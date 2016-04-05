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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6706670767086709>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:51

Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово "мясник". "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о вчерашних кадровых перестановках в ВСУ. 



"Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город.

По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан", - пишет газета.

Капитан украинской армии назвал назначение Сырского "очень плохим решением", поскольку считается, что этот генерал "бессердечно подвергает своих людей опасности".

"Украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: "Мясник". Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и "Генерал 200"", - говорится в статье. 

Также авторы приводят комментарии из Х от украинских военных по поводу назначения Сырского:

- "Руководство генерала Сырского обанкротилось, его присутствие или приказы, исходящие от его имени, деморализуют, он подрывает доверие к командованию в целом".

- "Его неустанное стремление к тактической выгоде постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов или небольших деревень, без каких-либо оперативных целей".

Еще один украинский солдат написал следующее лаконическое сообщение в групповом чате ветеранов боев за Бахмут: "Нам всем пи...ец".
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:51

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Какой-то набор слов не привязанных к диалогу. Почему «Никто не виноват»? С чего и к чему вывод
спрошу иначе, кто по твоему виноват в ситуации когда пехоте не хватает людей. Тот кто не пошёл в пехоту (ухылянт)?

Никто. Это объективная ситуация, когда в мирное время страна с 40 млн населения и слабой экономикой не может иметь роскошь в 1 млн постоянно подготовленных стрелков пехотных подразделений, чтобы достойно противопоставить, если когда-то придется, стране со 140 млн и военным бюджетом выше в 10 раз. Это просто факт. Как то, что я (возможно) выше тебя.
Это не приговор. Ты не обязательно мне во всем проиграл. У тебя есть шанс взять другим. Если ты готов бороться.

тобто, прийняти закон, як в Швейцарії щодо легалізації зброї цивільних, і регулярних зборів раз в пару років, тим хто таку в себе тримає - "місія нєвиполніма"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:57

  Hotab написав:Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.


Повторюєш всі ті самі наративи що і Зе. Цікаво, що до такої думки йшли два роки... Я представляю, як на ставці обговорюють як виграти війну, хтось каже - треба масово випускати аналог "шахіда", танки, міномети... а йму кажуть, ні, то фігня, давайте просто наберем 100-500 тис безробітних/безхатніх - і вперед їх - так і виграємо.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:02

  ЛАД написав:Не так.
В том, что не было не 1, а многих миллионов подготовленных и обученных солдат виновато государство и общество, которые считали, что это не нужно и незачем тратить на это деньги.
В том, что сегодня не хватает людей в пехоте, виноваты ухилянты.

Но в конце концов дело сейчас даже не в вине. Главный вопрос сегодня - что делать?

Суспільство не хотіло армовіра, а хотіло хліба і видовищ. Отже винне суспільство (ЦА ЛАДів і холяв з хотабами та долярчиками).
Влада наярювала на рейтинги і робило те що хотіло суспільство ( ЦА ЛАДів, холяв, хотабів, долярчиків).

Хто винен - звісно, ухилянт (юридично не визначено хто, але ЦА хаває).

Що робити- прострілювати коліна ухилянтам (ЦА аплодірує стоя).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:03

  BIGor написав:
  Hotab написав:Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.


Повторюєш всі ті самі наративи що і Зе. Цікаво, що до такої думки йшли два роки... Я представляю, як на ставці обговорюють як виграти війну, хтось каже - треба масово випускати аналог "шахіда", танки, міномети... а йму кажуть, ні, то фігня, давайте просто наберем 100-500 тис безробітних/безхатніх - і вперед їх - так і виграємо.

Ну в общем-то такие идеи уже были по поводу ежегодных налоговых деклараций.
Типа, чтобы подавали все.
Разница только в том, что если зашквар в декларации у нардепов или чиновников, вопрос порешают. А если неточности у пересичного, поставят раком по полной.
Теперь то же самое в военной редакции. Всех в реестр, а потом брать "подходящих".
Ничего нового.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 09:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:Не так.
В том, что не было не 1, а многих миллионов подготовленных и обученных солдат виновато государство и общество, которые считали, что это не нужно и незачем тратить на это деньги.
В том, что сегодня не хватает людей в пехоте, виноваты ухилянты.

