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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 669967006701670267036704>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:46

Vadim_ ,


М л я , Який?
Я в 18 був в в/ч 03072 а ви?
назвіть часть


Що ви там «млякаєте»? Це соплі, чи щось інше?
Військові ВУЗи набирають з 16-ти на базі середньої . В тому числі на пілотів. Включно з дівчатами.
Коли будемо дочурку на ранню пенсію оформляти? Ви що, не бажаєте їй легкого життя? Що таке?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лют, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:48

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  холява написав:Hotab

У вадюлі дівчинка ...... нещодавно (1-2 місяц тому розповідал ).
Десь у виші навчається . Як на мене УМКА на відміну .......

Сестра , ВЧ ?



Ви знову насвінячились ?

Дуже схоже. Ми його втрачаємо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:48

Сенат

НушотамСенат?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:48

  hume написав:
  V2 написав:
  trololo написав:це дебіл бутусов ніяк не заспокоїться своєю брехнею.


Трололо або троль звичайний, вибачення будуть?

Он, как взрослый человек, признал что ошибся. Такое, на просторах этого форума, большая редкость и вызывает уважение.

Достойно уважения 10 тыс в фонд ПЖ

НО ...

Сумму он сбил с 50 тыс до 10 тыс.

Извинения он тоже должен принести, он много чего написал
Тут не отделатся просто деньгами.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:50

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:.........
Не брехня.
Советские универсамы загнулись практически веде. Причины не знаю, обсуждать не буду.
Вопак и Рукавичка - не те весовые категории.
У нас рядом с супермаркетами (любыми - Рост, Класс, Фоззи, Восторг) "магазинчиков" нет. Кроме узкоспециализированных, например, мясных. Рядом с АТБ тоже.
..........
Приведені вами приклад загнулись би ще швидше, але від розорення їх спасло тільки те що їх керівники трошки краще від парторга розбираються в економіці..
1 Хоч я й знаходжусь на магістральній вулиці міста, але вона затиснута двома парковими зонами.
2 А тому для будівництва ТЦ в пару поверхів і пару тисяч( пару десятків тисяч) метрів квадратних - там просто немає
а - місця
б - мешканців
...........

Как часто у Вас.
На вопрос не ответили, зато нахамили. :)
"загнулись би" - но не загибаются.
Причины Вашего выживания Вы сейчас как раз и объяснили - просто рядом с Вами нет места и покупателей для супермаркета.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:51

  ЛАД написав:Интересно причины?
Если не лень, напишите, пожалуйста.
В третьому кварталі 2023 року пройшло різке падіння оборотів в торгівлі + не зміг запустити в повну силу другу галузь в звязку з відсутністю трудових ресурсів + побачив що населення з допомогою медіаресурсу ділять на ухилянтів/олігархів/тиловиків в ЗСУ/силовиків не на фронті ...і так далі
Про те що дії Гетьманцева приведуть до втрати бажання допомагати Державі , а втрата бажання приведе до проблем з фінансами і мотивацією служити - писав не раз на цих сторінках ( якщо хочете знайду цитати - але це за окремі гроші - донатите на ЗСУ від 1000 грн і вище- я Вам цитати з ссилками) - і ці дії Гетьманцева повязував з тим що йде планомірна праця по підготовці суспільства до капітуляції ( не хочете служити і платити тим хто служить - ми ведем вас на переговори)...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:51

  Investor_K написав:НушотамСенат?


Схоже що ранок і вечір ви зустрічаєте в однаковому становищі .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:53

Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:55

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ ,


М л я , Який?
Я в 18 був в в/ч 03072 а ви?
назвіть часть


Що ви там «млякаєте»? Це соплі, чи щось інше?
Військові ВУЗи набирають з 16-ти. В тому числі на пілотів. Включно з дівчатами.
Коли будемо дочурку на ранню пенсію оформляти? Ви що, не бажаєте їй легкого життя? Що таке?

Вы обосрали боевого пилота ЗСУ , под вашим соусом , вашим мнением ,шо дальше робити з вашим мнением?

А Hotab не боевой пилот ЗСУ ?

Который с 2014 года воюеет с перерывами
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:55

  Hotab написав:mephala ,
а поменять законы? мобилизацию ж поменяли. возраст подняли. а тут какое то табу выходит. получается одних через колено ломают а другие неприкасаемые.


Я думаю це може статись, коли вже не буде «непалканів». Коли питання встане саме так, що більше нема кому. . Бо зараз воно і близько так не стоїть. Просто вам важко зрозуміти, що цей умовний «палкан» державі повинен рівно стільки, як і ви. Не більше. Я скажу більше, більшість палканів ще і ображені на країну не менше ніж Віталя. Бо прожили все життя бідніше ніж він. І зараз бідніші ніж він. І дивляться на колег в кацапії, які багатші на порядок.
Я зараз про все це збоку)) Як незалежний арбітр))
Бо я не бідніший, і я не «палкан» . Але у мене це все не завдяки державі))


как интересно вы излагаете свои мысли.
должны государству одинаково - но "полканы" пойдут последними.
з/п у многих в стране меньше чем в кацапии - но обижены только "полканы".
что то я сомневаюсь в вашей объективности.
mephala
 
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