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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:12
pesikot написав: _hunter написав: mephala написав:
я это понимаю, но долго тянули кота за причандалы и одновременно с увольнением у нас у них сдвинулось с мертвой точки.
совпадение?
что бы проголосовали окончательно может еще есть условия?
Судя по заявлениям Арахамии -- апрель...
Хламидии верить - себя не уважать
Так это же школьная задачка на логику: "человек в колпаке всегда врет"...
Поэтому мне кажется, что именно то заявление вполне можно и рассматривать.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:15
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:vitaliiangel
спроси у Детройта сколько раз в жизни он стрелял и когда крайний раз и поймешь, что ты с ним с одной подготовкой к окопу.
Низкая подготовка условного Детройта в системе ВСУ как раз одна из причин почему гребут всех вподряд на улице. Но никак не обоснование что это правильно. Что мешало готовить Детройта? Его не надо было ловить или заставлять. Установить минимальный уровень знаний и умений для всл. Я так понимаю его или нет или стрельба в него не входит.
Я еще раз, крайний уже, спрошу.. «Почему ты HR на производственном предприятии не умеешь стоять у станка?» Может потому что от тебя требуется другое? Тебе точно так же , гражданскому, невдомек, что слово «военнослужащий» совсем не обозначает умение стрелять и бежать в атаку.
Так нам же тут на каждом шагу твердят что армия это не только стрелять (и они правы). Проводя аналогию с "HR на обувной фабрике" - по своему роду деятелности такой HR все равно будет знать в 100 раз больше чем человек с улицы, т.к. при приеме на работу HR изучает требования к кандидату и его обязанности (паспорт посади), при увольнении - с какой именно задачей работник не справился, а при залетах - а как оно вообще все на фабрике работает. И не надо про "разучившихся стрелять полковниках" - как бы на охоту они обычно огого или там по банкам попалить.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:15
buratinyo написав: fler написав:
- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви"
Нужно уточнить от чего именно они визжат. Может от страха и понимания, что подошло то самое время получить заслуженных лещей?
Ход мыслей таков - замена Залужного (отличного командира защитного профиля) на другого опытного генерала (но уже атакующего профиля) является признаком скорого реального контрнаступления с применением авиации, подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава.
>>> с применением авиации
всех трех бортов?
>>> подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава
ага, а заявления о необходимости бусифицировать пол ляма народу -- это очередная блестящая спец-операция?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:20
Олексій Гончаренко
І так. По нашій стратегії на цей законопроєкт.
Головна битва - демобілізація.
Там в тексті написано, що демобілізація через 36 місяців за рішенням Ставки Головнокомандувача. Тобто обман. Ніякої демобілізації не буде.
Моя основна теза - демобілізація через 18 місяців.
Поки що без шансів прийняти саме такі терміни.
Тому дивіться, прям зараз головне добитись, щоб була норма про 36 місяців і демобілізація без НІЯКИХ ІНШИХ умов.
Тобто відслужив 36 місяців - маєш право на демобілізацію. Все.
На цьому фокусуюсь. І цього намагатимусь добитись на друге читання.
А після прийняття цієї норми, почнемо боротьбу за зменшення термінів.
Тут мені потрібна буде ваша підтримка та допомога. Бо Слуги і влада не хочуть ніякої демобілізації. Не хочуть допомагати.
Чому?
Бо це бʼє по їх рейтингам. Бо навіщо робити нормальну мобілізацію і мобілізовувати нових людей? Краще тримати старих. І все буде спокійно.
Не буде.
Будем битись!
P.S. Скоро напишу що нам всім треба робити і як вести кампанію далі.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:22
_hunter написав: buratinyo написав: fler написав:
- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви"
Нужно уточнить от чего именно они визжат. Может от страха и понимания, что подошло то самое время получить заслуженных лещей?
Ход мыслей таков - замена Залужного (отличного командира защитного профиля) на другого опытного генерала (но уже атакующего профиля) является признаком скорого реального контрнаступления с применением авиации, подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава.
>>> с применением авиации
всех трех бортов?
>>> подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава
ага, а заявления о необходимости бусифицировать пол ляма народу -- это очередная блестящая спец-операция?
Яка стратегична помилка Зе .
Треба було вас Головнокомандуючим !
Все знаете !
Тверезой разум - скілки вже на пенсії ?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:23
_hunter написав:
Так это же школьная задачка на логику: "человек в колпаке всегда врет"...
Поэтому мне кажется, что именно то заявление вполне можно и рассматривать.
Когда Хламидия всегда врёт, то школьная задачка на логику не работает
Врёт он всегда
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:25
Bobua написав:
Тому дивіться, прям зараз головне добитись, щоб була норма про 36 місяців і демобілізація без НІЯКИХ ІНШИХ умов.
Тобто відслужив 36 місяців - маєш право на демобілізацію. Все.
популизм. а если через 36 мес не будет им замены, что правда вот так всех отпустят? Или Лёша за 36 мес. ещё нарожает?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:29
vitaliiangel написав: Bobua написав:
Тому дивіться, прям зараз головне добитись, щоб була норма про 36 місяців і демобілізація без НІЯКИХ ІНШИХ умов.
Тобто відслужив 36 місяців - маєш право на демобілізацію. Все.
популизм. а если через 36 мес не будет им замены, что правда вот так всех отпустят? Или Лёша за 36 мес. ещё нарожает?
Как будет никто не знает.К примеру закончилась вторая мировая так тогда ещё некоторые по 2-3 года остались.У нас тоже как вы себе представляете-взяли и все разошлись или как.Мы сейчас не знаем не сроков не финала это ужаса для страны.Даже если крякнет пуйло вонючее у них там все такие.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:40
_hunter написав: buratinyo написав: fler написав:
- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви"
Нужно уточнить от чего именно они визжат. Может от страха и понимания, что подошло то самое время получить заслуженных лещей?
Ход мыслей таков - замена Залужного (отличного командира защитного профиля) на другого опытного генерала (но уже атакующего профиля) является признаком скорого реального контрнаступления с применением авиации, подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава.
>>> с применением авиации
всех трех бортов?
>>> подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава
ага, а заявления о необходимости бусифицировать пол ляма народу -- это очередная блестящая спец-операция?
Авиация это самое больное место, но излечить его уже совсем в скором времени станет реальным. Эти маленькие F-16 великолепны.
Про мобилизацию - по ряду признаков она уже успешно проведена на фоне различных заявлений и фейков от ФСБ и нашей контрразведки.
Добавлю еще один момент, который удручающе подействует на кремль перед какими никакими, но выборами у них в марте 2024 года. Это затянутое решение вопроса о выделении мощного финансирования военных потребностей Украины со стороны США, основного гаранта по Будапештскому меморандуму, принято специально именно перед выборами в росии, что не может априори быть случайностью. Даже самый тупой потенциальный кремлевский военный наемник именно сейчас задумается и скажет себе: а может пора закончить для себя все и свалить из Украины пока не наступил полный писец?
Вступление подразделений армии США в процесс наведение порядка в других менее масштабных чем в Украине войнах (Израиль) может являться предварительной подготовкой для осуществления миссии и в нашей стране.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 22:02
У меня тут наметилась 6-я попытка мобилизации.
На этот раз в партизаны, что увеличивает шансы на успешность.
Получил из части список того, что рекомендовано взять с собой. Список значительно полнее и толковее, чем военкоматовский, но один пункт поставил меня в тупик, а с обратной связью не сложилось.
В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение?
Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
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