Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
Віталь, це про військову, чи на підтримку бюджету?
Предусмотренные для Украины 60,1 млрд долларов, распределены следующим образом:
▪️$19,85 млрд на вооружение и технику США из запасов Пентагона ▪️$13,8 млрд для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США ▪️$14,8 млрд на обучения украинских военных и обмен разведданными ▪️$7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины ▪️$1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах
В офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ с Залужного на Сырского, из сформулировал советник главы офиса Михаил Подоляк:
📍Необходимость пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году»; 📍Необходимость не допустить стагнации на линии фронта; 📍Найти новые решения, «позволяющие удержать и развивать инициативу»; 📍Запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.
Володимир Зеленський: очікую найближчим часом таких змін у Збройних Силах України:
📌 На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.
📌 Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.
📌 Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.
📌 Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.
📌 Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
📌 Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.
📌 Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.
📌 У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.
СNN: Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины в результате крупной перестановки.
▪️Этот шаг президента последовал за напряженностью в отношениях между Зеленским и его чрезвычайно популярным военачальником после провала хваленого контрнаступления Украины. Совсем недавно два лидера спорили о том, нужна Украине массовая мобилизация. Глава армии предположил, что требуется до полумиллиона призывников. «Это очень серьезная цифра», — отметил Зеленский. «Это вопрос о людях, о справедливости, об обороноспособности. Это также финансовый вопрос». В своей статье генерал Залужный ясно выразил свое разочарование по этому поводу, сославшись на «неспособность государственных институтов в Украине повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». Эти замечания были весьма необычны для человека, который обычно не хотел выступать публично.
The Washington Post: Зеленский сменил военного руководителя, назначив Сырского главнокомандующим.
▪️Ожидается, что решение назначить Сырского на замену Залужному будет непопулярным среди украинских. Рядовым солдатам Сырский, многие его считают считают командиром советского образца, который слишком долго держал войска под огнем в восточном городе Бахмут. Неясно, как назначение Сырского изменит ситуацию на поле боя, которая становится все более опасной для Украины. Россия вернула себе стратегическую инициативу, усилив атаки вдоль линии фронта. Зеленский сообщил, что рассматриваются кандидатуры на повышение по службе и других командиров, поскольку ожидается, что несколько генералов будут отстранены вместе с Залужным.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 08 лют, 2024 20:35, всього редагувалось 3 разів.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского
trololo, ничего не жмёт ? Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают
Ах вот оно чё ....
Ну 10к на ПЖ ж поставлено було. Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
Faceless написав:Ну 10к на ПЖ ж поставлено було. Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
trololo, ничего не жмёт ? Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают
Ах вот оно чё ....
Ну 10к на ПЖ ж поставлено було. Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.
Предусмотренные для Украины 60,1 млрд долларов, распределены следующим образом:
▪️$19,85 млрд на вооружение и технику США из запасов Пентагона ▪️$13,8 млрд для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США ▪️$14,8 млрд на обучения украинских военных и обмен разведданными ▪️$7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины ▪️$1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах
пока проголосовали за то чтобы поставить на голосование без привязки к "пограничным вопросам" США так что фальш-старт...
Faceless написав:Ну 10к на ПЖ ж поставлено було. Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.