Но в конце концов дело сейчас даже не в вине. Главный вопрос сегодня - что делать?

Суспільство не хотіло армовіра, а хотіло хліба і видовищ. Отже винне суспільство (ЦА ЛАДів і холяв з хотабами та долярчиками).
Влада наярювала на рейтинги і робило те що хотіло суспільство ( ЦА ЛАДів, холяв, хотабів, долярчиків).

Хто винен - звісно, ухилянт (юридично не визначено хто, але ЦА хаває).

Що робити- прострілювати коліна ухилянтам (ЦА аплодірує стоя).


Доброго ранку .
А щоб вам ні чого не прострілили треба просто дойти до ТЦК .
Получить відповідні папіри про спроможність чи не спроможність .
ВСЕ .
Як би не почалась війна ,Я б і далі займався своім бізнесом , спокійнісенько сидів би на пенсії , два -чи три місяці відпочивав де забажаю .
........І ви би про мене ніколи не почули .
Ви мені щось закидуєте на рахунок моеї служби ?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:00

  candle645 написав:
  vitaliiangel написав:156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.

Там все набагато цікавіше: Є 156к "безробітних" військових ухилянтів М45-60, які мають необхідну військову підготовку, але зараз ухиляються від виконання обов"язку за який платники податків утримували їх по 20 та більше років. Плюс ще 84000 Хотабів та детроеєдів, які "про все домовились" і навіть нікуди не ховаються, а спокійно працюють на тих хто зараз їм платить більше (або просто живуть звичайним життям мирного часу), забивши на всі свої зобов"язання перед платниками податків.
Сумарно - це 240000 тих кого можна і необхідно повернути в ЗСУ і залучити до бойових дій хоч завтра, а не через 2-3 місяці підготовки.
https://tsn.ua/ukrayina/na-pensiyi-i-ne-sluzhat-skilki-v-ukrayini-viyskovih-pensioneriv-do-60-rokiv-2508274.html

Досить логічно
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:09

  vitaliiangel написав:мда Швец деградировал сплошная манипуляция. На каждом шагу противоречит сам себе с "один Залужный что-то делал", "контрнаступление не провалилось, просто не достигло целей" (что тогда провал?) 9:40 "у россии сейчас ситуация хуже" 10:07 "там всё взрывается" 12:00 "она ничего не может" (кто тогда ведёт переговоры с союзниками о фин. и военной помощи?).

Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.

  Бетон написав:Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово "мясник". "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о вчерашних кадровых перестановках в ВСУ.

Якщо з Залужним підуть ще й всі його люди, то це вередливе звільнення - вистріл в ногу державі і політична сєпука зезедента.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 09 лют, 2024 10:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:14

  холява написав:Мобілізація за новим законом: що світить всім чоловікам за кордоном


https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette

Якщо розглядати на перший погляд, так, логічно, і справедливо.
Але, є маленька деталь. Люди перестануть взагалі розглядати повернення в Україну, і чим більше буде покарань, типу відмови у консульських послугах, блокувань, арештів майна, грошей, тим більше буде українців які перестануть взагалі допомагати з-за кордону, і стануть люто ненавидіти Україну, і чим більше у людини було зв'язків та активів в Україні тим більшою буде ненависть. Ці люди ніколи не повернуться в Україну і будуть ростити своїх дітей з ненавистю до України.
Це точно те чого треба досягти? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:14

  whois2010 написав:"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.


Вам весело, що влада безправна і не має сил для мобілізації?
То але ж які сили вона матиме проти валу СЗЧ? Наразі чув, що сезечешники ще бояться їхати додому і гульбенять у містах ближче до фронту.
Але чого боятись якщо люди сотнями виходять проти ТЦК і можуть так само вийти і проти поліції...???
Аддєсам, Днєпрам, Харькавам, Чєрнігавам -- треба напружитись. Бо може вийти так, що воювати доведеться силами мільйонів власних ухилянтів. А не Карпатських...
Bobua
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