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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 19:57
ЛАД написав:
Причины Вашего выживания Вы сейчас как раз и объяснили - просто рядом с Вами нет места и покупателей для супермаркета
Так це мені просто повезло?
Чи я 27 років тому вибрав правильне місце/стратегію/галузь?
А раз правильно - то я напевно хороший фахівець в питаннях стратегічного планування бізнес процесів...
А якщо я додам , що в 1995 році купив земельну ділянку за 800 доларів на якій в 2008 почав будівництво будинку на якому заробив 300 000 ?
А якщо додам що в 1993 продав 1-кімнатну і з виручених коштів купив ділянку під забудову і торгову точку в 2 м2 яка загнулась бо знаходилась коло Універсаму і яка з часом виросла до 60+100 м2...
Тому спілкуйтесь краще з дейтройтом..це в нього варто прочитати автора на обкладинці- і це вже можна приписувати собі як сакраментальне знання.
Ви б розібрались спочатку перш ніж претензіями розкидатись...
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Додано: Чет 08 лют, 2024 19:58
Vadim_
Вы обосрали боевого пилота ЗСУ , под вашим соусом , вашим мнением ,шо дальше робити з вашим мнением?
Я «обосрал»?
Я просто слегка приспустил с ваших глаз розовую пелену. Которая всегда присутствует во всех героических рассказах. Ему однозначно честь и хвала, что он в 57 на 8 году войны вспомнил, что не деньгами едиными. Лучше позже. Многие до сих пор этого не осознали.
Для меня существуют другие герои. Я знаю тоже знаю их имена и лично знаком.
Но вопрос не в этом. Что будем делать с дочкой? В танковое или ПВО?
«Ты представляешь, такой маленький а уже Жигули». Ей надо ранняя пенсия??
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 лют, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:01
Vadim_ написав:pesikot
ти йому заряджав?
Тебя читать интересно, но выпей ещё 100 грамм и иди спать
Несовершенолетние дети не должны видеть пьяного в жопу отца
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:02
Vadim_ написав:pesikot
ти йому заряджав?
Я вам пропонував зустрітись і все «зарядити». На всі детектори правди. Ви не схотіли. Але пропозиція актуальна,
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:07
vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:08
vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
Віталь, це про військову, чи на підтримку бюджету?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:09
холява написав: vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
++++++
Мені плюсуйте. То мої молитви...
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:12
Hotab написав: vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
Віталь, це про військову, чи на підтримку бюджету?
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше
Послание Иакова 1 стих 17
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:12
Hotab написав: vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
Віталь, це про військову, чи на підтримку бюджету?
Це голосування "за початок розгляду законопроекту". Це не остаточне рішення
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:12
Та нічого ще не проголосували, ви б хоч почитали про що було написано.
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