии Залужного. И были правы.
Но спорить, что его в принципе не снимут...


ну я і так доначу, тому просто цього місяця стерненку піде трохи менше ніж звичайно :) готовий був програти, особливо після повідомлення із сша про те що держдеп поставили до відома. але хотілось вірити що не так швидко, і не їбучий сирський
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:22

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:[b
Вадос, я не питаю чому ви не в ЗСУ (проїхали, питання давнє). Але ви своїх дітей на ранню та чималу пенсію відправили, чи ні? Якщо ні, то чому на солодку ниву не вмовили?

Моя дитина ще не повнолітня ...і ? І я ще не на пенсії.
У мене питання, чьому професійні військові "пенсіонери" ухиляються від мобілізації в піхоту, захищати Батьківщину ?

Слух, то ти ще не на пенсії, то тобі 60+, то дитина у тебе неповнолітня

Тобто всі твої дописи - це написати, як тобі вигідно. І брехнею не гребуєшь

А де ти?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Назначение Сырского ожидаемо. Он присутствовал на всех фото с верховным за последние полгода в отличии от других, постоянно медийно ездил во все горячие точки и ТД и тп. Короче, можно сделать вывод, что готовили это назначение давно. Думаю русские аплодируют.. грусть печаль
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:----------------------
Hotab
А кто виноват, если мелкое предприятие (жертва) атакует и хочет поглотить крупное (агрессор) , и не удается противостоять успешно? Неужели есть реальные виновные? Или все же это объективная ситуация
----------------------
это происходит каждый день. Виноват тот, кто должен искать способы обойти фланговую аттаку с более сильным конкурентом.

В бизнесе не может быть такого, что компания терпит убыток, но никто не виноват. Это колхоз.
........
Не всегда так.
Если боксёра лёгкого веса выставить против супертяжа, он наверняка проиграет, чтобы он не делал.
Если рядом с магазинчиком будивельника (условно) откроют супермаркет, то, что бы будивельник не делал, он прогорит.
Брехня...
Вже 27 років , коло магазину Будівельника (20м від входу до входу)стоїть споруда в 700м2 торгових площ в якій за цих 27 років побували
Універсам ще з часів совка , загнувся десь через 10 роки після моєї появи
Вопак - мережевий магазин - загнувся через 10 років спроб конкурувати
зараз Рукавичка - працює 5-тий рік, але приміщення прийшлось їм розділити на саму рукавичку і Діна( також загальноукраїнська мережа, колись називалась ДЦ)
..........

Не брехня.
Советские универсамы загнулись практически веде. Причины не знаю, обсуждать не буду.
Вопак и Рукавичка - не те весовые категории.
У нас рядом с супермаркетами (любыми - Рост, Класс, Фоззи, Восторг) "магазинчиков" нет. Кроме узкоспециализированных, например, мясных. Рядом с АТБ тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:27

  hume написав:Назначение Сырского ожидаемо. Он присутствовал на всех фото с верховным за последние полгода в отличии от других, постоянно медийно ездил во все горячие точки и ТД и тп. Короче, можно сделать вывод, что готовили это назначение давно. Думаю русские аплодируют.. грусть печаль


да, мощна комбінація зелупи проти санича :(
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:30

  ЛАД написав:trololo
Честно говоря, меня удивил ваш спор. Вы тогда доказывали, что нельзя доверять левым сообщениям о снятии Залужного. И были правы.

ЛАД, да и так понятно было, что Залужного снимут и все сообщения об этом были не левые. А правдивые

Зеленский, который "мне пофиг на рейтинг", очень болезненно реагирует на рейтинги. Об этом я писал ещё до войны

А тут Залужный с офигенным рейтингом.
Такого "найвеличнишый" вынести не смог.

Ведь он давно подбирает тех, кто будет лично ему обязан должностью.
И Зеленскому пофиг на профессионализм назначаемых. Баканов тому пример
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:32

  budivelnik написав:
  pesikot написав:
  Faceless написав:Ну 10к на ПЖ ж поставлено було.
Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
"Сумно, блядь ..." (с)
На жаль це не сумно..це страшно.
1 Залужний не був людиною Зеленського.
Він -Генерал, який служив...
2 Сирський також Генерал ..але посадою зобовязаний Зеленському..тому чекаємо дурних атак і недоцільних оборон бо так хоче жОПа президента.

1. Залужный не "зобовязаний посадою Зеленському"?
2. Сырский не служил?

ПС
Не повірите
В четвертому кварталі 2023 року згорнув всі натяки на інвестиції в майбутнє і почав переводити бізнеси в режим виживання.

Интересно причины?
Если не лень, напишите, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:32

  ЛАД написав:У нас рядом с супермаркетами (любыми - Рост, Класс, Фоззи, Восторг) "магазинчиков" нет. Кроме узкоспециализированных, например, мясных. Рядом с АТБ тоже.

А у нас есть и много где. Может не в АТБ и прочих супермаркетах дело
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський:

"...Сейчас Силы обороны Украины — это почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день, большая часть из них не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально находится на перередовой и реально воюет..."

Зі всіх сторін розмови, про те, що не вистачає людей для ротацій. Бригади недоукомплектовані. І тут ЗЕ видає, що у нас мільйон. Кому вірити? Чи з цього мільйона 800 тис сидить по ТЦК?
Востаннє редагувалось NatiK в Чет 08 лют, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:32

  pesikot написав:Зеленский назначил нового главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского

trololo, ничего не жмёт ?
Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают

Ах вот оно чё ....

Кляті порохоботи зі своїми "іпсо" виявились праві, як завжди і в усьому, а зелені троллоло - такі троллоло.
Ну що далі? перемога вже блиЗенько?
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