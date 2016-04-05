Сибарит написав:У меня тут наметилась 6-я попытка мобилизации. На этот раз в партизаны, что увеличивает шансы на успешность. Получил из части список того, что рекомендовано взять с собой. Список значительно полнее и толковее, чем военкоматовский, но один пункт поставил меня в тупик, а с обратной связью не сложилось. В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение? Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
Сибарит написав:В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение? Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
Не виключено, що до Таланів або турецьких берців, які роздають Ви будете звикати не менше 2 тижнів з мозолями. Тому треба брати із собою зручні кросівки, може ще просто чоботи. Але вже розношені.
Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва
це дебіл бутусов ніяк не заспокоїться своєю брехнею.
Трололо або троль звичайний, вибачення будуть?
вибачався, читайте вище. і сплатив 10 тис гривень як домовлено
Сибарит написав:У меня тут наметилась 6-я попытка мобилизации. На этот раз в партизаны, что увеличивает шансы на успешность. Получил из части список того, что рекомендовано взять с собой. Список значительно полнее и толковее, чем военкоматовский, но один пункт поставил меня в тупик, а с обратной связью не сложилось. В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение? Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
По перше візьміть гумові чоботи ,повище( по коліна ) , , одноразові пкети 20-35 литрів .(60 л) Берци то на сухе . Тапці , бо я так розумію , що десь по фінансам будете . Шкарпетки не облягаючи , декілька пар -змінив викінув .Термо білизну .Запальнички Труси 2-3 пари . Кружку , миску , ложку , віделку -і мийте обов,язково .Нож , ножниці маленьки , пілку щоб нігти стригти . Ліки які вам прописані від тиску , темпиратури , корвалмент . Вологі серветки . , малі і дужі . Гігіеничне , туалетний папір завеликий, буде заважати . Як маєте то пару тройку окулярів , зарядне , пару кабелів до зарядного , лихтарик . Невеликі гермітичні пакети для документів .
...... не дуже гарно що вас призвали ..... бережи вас Господь