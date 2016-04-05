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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6704670567066707
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:По перше візьміть гумові чоботи ,повище( по коліна ) ,

гумові чоботи видають
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 23:22

интервью Арестовича о войне в 18.03.2019
там про осаду Киева есть, наступление с тер. белоруси
https://youtu.be/H50ho9Dlrms?si=Bqp_vYdK7sG3C3W_&t=432
посмотрите пару минут, с 7й минуты, не пожалейте времени.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 23:36

  Denik написав:
  Сибарит написав:В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение?
Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?

Не виключено, що до Таланів або турецьких берців, які роздають Ви будете звикати не менше 2 тижнів з мозолями. Тому треба брати із собою зручні кросівки, може ще просто чоботи. Але вже розношені.

Раджу запастись пластирем. Cansinbant - турецький на тканинній основі. часто продають в метро, або на раскладках з шкарпетками , в аптеках нажаль не бачив. Спасає при натертості ніг і незручній обуві.
Danik
 
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