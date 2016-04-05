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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 670867096710671167126713>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:06

Бобуа каже, що піде в каральні загони "вогнем і мечем"

  Ой+ написав:
  холява написав:
  _Mykola_ написав:Якщо розглядати на перший погляд, так, логічно, і справедливо.
Але, є маленька деталь. Люди перестануть взагалі розглядати повернення в Україну, і чим більше буде покарань, типу відмови у консульських послугах, блокувань, арештів майна, грошей, тим більше буде українців які перестануть взагалі допомагати з-за кордону, і стануть люто ненавидіти Україну, і чим більше у людини було зв'язків та активів в Україні тим більшою буде ненависть. Ці люди ніколи не повернуться в Україну і будуть ростити своїх дітей з ненавистю до України.
Це точно те чого треба досягти? :mrgreen:

Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ?
То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій .
Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну !
Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами .
А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону
А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну .
І за що мені вас кохати ?

З цього джерела:
При цьому вона зазначає, що у проекті не вказано про який період перетину кордону йдеться. Тобто “…це стосуватиметься як тих чоловіків, які виїхали після повномасштабного вторгнення, так і тих, хто виїхав до …”.

Як мінімум можливе суттєве падіння донатів від тих, хто виїхав ще задовго до війни. Ну і навряд чи багато кинеться добровільно повертатись.
Тут не раз згадувався інцидент в Космачі, ну так там народ вже давно в постійній опозиції до діючої влади. Колись було це найбільше село в Європі "бандерівською столицею", потім підтримали регіонала Чуднова:
Серце Гуцульщини, повстанська столиця Космач дала за голову обласної організації Партії регіонів Василя Чуднова 75% голосів. https://gk-press.if.ua/x7747/

У 2019 на президентських і парламентських став Зе!округом https://www.chesno.org/post/3502/, знову ж таки на відміну від сусідів.
Зараз, підозрюю, вже до теперішньої влади в серйозній опозиції.

Бобуа каже, що не тільки прострілювати коліна, а "і вогнем і мечем"
  Bobua написав:
  whois2010 написав:"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.


Вам весело, що влада безправна і не має сил для мобілізації?
То але ж які сили вона матиме проти валу СЗЧ? Наразі чув, що сезечешники ще бояться їхати додому і гульбенять у містах ближче до фронту.
Але чого боятись якщо люди сотнями виходять проти ТЦК і можуть так само вийти і проти поліції...???
Аддєсам, Днєпрам, Харькавам, Чєрнігавам -- треба напружитись. Бо може вийти так, що воювати доведеться силами мільйонів власних ухилянтів. А не Карпатських...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:10

Согласно утечке документов, Москва в прошлом году подписала контракт на поставку 6 000 беспилотников Shahed от иранского Корпуса стражей исламской революции на сумму в $1,75 млрд.

По имеющимся данным, эта стоимость была уплачена золотыми слитками — их якобы было передано более двух тонн производителю Sahara Thunder в уплату сделки.
можно посчитать стоимость одного.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:11

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с планом действий руководства?

В мирний час - згоден. Але коли війна, коли зрозуміло яке недолуге керівництво стоїть вище, а на кону доля країни, державник не покине своє місце, а намагатиметься мінімізувати шкоду від дилетантів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:13

  Schmit написав:державник не покине своє місце,
даже если он профнепригодный? впечатляющий героизм.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:14

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Дядю Микола , ви зараз про тих хто купив собі довідки і перетнув кордон ?
То я вам відповім ,що я не в захваті від таких дій .

Мол, ви там хлопці добре захищайте Україну !
Дивиться щоб там ніяким стосунком нас не турбувати , картками , рахунками , обмеженнями , законами .
А ми некляті нем,яті будемо вас підтримувати по спроможності ....... із за кордону
А як ви щось квакнете , то ми і наші діти вас зненавидять і не вернуться В Україну .
І за що мені вас кохати ?

Якщо не розглядати майбутнє, і забити на ті мільйони яким таким чином закриють шлях повернення в Україну. То так, чим жорсткіше тим більш подобається пересічному. Але, треба трохи глибше дивитися на те що буде "після". З народжуваність найнижчою у світі, перекривати людям шляхи повернення, "трошки" недалекоглядно і контрпродуктивно. Так можна робити якщо підходити з точки зору "після нас хоч потоп".


Ну ось ви і "РОЗЛЯДАЙТЕ МАЙБУТНЕ " України , яку треба захистити від нападів на неї .
Бо буде ще жорсткіше як не захистять . Той і не буде куди вертатися .

А хлопці за кордоном вже обустроєні . За що турбуватись ? Житло дали, гроші платять .

Перетнути в незаконий шлях кордон , прийти і с жалюгидним обличчям, скулити що ми "біжінці" з України , получити статус , ПОЛУЧАТИ ГРОШІ як БІЖІНЦІ з України , а коли держава каже ідіть допоможіть захистити УКРАЇНУ , то всі одразу бажають зненавидіти ЇЇ .
Загроза статусу людини !
Я вас дуже прошу залишити тему , бо я не дуже ставлюсь до людей які бажають зненавидіти Батьківщину .
А краще за все , ви откажіться від статусу біжінців з України , вам це ні дочого .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:21

  pesikot написав:
  _hunter написав:Так это же школьная задачка на логику: "человек в колпаке всегда врет"...
Поэтому мне кажется, что именно то заявление вполне можно и рассматривать.

Когда Хламидия всегда врёт, то школьная задачка на логику не работает
Врёт он всегда

вы ту задачку перечитайте... Ну или объяснение к решению :lol:
-- вот именно в случае "Врёт он всегда" оно и работает
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:25

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:державник не покине своє місце,
даже если он профнепригодный? впечатляющий героизм.

З чого ви нафантазували такий висновок?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:26

  buratinyo написав:
  _hunter написав:
  buratinyo написав:
Нужно уточнить от чего именно они визжат. Может от страха и понимания, что подошло то самое время получить заслуженных лещей?

Ход мыслей таков - замена Залужного (отличного командира защитного профиля) на другого опытного генерала (но уже атакующего профиля) является признаком скорого реального контрнаступления с применением авиации, подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава.

>>> с применением авиации
всех трех бортов? :lol:

>>> подготовленных резервов и отдохнувшего личного состава
ага, а заявления о необходимости бусифицировать пол ляма народу -- это очередная блестящая спец-операция? :roll:


Авиация это самое больное место, но излечить его уже совсем в скором времени станет реальным. Эти маленькие F-16 великолепны.

Про мобилизацию - по ряду признаков она уже успешно проведена на фоне различных заявлений и фейков от ФСБ и нашей контрразведки.
\\\

>>> Эти маленькие F-16 великолепны.
что чуть менее великолепно: их общее количество и 27й (кажется) год -- когда передадут последний 13й (кажется) борт :)

>>> по ряду признаков она уже успешно проведена
это вы ЗП10449 "успешным признаком" называете? или фейком? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:27

  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:державник не покине своє місце,
даже если он профнепригодный? впечатляющий героизм.

З чого ви нафантазували такий висновок?

какой вывод?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:33

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:даже если он профнепригодный? впечатляющий героизм.

З чого ви нафантазували такий висновок?

какой вывод?

Про профнепридатність.
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