Додано: Чет 08 лют, 2024 21:15

Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel спроси у Детройта сколько раз в жизни он стрелял и когда крайний раз и поймешь, что ты с ним с одной подготовкой к окопу. спроси у Детройта сколько раз в жизни он стрелял и когда крайний раз и поймешь, что ты с ним с одной подготовкой к окопу.

Низкая подготовка условного Детройта в системе ВСУ как раз одна из причин почему гребут всех вподряд на улице. Но никак не обоснование что это правильно. Что мешало готовить Детройта? Его не надо было ловить или заставлять. Установить минимальный уровень знаний и умений для всл. Я так понимаю его или нет или стрельба в него не входит. Низкая подготовка условного Детройта в системе ВСУ как раз одна из причин почему гребут всех вподряд на улице. Но никак не обоснование что это правильно. Что мешало готовить Детройта? Его не надо было ловить или заставлять. Установить минимальный уровень знаний и умений для всл. Я так понимаю его или нет или стрельба в него не входит.

Я еще раз, крайний уже, спрошу.. «Почему ты HR на производственном предприятии не умеешь стоять у станка?» Может потому что от тебя требуется другое? Тебе точно так же , гражданскому, невдомек, что слово «военнослужащий» совсем не обозначает умение стрелять и бежать в атаку. Я еще раз, крайний уже, спрошу.. «Почему ты HR на производственном предприятии не умеешь стоять у станка?» Может потому что от тебя требуется другое? Тебе точно так же , гражданскому, невдомек, что слово «военнослужащий» совсем не обозначает умение стрелять и бежать в атаку.

Так нам же тут на каждом шагу твердят что армия это не только стрелять (и они правы). Проводя аналогию с "HR на обувной фабрике" - по своему роду деятелности такой HR все равно будет знать в 100 раз больше чем человек с улицы, т.к. при приеме на работу HR изучает требования к кандидату и его обязанности (паспорт посади), при увольнении - с какой именно задачей работник не справился, а при залетах - а как оно вообще все на фабрике работает. И не надо про "разучившихся стрелять полковниках" - как бы на охоту они обычно огого или там по банкам попалить.