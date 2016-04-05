vitaliiangel написав:📍Необходимость не допустить стагнации на линии фронта;
Точнее - "2. Не допустить стагнации по линии фронта, "негативно влияющей на общественные настроения".
Что четко показывает на то что власть витает в своих облаках - реальные а не марафонные настроения народа как раз по-моему заканчивать войну на любых условиях абы поскорее, по крайней мере надавние бунты на ЗУ на это намекают - https://tsn.ua/exclusive/zhinochiy-bunt ... 10113.html
Громада разом з правоохоронцями намагається встановити автора фейкового повідомлення про те, що начебто до Космача "приїдуть представники ТЦК виловлювати чоловіків".
В Космачі на Івано-Франківщині, де місцева мешканка Іванна Ванджурак заявила про побиття групою жінок, які протистояли ймовірному прибуттю військкомів в село, не вщухають пристрасті.
Як розповів в коментарі для ТСН.ua голова Космацької сільської ради Дмитро Мохначук, жінки, які зі слів Іванни Ванджурак побили її з донькою, написали зустрічну заяву в поліцію.
Крім цього, за словами сільського голови, громада разом з правоохоронцями намагається встановити автора фейкового повідомлення про те, що начебто до Космача "приїдуть представники ТЦК виловлювати чоловіків".
"Хтось закинув фейкове повідомлення в соцмережі, що спричинило всю цю ситуацію. Люди на емоціях зробили таке (побили водійку та її 6-річну доньку – ТСН.ua). Можливо, це повідомлення було провокацією. Ми на всіх рівнях, разом з правоохоронцями хочемо знайти всю цю ланку, те, звідки воно все це пішло. Не дай Боже, щоб таке у нас повторилося ще раз", - каже Дмитро Мохначук.
Угумц. Но до этого -- демонстративно голосовали "против".
hunter, вважаю, що pesikot правий. Найвпливовий фактор у них - вибори. Ранком за чашкою кави, читаючи новини про відплив іноземних інвестицій з Китаю, замислилася над питанням виборів у США. Як відомо, Китай підтримує Байдена, а рф – Трампа (який, до речі минулого разу не дуже виправдав їх сподівань). Отже, васал відкрито шкодить Хазяїну. Чудово для нас. Поспілкувалася на роботі з колегою з ВР. Каже, що в Байдена більше шансів виграти вибори. Інші новини: - Черговий Рамштайн призначено на 14 лютого. Вже скоро. - Велика Британія продовжила режим безмитної торгівлі майже на всі українські товари (який діяв до березня 2024) до 2029 року. Це підтримка нашої економіки. - Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви"
buratinyo написав:Спецопераций по освобождению ЗАЭС не было. Но регулярные попытки ГУР оценить перспективы и обстановку на захваченной станции и в городе путем проведения спецопераций нужно оценивать положительно.
Буданов с вами не согласен.
Поверьте, он согласен. Но изложил для журналистов немного витиевато, чтобы чуть запудрить мозги кремлю. Ведь разведка это не та структура, чтобы говорить правду журналистам. Разведка наводит тень на плетень всегда.
Ну и сами посмотрите критично. Что значит не хватило артиллерийской поддержки? Это свидетельство того, что это были разведывательные операции для поиска подходов на ЗАЭС, а не полноценная военная операция по ее освобождению. В конце статьи вроде бы это подтверждается намеками.