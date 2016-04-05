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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6706670767086709
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:21

  Успіх написав:
  холява написав:Іншої думки не побачив
Вітаю!
А я не побачив відповіді на свої питання: скільки часу потрібно чекати на прийняття закону ДЕмобілізації?
І чи там внесли поправку - 18-24міс хто відслужив, йде на дембель?

Це питання задавати не потрібно , демобілізація тільки по результатах війни .
Підчас другої світової демобілізовували через 24 міс і зарплата була більша в перерахунку на сьогодні. Так що є куди прагнути.
https://youtu.be/C5Qz2knyn6U?si=9sPzTpIx92u-HVtj
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:35

  Бетон написав:Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово "мясник". "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о вчерашних кадровых перестановках в ВСУ. 



"Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город.

По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан", - пишет газета.

Капитан украинской армии назвал назначение Сырского "очень плохим решением", поскольку считается, что этот генерал "бессердечно подвергает своих людей опасности".

"Украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: "Мясник". Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и "Генерал 200"", - говорится в статье. 

Также авторы приводят комментарии из Х от украинских военных по поводу назначения Сырского:

- "Руководство генерала Сырского обанкротилось, его присутствие или приказы, исходящие от его имени, деморализуют, он подрывает доверие к командованию в целом".

- "Его неустанное стремление к тактической выгоде постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов или небольших деревень, без каких-либо оперативных целей".

Еще один украинский солдат написал следующее лаконическое сообщение в групповом чате ветеранов боев за Бахмут: "Нам всем пи...ец".
головне,що винним буде папєреднік
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:35

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Мобілізація за новим законом: що світить всім чоловікам за кордоном


https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette

Якщо розглядати на перший погляд, так, логічно, і справедливо.
Але, є маленька деталь. Люди перестануть взагалі розглядати повернення в Україну, і чим більше буде покарань, типу відмови у консульських послугах, блокувань, арештів майна, грошей, тим більше буде українців які перестануть взагалі допомагати з-за кордону, і стануть люто ненавидіти Україну, і чим більше у людини було зв'язків та активів в Україні тим більшою буде ненависть. Ці люди ніколи не повернуться в Україну і будуть ростити своїх дітей з ненавистю до України.
Це точно те чого треба досягти? :mrgreen:


Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ?
То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій .

Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну !
Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами .
А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону
А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну .
І за що мені вас кохати ?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:39

  Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с планом действий руководства?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 лют, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:44

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с действием руководства?
це не благодійна організація Червоний хрест
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:47

  flyman написав:тобто, прийняти закон, як в Швейцарії щодо легалізації зброї цивільних, і регулярних зборів раз в пару років, тим хто таку в себе тримає - "місія нєвиполніма"
свободным людям оружие и сейчас не положено. Подписываешься в рабство - получаешь калаш.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:51

  холява написав:Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ?
То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій .

Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну !
Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами .
А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону
А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну .
І за що мені вас кохати ?

Якщо не розглядати майбутнє, і забити на ті мільйони яким таким чином закриють шлях повернення в Україну. То так, чим жорсткіше тим більш подобається пересічному. Але, треба трохи глибше дивитися на те що буде "після". З народжуваність найнижчою у світі, перекривати людям шляхи повернення, "трошки" недалекоглядно і контрпродуктивно. Так можна робити якщо підходити з точки зору "після нас хоч потоп".
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  flyman написав:тобто, прийняти закон, як в Швейцарії щодо легалізації зброї цивільних, і регулярних зборів раз в пару років, тим хто таку в себе тримає - "місія нєвиполніма"
свободным людям оружие и сейчас не положено. Подписываешься в рабство - получаешь калаш.
Взагалі то жодних особливих проблем купити й зареєструвати довгоствол не було. От короткоствольну - так, не тільки лиш всім
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:53

  холява написав:І за що мені вас кохати ?

Чоловік, який кохає іншого чоловіка, називається медичним терміном "пе...рас"
Це тільки на псковщині чи суздальшині, чи звідки Ви там, "любовь" на все про все.
:)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:56

  sens написав:
  Investor_K написав:Сирського призначено

Потім і його замінять. Після арешту Коломойського , вже не дивує поведінка його"друга".

Арешт Бені це театр для лохтората , спрятали от американского суда...
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