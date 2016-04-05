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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6703670467056706
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:У меня тут наметилась 6-я попытка мобилизации.
На этот раз в партизаны, что увеличивает шансы на успешность.
Получил из части список того, что рекомендовано взять с собой. Список значительно полнее и толковее, чем военкоматовский, но один пункт поставил меня в тупик, а с обратной связью не сложилось.
В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение?
Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
В сенсі партизани
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:В сенсі партизани

Тероборона :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение?
Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?

Не виключено, що до Таланів або турецьких берців, які роздають Ви будете звикати не менше 2 тижнів з мозолями. Тому треба брати із собою зручні кросівки, може ще просто чоботи. Але вже розношені.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:20

  Schmit написав:Кляті порохоботи зі своїми "іпсо" виявились праві, як завжди і в усьому,


завжди і в усьому :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:22

  V2 написав:
  trololo написав:
  V2 написав:Шашличник ніяк не заспокоїться?

Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва


це дебіл бутусов ніяк не заспокоїться своєю брехнею.


Трололо або троль звичайний, вибачення будуть?


вибачався, читайте вище. і сплатив 10 тис гривень як домовлено
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:24

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:25

  pesikot написав:Сумму он сбил с 50 тыс до 10 тыс.

покажіть приклад, задонатьте 50.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:25

  Сибарит написав:У меня тут наметилась 6-я попытка мобилизации.
На этот раз в партизаны, что увеличивает шансы на успешность.
Получил из части список того, что рекомендовано взять с собой. Список значительно полнее и толковее, чем военкоматовский, но один пункт поставил меня в тупик, а с обратной связью не сложилось.
В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение?
Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?


По перше візьміть гумові чоботи ,повище( по коліна ) , , одноразові пкети 20-35 литрів .(60 л)
Берци то на сухе .
Тапці , бо я так розумію , що десь по фінансам будете . Шкарпетки не облягаючи , декілька пар -змінив викінув .Термо білизну .Запальнички
Труси 2-3 пари .
Кружку , міску , ложку , віделку -і мийте обов,язково .Нож , ножниці маленьки , пілку щоб нігти стригти .
Ліки які вам прописані від тиску , темпиратури , корвалмент .
Вологі серветки . , малі і дужі .
Гігіеничне , туалетний папір завеликий, буде заважати .
Як маєте то пару тройку окулярів , зарядне , пару кабелів до зарядного , лихтарик .
Невеликі гермітичні пакети для документів .

...... не дуже гарно що вас призвали ..... бережи вас Господь
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