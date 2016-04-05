_Mykola_ написав:Якщо розглядати на перший погляд, так, логічно, і справедливо. Але, є маленька деталь. Люди перестануть взагалі розглядати повернення в Україну, і чим більше буде покарань, типу відмови у консульських послугах, блокувань, арештів майна, грошей, тим більше буде українців які перестануть взагалі допомагати з-за кордону, і стануть люто ненавидіти Україну, і чим більше у людини було зв'язків та активів в Україні тим більшою буде ненависть. Ці люди ніколи не повернуться в Україну і будуть ростити своїх дітей з ненавистю до України. Це точно те чого треба досягти?
Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ? То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій . Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну ! Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами . А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну . І за що мені вас кохати ?
З цього джерела:
При цьому вона зазначає, що у проекті не вказано про який період перетину кордону йдеться. Тобто “…це стосуватиметься як тих чоловіків, які виїхали після повномасштабного вторгнення, так і тих, хто виїхав до …”.
Як мінімум можливе суттєве падіння донатів від тих, хто виїхав ще задовго до війни. Ну і навряд чи багато кинеться добровільно повертатись. Тут не раз згадувався інцидент в Космачі, ну так там народ вже давно в постійній опозиції до діючої влади. Колись було це найбільше село в Європі "бандерівською столицею", потім підтримали регіонала Чуднова:
Серце Гуцульщини, повстанська столиця Космач дала за голову обласної організації Партії регіонів Василя Чуднова 75% голосів. https://gk-press.if.ua/x7747/
У 2019 на президентських і парламентських став Зе!округом https://www.chesno.org/post/3502/, знову ж таки на відміну від сусідів. Зараз, підозрюю, вже до теперішньої влади в серйозній опозиції.
Бобуа каже, що не тільки прострілювати коліна, а "і вогнем і мечем"
Вам весело, що влада безправна і не має сил для мобілізації? То але ж які сили вона матиме проти валу СЗЧ? Наразі чув, що сезечешники ще бояться їхати додому і гульбенять у містах ближче до фронту. Але чого боятись якщо люди сотнями виходять проти ТЦК і можуть так само вийти і проти поліції...??? Аддєсам, Днєпрам, Харькавам, Чєрнігавам -- треба напружитись. Бо може вийти так, що воювати доведеться силами мільйонів власних ухилянтів. А не Карпатських...
Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с планом действий руководства?
В мирний час - згоден. Але коли війна, коли зрозуміло яке недолуге керівництво стоїть вище, а на кону доля країни, державник не покине своє місце, а намагатиметься мінімізувати шкоду від дилетантів.
холява написав:Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ? То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій .
Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну ! Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами . А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну . І за що мені вас кохати ?
Якщо не розглядати майбутнє, і забити на ті мільйони яким таким чином закриють шлях повернення в Україну. То так, чим жорсткіше тим більш подобається пересічному. Але, треба трохи глибше дивитися на те що буде "після". З народжуваність найнижчою у світі, перекривати людям шляхи повернення, "трошки" недалекоглядно і контрпродуктивно. Так можна робити якщо підходити з точки зору "після нас хоч потоп".
Ну ось ви і "РОЗЛЯДАЙТЕ МАЙБУТНЕ " України , яку треба захистити від нападів на неї . Бо буде ще жорсткіше як не захистять . Той і не буде куди вертатися .
А хлопці за кордоном вже обустроєні . За що турбуватись ? Житло дали, гроші платять .
Перетнути в незаконий шлях кордон , прийти і с жалюгидним обличчям, скулити що ми "біжінці" з України , получити статус , ПОЛУЧАТИ ГРОШІ як БІЖІНЦІ з України , а коли держава каже ідіть допоможіть захистити УКРАЇНУ , то всі одразу бажають зненавидіти ЇЇ . Загроза статусу людини ! Я вас дуже прошу залишити тему , бо я не дуже ставлюсь до людей які бажають зненавидіти Батьківщину . А краще за все , ви откажіться від статусу біжінців з України , вам це ні дочого .
buratinyo написав: Нужно уточнить от чего именно они визжат. Может от страха и понимания, что подошло то самое время получить заслуженных лещей?
Ход мыслей таков - замена Залужного (отличного командира защитного профиля) на другого опытного генерала (но уже атакующего профиля) является признаком скорого реального контрнаступления с применением авиации, подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава.
>>> с применением авиации всех трех бортов?
>>> подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава ага, а заявления о необходимости бусифицировать пол ляма народу -- это очередная блестящая спец-операция?
Авиация это самое больное место, но излечить его уже совсем в скором времени станет реальным. Эти маленькие F-16 великолепны.
Про мобилизацию - по ряду признаков она уже успешно проведена на фоне различных заявлений и фейков от ФСБ и нашей контрразведки. \\\
>>> Эти маленькие F-16 великолепны. что чуть менее великолепно: их общее количество и 27й (кажется) год -- когда передадут последний 13й (кажется) борт
>>> по ряду признаков она уже успешно проведена это вы ЗП10449 "успешным признаком" называете? или фейком?