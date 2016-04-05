|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:46
Vadim_
,
М л я , Який?
Я в 18 був в в/ч 03072 а ви?
назвіть часть
Що ви там «млякаєте»? Це соплі, чи щось інше?
Військові ВУЗи набирають з 16-ти на базі середньої . В тому числі на пілотів. Включно з дівчатами.
Коли будемо дочурку на ранню пенсію оформляти? Ви що, не бажаєте їй легкого життя? Що таке?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 лют, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10962
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:48
холява написав: Vadim_ написав: холява написав:Hotab
У вадюлі дівчинка ...... нещодавно (1-2 місяц тому розповідал ).
Десь у виші навчається . Як на мене УМКА на відміну .......
Сестра , ВЧ ?
Ви знову насвінячились ?
Дуже схоже. Ми його втрачаємо.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10962
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:48
НушотамСенат?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9552
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:48
hume написав: V2 написав: trololo написав:
це дебіл бутусов ніяк не заспокоїться своєю брехнею.
Трололо або троль звичайний, вибачення будуть?
Он, как взрослый человек, признал что ошибся. Такое, на просторах этого форума, большая редкость и вызывает уважение.
Достойно уважения 10 тыс в фонд ПЖ
НО ...
Сумму он сбил с 50 тыс до 10 тыс.
Извинения он тоже должен принести, он много чего написал
Тут не отделатся просто деньгами.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:50
budivelnik написав: ЛАД написав:
.........
Не брехня.
Советские универсамы загнулись практически веде. Причины не знаю, обсуждать не буду.
Вопак и Рукавичка - не те весовые категории.
У нас рядом
с супермаркетами (любыми - Рост, Класс, Фоззи, Восторг) "магазинчиков" нет. Кроме узкоспециализированных, например, мясных. Рядом с АТБ тоже.
..........
Приведені вами приклад загнулись би
ще швидше, але від розорення їх спасло тільки те що їх керівники трошки краще від парторга розбираються в економіці..
1 Хоч я й знаходжусь на магістральній вулиці міста, але вона затиснута двома парковими зонами.
2 А тому для будівництва ТЦ в пару поверхів і пару тисяч( пару десятків тисяч) метрів квадратних - там просто немає
а - місця
б - мешканців
...........
Как часто у Вас.
На вопрос не ответили, зато нахамили.
"загнулись би" - но не загибаются.
Причины Вашего выживания Вы сейчас как раз и объяснили - просто рядом с Вами нет места и покупателей для супермаркета.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27719
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5245 раз.
- Подякували: 4845 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:51
ЛАД написав:
Интересно причины?
Если не лень, напишите, пожалуйста.
В третьому кварталі 2023 року пройшло різке падіння оборотів в торгівлі + не зміг запустити в повну силу другу галузь в звязку з відсутністю трудових ресурсів + побачив що населення з допомогою медіаресурсу ділять на ухилянтів/олігархів/тиловиків в ЗСУ/силовиків не на фронті ...і так далі
Про те що дії Гетьманцева приведуть до втрати бажання допомагати Державі , а втрата бажання приведе до проблем з фінансами і мотивацією служити - писав не раз на цих сторінках ( якщо хочете знайду цитати - але це за окремі гроші - донатите на ЗСУ від 1000 грн і вище- я Вам цитати з ссилками) - і ці дії Гетьманцева повязував з тим що йде планомірна праця по підготовці суспільства до капітуляції ( не хочете служити і платити тим хто служить - ми ведем вас на переговори)...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27075
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:51
Investor_K написав:
НушотамСенат?
Схоже що ранок і вечір ви зустрічаєте в однаковому становищі .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4219
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4109 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:53
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22098
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2370 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:55
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
,
М л я , Який?
Я в 18 був в в/ч 03072 а ви?
назвіть часть
Що ви там «млякаєте»? Це соплі, чи щось інше?
Військові ВУЗи набирають з 16-ти. В тому числі на пілотів. Включно з дівчатами.
Коли будемо дочурку на ранню пенсію оформляти? Ви що, не бажаєте їй легкого життя? Що таке?
Вы обосрали боевого пилота ЗСУ , под вашим соусом , вашим мнением ,шо дальше робити з вашим мнением?
А Hotab
не боевой пилот ЗСУ ?
Который с 2014 года воюеет с перерывами
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:55
Hotab написав:mephala
,
а поменять законы? мобилизацию ж поменяли. возраст подняли. а тут какое то табу выходит. получается одних через колено ломают а другие неприкасаемые.
Я думаю це може статись, коли вже не буде «непалканів». Коли питання встане саме так, що більше нема кому. . Бо зараз воно і близько так не стоїть. Просто вам важко зрозуміти, що цей умовний «палкан» державі повинен рівно стільки, як і ви. Не більше. Я скажу більше, більшість палканів ще і ображені на країну не менше ніж Віталя. Бо прожили все життя бідніше ніж він. І зараз бідніші ніж він. І дивляться на колег в кацапії, які багатші на порядок.
Я зараз про все це збоку)) Як незалежний арбітр))
Бо я не бідніший, і я не «палкан» . Але у мене це все не завдяки державі))
как интересно вы излагаете свои мысли.
должны государству одинаково - но "полканы" пойдут последними.
з/п у многих в стране меньше чем в кацапии - но обижены только "полканы".
что то я сомневаюсь в вашей объективности.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8916
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|166942
|
|
|6076
|556786
|
|
|1
|23047
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|