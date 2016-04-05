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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6701670267036704
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:42

  vitaliiangel написав:📍Необходимость не допустить стагнации на линии фронта;


Точнее - "2. Не допустить стагнации по линии фронта, "негативно влияющей на общественные настроения".

Что четко показывает на то что власть витает в своих облаках - реальные а не марафонные настроения народа как раз по-моему заканчивать войну на любых условиях абы поскорее, по крайней мере надавние бунты на ЗУ на это намекают - https://tsn.ua/exclusive/zhinochiy-bunt ... 10113.html

Громада разом з правоохоронцями намагається встановити автора фейкового повідомлення про те, що начебто до Космача "приїдуть представники ТЦК виловлювати чоловіків".

В Космачі на Івано-Франківщині, де місцева мешканка Іванна Ванджурак заявила про побиття групою жінок, які протистояли ймовірному прибуттю військкомів в село, не вщухають пристрасті.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua голова Космацької сільської ради Дмитро Мохначук, жінки, які зі слів Іванни Ванджурак побили її з донькою, написали зустрічну заяву в поліцію.

Крім цього, за словами сільського голови, громада разом з правоохоронцями намагається встановити автора фейкового повідомлення про те, що начебто до Космача "приїдуть представники ТЦК виловлювати чоловіків".

"Хтось закинув фейкове повідомлення в соцмережі, що спричинило всю цю ситуацію. Люди на емоціях зробили таке (побили водійку та її 6-річну доньку – ТСН.ua). Можливо, це повідомлення було провокацією. Ми на всіх рівнях, разом з правоохоронцями хочемо знайти всю цю ланку, те, звідки воно все це пішло. Не дай Боже, щоб таке у нас повторилося ще раз", - каже Дмитро Мохначук.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:43

  mephala написав:
  pesikot написав:Проголосовал, что будет рассматривать законопроект ...

воообще не связаные факты


я это понимаю, но долго тянули кота за причандалы и одновременно с увольнением у нас у них сдвинулось с мертвой точки.
совпадение?
что бы проголосовали окончательно может еще есть условия?

Судя по заявлениям Арахамии -- апрель...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:45

  _hunter написав:
  pesikot написав:воообще не связаные факты

Угумц. Но до этого -- демонстративно голосовали "против".

hunter, вважаю, що pesikot правий. Найвпливовий фактор у них - вибори.
Ранком за чашкою кави, читаючи новини про відплив іноземних інвестицій з Китаю, замислилася над питанням виборів у США. Як відомо, Китай підтримує Байдена, а рф – Трампа (який, до речі минулого разу не дуже виправдав їх сподівань). Отже, васал відкрито шкодить Хазяїну. Чудово для нас. Поспілкувалася на роботі з колегою з ВР. Каже, що в Байдена більше шансів виграти вибори.
Інші новини:
- Черговий Рамштайн призначено на 14 лютого. Вже скоро.
- Велика Британія продовжила режим безмитної торгівлі майже на всі українські товари (який діяв до березня 2024) до 2029 року. Це підтримка нашої економіки.
- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви" :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:45

  _hunter написав:
  mephala написав:
  pesikot написав:Проголосовал, что будет рассматривать законопроект ...

воообще не связаные факты


я это понимаю, но долго тянули кота за причандалы и одновременно с увольнением у нас у них сдвинулось с мертвой точки.
совпадение?
что бы проголосовали окончательно может еще есть условия?

Судя по заявлениям Арахамии -- апрель...

Хламидии верить - себя не уважать
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:50

  Investor_K написав:
  холява написав:
  vitaliiangel написав:Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні...

++++++

Мені плюсуйте. То мої молитви...

+++++ Не зупиняйтеся, щоб остаточно ухвалили і почали відправляти гроші :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:53

  yanyura написав:
  buratinyo написав:Спецопераций по освобождению ЗАЭС не было. Но регулярные попытки ГУР оценить перспективы и обстановку на захваченной станции и в городе путем проведения спецопераций нужно оценивать положительно.

Буданов с вами не согласен.


Поверьте, он согласен. :mrgreen: Но изложил для журналистов немного витиевато, чтобы чуть запудрить мозги кремлю. Ведь разведка это не та структура, чтобы говорить правду журналистам. Разведка наводит тень на плетень всегда.

Ну и сами посмотрите критично. Что значит не хватило артиллерийской поддержки? Это свидетельство того, что это были разведывательные операции для поиска подходов на ЗАЭС, а не полноценная военная операция по ее освобождению. В конце статьи вроде бы это подтверждается намеками.

Но спасибо, что поискали статью для меня.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:54

  fler написав:
  холява написав:Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні...

++++++

Мені плюсуйте. То мої молитви...[/quote]
+++++ Не зупиняйтеся, щоб остаточно ухвалили і почали відправляти гроші :wink:[/quote]


Та наплювати на гроші ....
Снаряди , озброєння , ракети , як найбільше ......
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:59

  fler написав:
Поспілкувалася на роботі з колегою з ВР.
Каже, що в Байдена більше шансів виграти вибори

ВР - це BritishPetroleum ? :mrgreen:
(якщо ні - то забагато наркоманів у владі то справді жахає)
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  Investor_K написав:Сирського призначено

Потім і його замінять. Після арешту Коломойського , вже не дивує поведінка його"друга".
sens
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