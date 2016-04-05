|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:33
Никто не видел Вадима?
Последнее сообщение было, что «ребенок» еще не совершеннолетний.
Как бы не очень убедительно. Там вполне уже может кое что упирается в подбородок и мешает, но он все еще несовершеннолетний. Непонятно, оформляем в танковое, или нет. Ранняя пенсия ждет!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 лют, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10962
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:33
Hotab
Має. (Почему, на форуме объяснять не буду, загалу це не цікаво, а личку Вы не признаёте).
Такі "прогнозісти" також бісять.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 08 лют, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27719
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5245 раз.
- Подякували: 4845 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:37
NatiK написав:
Зеленський:
"...Сейчас Силы обороны Украины — это почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день, большая часть из них не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально находится на перередовой и реально воюет..."
Зі всіх сторін розмови, про те, що не вистачає людей для ротацій. Бригади недоукомплектовані. І тут ЗЕ видає, що у нас мільйон. Кому вірити? Чи з цього мільйона 800 тис сидить по ТЦК?
Это то,что мы как то раз обсуждали. Когда узнаем реальное количество ЗСУ мы можем удивиться зачем вообще нужна доп мобилизация. Тыловой штат, скорее всего, раздут благодаря коррупционной составляющей. То есть, условно, 350 тысяч находятся в зоне бд и на ротации, а 650 тысяч полтора года сидит по черновицким котлам, получает ЗП и в ус не дует.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 08 лют, 2024 19:39, всього редагувалось 2 разів.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9449
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:38
trololo написав: V2 написав:
Шашличник ніяк не заспокоїться?
Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва
це дебіл бутусов ніяк не заспокоїться своєю брехнею.
Трололо або троль звичайний, вибачення будуть?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8219
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 1358 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:38
Hotab написав:
Я в ВВНЗ був в 16.
М л я , Який?
Я в 18 був в в/ч 03072 а ви?
назвіть часть
Hotab написав:
Через скільки років будемо дитину віддавати ?
А куди надібно ???
вона жіночьої статі а ви якої?
Hotab написав:
Вам 50+. Так скільки там дитині? Бо вже чухаються руки оформити у воєнне на ранню пенсію.
Щоб тато гордився.
Так , мені 50+ , але ви і нші ваші мари, то не до мене , вас чекае гелікоптер ЗСУ ...
але ви па абстаятельствам случайно оказались в африке і гелікоптер не вам
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 08 лют, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3060
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:38
Просьба ко всем противникам Сырского.
Можно обосновать позицию?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27719
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5245 раз.
- Подякували: 4845 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:39
Hotab
У вадюлі дівчинка ...... нещодавно (1-2 місяц тому розповідал ).
Десь у виші навчається . Як на мене УМКА на відміну .......
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4219
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4109 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:40
ЛАД
ЛАД написав:
1. Залужный не "зобовязаний посадою Зеленському"?
, ты же парторг, ты же прекрасно знаешь значение фразы "обязан должностью"
Это означает, что назначаемый должен быть обязан только своему начальнику, ни шага влево, ни шага вправо, только слушать начальника, который его назначил и исполнять его указания
Залужный получил должность и выполнял свою работу, согласно должности, а не желаний начальника
Или ты считаешь, что Зеленский офигенный военачальник ?
И сколько военных битв он успешно провёл ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:40
V2 написав: trololo написав: V2 написав:
Шашличник ніяк не заспокоїться?
Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва
це дебіл бутусов ніяк не заспокоїться своєю брехнею.
Трололо або троль звичайний, вибачення будуть?
Он, как взрослый человек, признал что ошибся. Такое, на просторах этого форума, большая редкость и вызывает уважение.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9449
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:41
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Не всегда так.
Если боксёра лёгкого веса выставить против супертяжа, он наверняка проиграет, чтобы он не делал.
Если рядом с магазинчиком будивельника (условно) откроют супермаркет, то, что бы будивельник не делал, он прогорит.
Брехня...
Вже 27 років , коло магазину Будівельника (20м від входу до входу)стоїть споруда в 700м2 торгових площ в якій за цих 27 років побували
Універсам ще з часів совка , загнувся десь через 10 роки після моєї появи
Вопак - мережевий магазин - загнувся через 10 років спроб конкурувати
зараз Рукавичка - працює 5-тий рік, але приміщення прийшлось їм розділити на саму рукавичку і Діна( також загальноукраїнська мережа, колись називалась ДЦ)
..........
Не брехня.
Советские универсамы загнулись практически веде. Причины не знаю, обсуждать не буду.
Вопак и Рукавичка - не те весовые категории.
У нас рядом
с супермаркетами (любыми - Рост, Класс, Фоззи, Восторг) "магазинчиков" нет. Кроме узкоспециализированных, например, мясных. Рядом с АТБ тоже.
1 Приведу цитату вашого ідолаКак далеки они были от народа...
В чЛенин.
Приведені вами приклад загнулись би ще швидше, але від розорення їх спасло тільки те що їх керівники трошки краще від парторга розбираються в економіці..
1 Хоч я й знаходжусь на магістральній вулиці міста, але вона затиснута двома парковими зонами.
2 А тому для будівництва ТЦ в пару поверхів і пару тисяч( пару десятків тисяч) метрів квадратних - там просто немає
а - місця
б - мешканців
3 Мій успіх полягає саме в тому що я менший в 10 разів від своїх конкурентів
А проблема моїх конкурентів полягає в тому що вони більші в 5 разів від потреб місцевих мешканців
4 В мене навіть в 60 м2 є спеціалізований відділ мяса, яке я здаю в оренду мережевій Мясній Імперії...
5 Щоб далеко не ходити і не відхилятись від теми гілки
Україна не маючи військових кораблів тонажністю в 11 тон -потопила крейсер Москва водотонажністю в 11500 тонн, тобто в 1000 разів більшу.
Тому висновок, який дуже вдарить по вашій мрії на повернення совка в вигляді педерації..
Навіть в 10 разів менший може влаштувати кузькіну мать ...
А ми менші всього в 4 рази.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27075
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|166942
|
|
|6076
|556786
|
|
|1
|23047
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|