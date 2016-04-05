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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:51
Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово "мясник". "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о вчерашних кадровых перестановках в ВСУ.
"Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город.
По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан", - пишет газета.
Капитан украинской армии назвал назначение Сырского "очень плохим решением", поскольку считается, что этот генерал "бессердечно подвергает своих людей опасности".
"Украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: "Мясник". Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и "Генерал 200"", - говорится в статье.
Также авторы приводят комментарии из Х от украинских военных по поводу назначения Сырского:
- "Руководство генерала Сырского обанкротилось, его присутствие или приказы, исходящие от его имени, деморализуют, он подрывает доверие к командованию в целом".
- "Его неустанное стремление к тактической выгоде постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов или небольших деревень, без каких-либо оперативных целей".
Еще один украинский солдат написал следующее лаконическое сообщение в групповом чате ветеранов боев за Бахмут: "Нам всем пи...ец".
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:51
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Какой-то набор слов не привязанных к диалогу. Почему «Никто не виноват»? С чего и к чему вывод
спрошу иначе, кто по твоему виноват в ситуации когда пехоте не хватает людей. Тот кто не пошёл в пехоту (ухылянт)?
Никто. Это объективная ситуация, когда в мирное время страна с 40 млн населения и слабой экономикой не может иметь роскошь в 1 млн постоянно
подготовленных стрелков пехотных подразделений, чтобы достойно противопоставить, если когда-то придется, стране со 140 млн и военным бюджетом выше в 10 раз. Это просто факт. Как то, что я (возможно) выше тебя.
Это не приговор. Ты не обязательно мне во всем проиграл. У тебя есть шанс взять другим. Если ты готов бороться.
тобто, прийняти закон, як в Швейцарії щодо легалізації зброї цивільних, і регулярних зборів раз в пару років, тим хто таку в себе тримає - "місія нєвиполніма"
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:57
[quote="5683844:Hotab"]
Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.[quote]
Цікаво, повторюєш всі ті самі наративи що і Зе. Цікаво, що до такої думки йшли два роки... Я представляю, як на ставці обговорюють як виграти війну, хтось каже - треба масово випускати аналог "шахіда", танки, міномети... а йму кажуть, ні, то фігня, давайте просто наберем 100-500 тис безробітних/безхатніх - і вперед їх - так і виграємо.
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