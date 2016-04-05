Сибарит написав:В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение? Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
Не виключено, що до Таланів або турецьких берців, які роздають Ви будете звикати не менше 2 тижнів з мозолями. Тому треба брати із собою зручні кросівки, може ще просто чоботи. Але вже розношені.
Раджу запастись пластирем. Cansinbant - турецький на тканинній основі. часто продають в метро, або на раскладках з шкарпетками , в аптеках нажаль не бачив. Спасає при натертості ніг і незручній обуві.
Сибарит написав:В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение? Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
Не виключено, що до Таланів або турецьких берців, які роздають Ви будете звикати не менше 2 тижнів з мозолями. Тому треба брати із собою зручні кросівки, може ще просто чоботи. Але вже розношені.
Нормальні ті талани. Що там звикати. Хоча краще аби були більші. Тоді і дві пари шкарпеток піде і пластирі. Та й трохи стягуються ті талани з часом.
“Сезонне взуття” -- то треба щось прохолодне на літо. Бо талани -- то ж весна, осінь.
Олексій Гончаренко Щойно Чернігівська міська рада на засіданні проголосувала за звернення до Верховної Ради. Депутати закликали прибрати до другого читання мобілізаційного законопроєкту норму про те, що демобілізація має відбуватись за окремого рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, бо військові мають мати право звільнитись за власним бажанням після 36 місяців служби без додаткових умов. Я сьогодні закликав всі місцеві і районні ради звернутись до парламенту підтримати це. Радий, що Чернігів це зробив першим. Закликаю інших також долучитись. Це для наших військових, які вже два роки героїчно боронять нас та хочуть мати справедливі терміни служби і розуміти, коли ж вони зможуть піти додому. Маємо дотискати це.
Путин признал провал целей войны против Украины и заявил о готовности начать переговоры
Россия в ходе войны против Украины не достигла своих целей и готова возобновить переговоры с Киевом, заявил президент РФ Владимир Путину в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — сказал Путин. По его словам, этот вопрос поднимался на переговорах в Стамбуле весной 2022 года и Украина была согласна пойти навстречу. Но тогда подписать соглашение не удалось, поскольку Франция и Германия попросили для этого отвести войска от Киева, а после отвода войск «украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности».
Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Это, по мнению Путина, было связано с давлением со стороны США. «Они приняли неправильное решение, теперь должны искать выход. <…> Они совершили [ошибку], пусть исправляют», — сказал президент РФ, призвав Киев отменить декрет. Россия при этом от переговоров с Украиной никогда не отказывалась, отметил Путин. По его словам, «рано или поздно все равно мы договоримся»
Участник группы «Щенки» Максим Тесли предстал перед судом за появление на концерте в одном носке, надетом на член. В зале он назвал выступление в таком виде неуместным, передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале.
«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — сказал артист суду.
болота пробили новое дно
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 лют, 2024 07:49, всього редагувалось 1 раз.
мда Швец деградировал сплошная манипуляция. На каждом шагу противоречит сам себе с "один Залужный что-то делал", "контрнаступление не провалилось, просто не достигло целей" (что тогда провал?) 9:40 "у россии сейчас ситуация хуже" 10:07 "там всё взрывается" 12:00 "она ничего не может" (кто тогда ведёт переговоры с союзниками о фин. и военной помощи?).
Hotab написав:А я и не «тыкаю». Он свою работу делал. Но он не умеет бегать в атаки. И не все одинаково умеют шить обувь.
Приклад, з виробництва мобілізують оператора шить взуття, рядовий, не служив, броні нема. Де виробництву брать навчених людей і де гарантія шо їх завтра не мобілізують?
Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.
С твоей точки зрения никто не виноват,
Какой-то набор слов не привязанных к диалогу. Почему «Никто не виноват»? С чего и к чему вывод?
Реєстр кріпостних. Барін просинається зранку: подайте мені сьогодні 100 операторів БПЛА ростом не менше 1.80, не старше 28 років, русявих, не традиційної орієнтації, і щоб при вході в задній прохід сітківка не відклеювалася і тиск не підскакував. І зразу придворні з ОП пишуть SQL запит:
SELECT * FROM придатні WHERE (ріст > 180 колір, = русявий, вік < 29, секс != традиційний, зір > 0.4, тиск < 140) ORDER BY вік;
і через хвилину по отриманому списку адрес виїзжають бусики незламності