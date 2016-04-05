ЛАД написав:Честно говоря, меня удивил ваш спор. Вы тогда доказывали, что нельзя доверять левым сообщениям о снятии Залужного. И были правы. Но спорить, что его в принципе не снимут...
ну я і так доначу, тому просто цього місяця стерненку піде трохи менше ніж звичайно готовий був програти, особливо після повідомлення із сша про те що держдеп поставили до відома. але хотілось вірити що не так швидко, і не їбучий сирський
Назначение Сырского ожидаемо. Он присутствовал на всех фото с верховным за последние полгода в отличии от других, постоянно медийно ездил во все горячие точки и ТД и тп. Короче, можно сделать вывод, что готовили это назначение давно. Думаю русские аплодируют.. грусть печаль
vitaliiangel написав:---------------------- Hotab А кто виноват, если мелкое предприятие (жертва) атакует и хочет поглотить крупное (агрессор) , и не удается противостоять успешно? Неужели есть реальные виновные? Или все же это объективная ситуация ---------------------- это происходит каждый день. Виноват тот, кто должен искать способы обойти фланговую аттаку с более сильным конкурентом.
В бизнесе не может быть такого, что компания терпит убыток, но никто не виноват. Это колхоз. ........
Не всегда так. Если боксёра лёгкого веса выставить против супертяжа, он наверняка проиграет, чтобы он не делал. Если рядом с магазинчиком будивельника (условно) откроют супермаркет, то, что бы будивельник не делал, он прогорит.
Брехня... Вже 27 років , коло магазину Будівельника (20м від входу до входу)стоїть споруда в 700м2 торгових площ в якій за цих 27 років побували Універсам ще з часів совка , загнувся десь через 10 роки після моєї появи Вопак - мережевий магазин - загнувся через 10 років спроб конкурувати зараз Рукавичка - працює 5-тий рік, але приміщення прийшлось їм розділити на саму рукавичку і Діна( також загальноукраїнська мережа, колись називалась ДЦ) ..........
Не брехня. Советские универсамы загнулись практически веде. Причины не знаю, обсуждать не буду. Вопак и Рукавичка - не те весовые категории. У нас рядом с супермаркетами (любыми - Рост, Класс, Фоззи, Восторг) "магазинчиков" нет. Кроме узкоспециализированных, например, мясных. Рядом с АТБ тоже.
hume написав:Назначение Сырского ожидаемо. Он присутствовал на всех фото с верховным за последние полгода в отличии от других, постоянно медийно ездил во все горячие точки и ТД и тп. Короче, можно сделать вывод, что готовили это назначение давно. Думаю русские аплодируют.. грусть печаль
Faceless написав:Ну 10к на ПЖ ж поставлено було. Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
"Сумно, блядь ..." (с)
На жаль це не сумно..це страшно. 1 Залужний не був людиною Зеленського. Він -Генерал, який служив... 2 Сирський також Генерал ..але посадою зобовязаний Зеленському..тому чекаємо дурних атак і недоцільних оборон бо так хоче жОПа президента.
1. Залужный не "зобовязаний посадою Зеленському"? 2. Сырский не служил?
ПС Не повірите В четвертому кварталі 2023 року згорнув всі натяки на інвестиції в майбутнє і почав переводити бізнеси в режим виживання.
Интересно причины? Если не лень, напишите, пожалуйста.
"...Сейчас Силы обороны Украины — это почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день, большая часть из них не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально находится на перередовой и реально воюет..."
Зі всіх сторін розмови, про те, що не вистачає людей для ротацій. Бригади недоукомплектовані. І тут ЗЕ видає, що у нас мільйон. Кому вірити? Чи з цього мільйона 800 тис сидить по ТЦК?
Востаннє редагувалось NatiK в Чет 08 лют, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.