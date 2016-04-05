Сибарит написав:В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение? Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
Не виключено, що до Таланів або турецьких берців, які роздають Ви будете звикати не менше 2 тижнів з мозолями. Тому треба брати із собою зручні кросівки, може ще просто чоботи. Але вже розношені.
Раджу запастись пластирем. Cansinbant - турецький на тканинній основі. часто продають в метро, або на раскладках з шкарпетками , в аптеках нажаль не бачив. Спасає при натертості ніг і незручній обуві.