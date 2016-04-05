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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6701670267036704>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:13

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.

Віталь, це про військову, чи на підтримку бюджету?

Сенат США одобрил начало рассмотрения законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд — без расходов на защиту границы с Мексикой

Однако это ещё не финальное голосование. Далее вопрос должна рассмотреть Палата представителей, где председательствует республиканец.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 08 лют, 2024 20:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:13

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.

Віталь, це про військову, чи на підтримку бюджету?

Предусмотренные для Украины 60,1 млрд долларов, распределены следующим образом:

▪️$19,85 млрд на вооружение и технику США из запасов Пентагона
▪️$13,8 млрд для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США
▪️$14,8 млрд на обучения украинских военных и обмен разведданными
▪️$7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины
▪️$1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:16

В офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ с Залужного на Сырского, из сформулировал советник главы офиса Михаил Подоляк:

📍Необходимость пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году»;
📍Необходимость не допустить стагнации на линии фронта;
📍Найти новые решения, «позволяющие удержать и развивать инициативу»;
📍Запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.
Володимир Зеленський: очікую найближчим часом таких змін у Збройних Силах України:

📌 На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

📌 Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

📌 Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

📌 Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.

📌 Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

📌 Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.

📌 Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

📌 У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.
СNN: Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины в результате крупной перестановки.

▪️Этот шаг президента последовал за напряженностью в отношениях между Зеленским и его чрезвычайно популярным военачальником после провала хваленого контрнаступления Украины. Совсем недавно два лидера спорили о том, нужна Украине массовая мобилизация. Глава армии предположил, что требуется до полумиллиона призывников. «Это очень серьезная цифра», — отметил Зеленский. «Это вопрос о людях, о справедливости, об обороноспособности. Это также финансовый вопрос». В своей статье генерал Залужный ясно выразил свое разочарование по этому поводу, сославшись на «неспособность государственных институтов в Украине повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». Эти замечания были весьма необычны для человека, который обычно не хотел выступать публично.
The Washington Post: Зеленский сменил военного руководителя, назначив Сырского главнокомандующим.

▪️Ожидается, что решение назначить Сырского на замену Залужному будет непопулярным среди украинских. Рядовым солдатам Сырский, многие его считают считают командиром советского образца, который слишком долго держал войска под огнем в восточном городе Бахмут. Неясно, как назначение Сырского изменит ситуацию на поле боя, которая становится все более опасной для Украины. Россия вернула себе стратегическую инициативу, усилив атаки вдоль линии фронта. Зеленский сообщил, что рассматриваются кандидатуры на повышение по службе и других командиров, поскольку ожидается, что несколько генералов будут отстранены вместе с Залужным.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 08 лют, 2024 20:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:27

  Faceless написав:
  pesikot написав:Зеленский назначил нового главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского

trololo, ничего не жмёт ?
Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают

Ах вот оно чё ....

Ну 10к на ПЖ ж поставлено було.
Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.


я чет обратил внимание на другое. появление одновременно вот такой новости
https://inforesist.org/ua/senat-ssha-prijnyav-zakonoproekt-pro-dopomogu-ukraini-i-izrailyu-bez-migraczijnoi-reformi/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:32

  mephala написав:
  Faceless написав:Ну 10к на ПЖ ж поставлено було.
Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.


я чет обратил внимание на другое. появление одновременно вот такой новости
https://inforesist.org/ua/senat-ssha-prijnyav-zakonoproekt-pro-dopomogu-ukraini-i-izrailyu-bez-migraczijnoi-reformi/

Сенат США в четвер проголосував за розгляд окремого законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону

Проголосовал, что будет рассматривать законопроект ...

воообще не связаные факты
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:33

  mephala написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Зеленский назначил нового главнокомандующего

trololo, ничего не жмёт ?
Ты столько писал, что увольнение Залужного - это фейк и западные СМИ только нагнетают

Ах вот оно чё ....

Ну 10к на ПЖ ж поставлено було.
Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.


я чет обратил внимание на другое. появление одновременно вот такой новости
https://inforesist.org/ua/senat-ssha-prijnyav-zakonoproekt-pro-dopomogu-ukraini-i-izrailyu-bez-migraczijnoi-reformi/

>>> я чет обратил внимание на другое.
как с языка снял :lol:
так что есть надежда, что "невозможность" выборов -- такая же сказка.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:34

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд — без видатків на захист кордону з Мексикою.


Предусмотренные для Украины 60,1 млрд долларов, распределены следующим образом:

▪️$19,85 млрд на вооружение и технику США из запасов Пентагона
▪️$13,8 млрд для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США
▪️$14,8 млрд на обучения украинских военных и обмен разведданными
▪️$7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины
▪️$1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах

пока проголосовали за то чтобы поставить на голосование без привязки к "пограничным вопросам" США
так что фальш-старт...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:34

  pesikot написав:
  mephala написав:
  Faceless написав:Ну 10к на ПЖ ж поставлено було.
Але імхо це демонструє те, що ОП було пофіг, чи є адекватна заміна, чи ні - аби зняти Залужного. Бо при всіх можливих недоліках чи помилках Залужного, Сирський (не кіт) ще гірше. Але шоуменам в голові тільки шоу, інтриги, якісь рейтинги, що затьмарюють навіть інстинкт самозбереження.


я чет обратил внимание на другое. появление одновременно вот такой новости
https://inforesist.org/ua/senat-ssha-prijnyav-zakonoproekt-pro-dopomogu-ukraini-i-izrailyu-bez-migraczijnoi-reformi/

Сенат США в четвер проголосував за розгляд окремого законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону

Проголосовал, что будет рассматривать законопроект ...

воообще не связаные факты

Угумц. Но до этого -- демонстративно голосовали "против".
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:37

  pesikot написав:Проголосовал, что будет рассматривать законопроект ...

воообще не связаные факты


я это понимаю, но долго тянули кота за причандалы и одновременно с увольнением у нас у них сдвинулось с мертвой точки.
совпадение?
что бы проголосовали окончательно может еще есть условия?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:40

  _hunter написав:Угумц. Но до этого -- демонстративно голосовали "против".

Сенат с Конгрессом не путаешь ?

И потом, проголосовали, что будут рассматривать, не более чем

А дальше, посмотрим
pesikot
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  #<1 ... 6701670267036704>
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