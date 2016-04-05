Вітаю! А я не побачив відповіді на свої питання: скільки часу потрібно чекати на прийняття закону ДЕмобілізації? І чи там внесли поправку - 18-24міс хто відслужив, йде на дембель?
Це питання задавати не потрібно , демобілізація тільки по результатах війни . Підчас другої світової демобілізовували через 24 міс і зарплата була більша в перерахунку на сьогодні. Так що є куди прагнути. https://youtu.be/C5Qz2knyn6U?si=9sPzTpIx92u-HVtj
Бетон написав:Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово "мясник". "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о вчерашних кадровых перестановках в ВСУ.
"Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город.
По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан", - пишет газета.
Капитан украинской армии назвал назначение Сырского "очень плохим решением", поскольку считается, что этот генерал "бессердечно подвергает своих людей опасности".
"Украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: "Мясник". Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и "Генерал 200"", - говорится в статье.
Также авторы приводят комментарии из Х от украинских военных по поводу назначения Сырского:
- "Руководство генерала Сырского обанкротилось, его присутствие или приказы, исходящие от его имени, деморализуют, он подрывает доверие к командованию в целом".
- "Его неустанное стремление к тактической выгоде постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов или небольших деревень, без каких-либо оперативных целей".
Еще один украинский солдат написал следующее лаконическое сообщение в групповом чате ветеранов боев за Бахмут: "Нам всем пи...ец".
Якщо розглядати на перший погляд, так, логічно, і справедливо. Але, є маленька деталь. Люди перестануть взагалі розглядати повернення в Україну, і чим більше буде покарань, типу відмови у консульських послугах, блокувань, арештів майна, грошей, тим більше буде українців які перестануть взагалі допомагати з-за кордону, і стануть люто ненавидіти Україну, і чим більше у людини було зв'язків та активів в Україні тим більшою буде ненависть. Ці люди ніколи не повернуться в Україну і будуть ростити своїх дітей з ненавистю до України. Це точно те чого треба досягти?
Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ? То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій .
Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну ! Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами . А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну . І за що мені вас кохати ?
Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с планом действий руководства?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 лют, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с действием руководства?
холява написав:Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ? То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій .
Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну ! Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами . А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну . І за що мені вас кохати ?
Якщо не розглядати майбутнє, і забити на ті мільйони яким таким чином закриють шлях повернення в Україну. То так, чим жорсткіше тим більш подобається пересічному. Але, треба трохи глибше дивитися на те що буде "після". З народжуваність найнижчою у світі, перекривати людям шляхи повернення, "трошки" недалекоглядно і контрпродуктивно. Так можна робити якщо підходити з точки зору "після нас хоч потоп".
Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с планом действий руководства?
Якщо розглядати на перший погляд, так, логічно, і справедливо. Але, є маленька деталь. Люди перестануть взагалі розглядати повернення в Україну, і чим більше буде покарань, типу відмови у консульських послугах, блокувань, арештів майна, грошей, тим більше буде українців які перестануть взагалі допомагати з-за кордону, і стануть люто ненавидіти Україну, і чим більше у людини було зв'язків та активів в Україні тим більшою буде ненависть. Ці люди ніколи не повернуться в Україну і будуть ростити своїх дітей з ненавистю до України. Це точно те чого треба досягти?
Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ? То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій . Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну ! Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами . А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну . І за що мені вас кохати ?
З цього джерела:
При цьому вона зазначає, що у проекті не вказано про який період перетину кордону йдеться. Тобто “…це стосуватиметься як тих чоловіків, які виїхали після повномасштабного вторгнення, так і тих, хто виїхав до …”.
Як мінімум можливе суттєве падіння донатів від тих, хто виїхав ще задовго до війни. Ну і навряд чи багато кинеться добровільно повертатись. Тут не раз згадувався інцидент в Космачі, ну так там народ вже давно в постійній опозиції до діючої влади. Колись було це найбільше село в Європі "бандерівською столицею", потім підтримали регіонала Чуднова:
Серце Гуцульщини, повстанська столиця Космач дала за голову обласної організації Партії регіонів Василя Чуднова 75% голосів. https://gk-press.if.ua/x7747/
У 2019 на президентських і парламентських став Зе!округом https://www.chesno.org/post/3502/, знову ж таки на відміну від сусідів. Зараз, підозрюю, вже до теперішньої влади в серйозній опозиції.