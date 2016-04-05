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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:43
mephala написав: pesikot написав:
Проголосовал, что будет рассматривать законопроект ...
воообще не связаные факты
я это понимаю, но долго тянули кота за причандалы и одновременно с увольнением у нас у них сдвинулось с мертвой точки.
совпадение?
что бы проголосовали окончательно может еще есть условия?
Судя по заявлениям Арахамии -- апрель...
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_hunter
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:45
_hunter написав: pesikot написав:воообще не связаные факты
Угумц. Но до этого -- демонстративно голосовали "против".
hunter, вважаю, що pesikot правий. Найвпливовий фактор у них - вибори.
Ранком за чашкою кави, читаючи новини про відплив іноземних інвестицій з Китаю, замислилася над питанням виборів у США. Як відомо, Китай підтримує Байдена, а рф – Трампа (який, до речі минулого разу не дуже виправдав їх сподівань). Отже, васал відкрито шкодить Хазяїну. Чудово для нас. Поспілкувалася на роботі з колегою з ВР. Каже, що в Байдена більше шансів виграти вибори.
Інші новини:
- Черговий Рамштайн призначено на 14 лютого. Вже скоро.
- Велика Британія продовжила режим безмитної торгівлі майже на всі українські товари (який діяв до березня 2024) до 2029 року. Це підтримка нашої економіки.
- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви"
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:45
_hunter написав: mephala написав: pesikot написав:
Проголосовал, что будет рассматривать законопроект ...
воообще не связаные факты
я это понимаю, но долго тянули кота за причандалы и одновременно с увольнением у нас у них сдвинулось с мертвой точки.
совпадение?
что бы проголосовали окончательно может еще есть условия?
Судя по заявлениям Арахамии -- апрель...
Хламидии верить - себя не уважать
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pesikot
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:50
Investor_K написав: холява написав: vitaliiangel написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні...
++++++
Мені плюсуйте. То мої молитви...
+++++ Не зупиняйтеся, щоб остаточно ухвалили і почали відправляти гроші
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:53
yanyura написав: buratinyo написав:Спецопераций по освобождению ЗАЭС не было.
Но регулярные попытки ГУР оценить перспективы и обстановку на захваченной станции и в городе путем проведения спецопераций нужно оценивать положительно.
Буданов с вами не согласен.
Поверьте, он согласен.
Но изложил для журналистов немного витиевато, чтобы чуть запудрить мозги кремлю. Ведь разведка это не та структура, чтобы говорить правду журналистам. Разведка наводит тень на плетень всегда.
Ну и сами посмотрите критично. Что значит не хватило артиллерийской поддержки? Это свидетельство того, что это были разведывательные операции для поиска подходов на ЗАЭС, а не полноценная военная операция по ее освобождению. В конце статьи вроде бы это подтверждается намеками.
Но спасибо, что поискали статью для меня.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:54
fler написав: холява написав:
Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні...
++++++
Мені плюсуйте. То мої молитви...[/quote]
+++++ Не зупиняйтеся, щоб остаточно ухвалили і почали відправляти гроші
[/quote]
Та наплювати на гроші ....
Снаряди , озброєння , ракети , як найбільше ......
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:59
ВР
fler написав:
Поспілкувалася на роботі з колегою з ВР
.
Каже, що в Байдена більше шансів виграти вибори
- це BritishPetroleum ?
(якщо ні - то забагато наркоманів у владі то справді жахає)
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flysoulfly
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:00
Investor_K написав:
Сирського призначено
Потім і його замінять. Після арешту Коломойського , вже не дивує поведінка його"друга".
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:05
fler написав: _hunter написав: pesikot написав:воообще не связаные факты
Угумц. Но до этого -- демонстративно голосовали "против".
hunter, вважаю, що pesikot правий. Найвпливовий фактор у них - вибори.
Ранком за чашкою кави, читаючи новини про відплив іноземних інвестицій з Китаю, замислилася над питанням виборів у США. Як відомо, Китай підтримує Байдена, а рф – Трампа (який, до речі минулого разу не дуже виправдав їх сподівань). Отже, васал відкрито шкодить Хазяїну. Чудово для нас. Поспілкувалася на роботі з колегою з ВР. Каже, що в Байдена більше шансів виграти вибори.
Інші новини:
- Черговий Рамштайн призначено на 14 лютого. Вже скоро.
- Велика Британія продовжила режим безмитної торгівлі майже на всі українські товари (який діяв до березня 2024) до 2029 року. Це підтримка нашої економіки.
- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви"
>>> Отже, васал відкрито шкодить Хазяїну
вы на полном серьезе считаете мордор НАСТОЛЬКО влиятельным?
>>> Черговий Рамштайн призначено на 14 лютого. Вже скоро.
что-то предыдущий (как и пред-предыдущий) штайны ничем особым не отличились...
>>> Це підтримка нашої економіки.
Ха!
Товарообіг між Україною і Великою Британією склав 1,36 млрд дол
размер ПОДДЕРЖКИ прикинуть сможете?
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_hunter
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:05
fler написав:
- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви"
Нужно уточнить от чего именно они визжат. Может от страха и понимания, что подошло то самое время получить заслуженных лещей?
Ход мыслей таков - замена Залужного (отличного командира защитного профиля) на другого опытного генерала (но уже атакующего профиля) является признаком скорого реального контрнаступления с применением авиации, подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава.
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buratinyo
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