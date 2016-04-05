Путин признал провал целей войны против Украины и заявил о готовности начать переговоры



Россия в ходе войны против Украины не достигла своих целей и готова возобновить переговоры с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путину в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — сказал Путин. По его словам, этот вопрос поднимался на переговорах в Стамбуле весной 2022 года и Украина была согласна пойти навстречу. Но тогда подписать соглашение не удалось, поскольку Франция и Германия попросили для этого отвести войска от Киева, а после отвода войск «украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности».



Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Это, по мнению Путина, было связано с давлением со стороны США. «Они приняли неправильное решение, теперь должны искать выход. <…> Они совершили [ошибку], пусть исправляют», — сказал президент РФ, призвав Киев отменить декрет. Россия при этом от переговоров с Украиной никогда не отказывалась, отметил Путин. По его словам, «рано или поздно все равно мы договоримся»