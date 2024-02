Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:45

Hotab написав: Water написав: Hotab написав: А я и не «тыкаю». Он свою работу делал. Но он не умеет бегать в атаки. И не все одинаково умеют шить обувь.

Приклад, з виробництва мобілізують оператора шить взуття, рядовий, не служив, броні нема. Де виробництву брать навчених людей і де гарантія шо їх завтра не мобілізують?

Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.



С твоей точки зрения никто не виноват,





Какой-то набор слов не привязанных к диалогу. Почему «Никто не виноват»? С чего и к чему вывод?

Реєстр кріпостних.Барін просинається зранку: подайте мені сьогодні 100 операторів БПЛА ростом не менше 1.80, не старше 28 років, русявих, не традиційної орієнтації, і щоб при вході в задній прохід сітківка не відклеювалася і тиск не підскакував.І зразу придворні з ОП пишуть SQL запит:SELECT * FROM придатні WHERE (ріст > 180 колір, = русявий, вік < 29, секс != традиційний, зір > 0.4, тиск < 140) ORDER BY вік;і через хвилину по отриманому списку адрес виїзжають бусики незламностідижиталізація