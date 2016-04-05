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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67096710671167126713>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:34

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:державник не покине своє місце,
даже если он профнепригодный? впечатляющий героизм.


flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:35

  Schmit написав:Про профнепридатність.
проблемы с пониманием текста? перефразирую. Если гос.чиновник самостоятельно обнаружит свою профнепригодность, может ли он уйти в отставку или обязан далее "героически трудиться", потому что война? вопрос возник к вот этой фразе
  Schmit написав:. Але коли війна, коли зрозуміло яке недолуге керівництво стоїть вище, а на кону доля країни, державник не покине своє місце, а намагатиметься мінімізувати шкоду від дилетантів.
(никого конкретного профнепригодным я не называл и тестирование не проводил). И в какой это должностной инструкции есть пункт "минимизировать вред от дилетантов"? 1й раз слышу. Под этот пункт можно любые действия подвести. Равносильно охоте на ведьм.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:46

  BIGor написав:
  Hotab написав:Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.


Повторюєш всі ті самі наративи що і Зе. Цікаво, що до такої думки йшли два роки... Я представляю, як на ставці обговорюють як виграти війну, хтось каже - треба масово випускати аналог "шахіда", танки, міномети... а йму кажуть, ні, то фігня, давайте просто наберем 100-500 тис безробітних/безхатніх - і вперед їх - так і виграємо.

Не так.
Надо делать и то, и то. А не или одно, или другое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:47

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Про профнепридатність.
проблемы с пониманием текста? перефразирую. Если гос.чиновник самостоятельно обнаружит свою профнепригодность, может ли он уйти в отставку или обязан далее "героически трудиться", потому что война? вопрос возник к вот этой фразе.

Такий навряд чи сам щось обраружит, спрацює Даннінг-Крюгер. Лише оточуючі - це помітять.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:50

  vitaliiangel написав:
Согласно утечке документов, Москва в прошлом году подписала контракт на поставку 6 000 беспилотников Shahed от иранского Корпуса стражей исламской революции на сумму в $1,75 млрд.

По имеющимся данным, эта стоимость была уплачена золотыми слитками — их якобы было передано более двух тонн производителю Sahara Thunder в уплату сделки.
можно посчитать стоимость одного.

Не вяжется цена 2т золота(160млн уе примерно) и приблизительная цена шахэда в 300куе(это ж аж на уровне Гелика АМГ63 в доптюнинге или бронированного РейнджРовера) с цифрами в статье, дороговато за удельную гераноговнянь будет.
Хотя может по традиции пильнули там, скроили здесь, а в Тегеране отчитались за покраску богоугодными нанонапылениями, как бурано-Шаттл красили когда-то, вот цену вдесятеро и вздули совместно.
Ждём когда они с таким же успехом и 10ти кратным подьёмом Т-54/55 начнут со складов хрущёвских модернизировать, шоб наконец то взять к лету Клещеевку.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 09 лют, 2024 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:50

  Schmit написав:Такий навряд чи сам щось обраружит, спрацює Даннінг-Крюгер.
та ладно, на моей практике были случаи, когда человека повышали в должности и через некоторое время он сам просился обратно. В приватном разговоре (кроме других причин) говорил "вижу что не справляюсь, не хочу увольнения с позором". А если другие это видят, значит уже 4я стадия профнепригодности, которую скрыть невозможно.
  барабашов написав:Не вяжется цена
о том что шахед стоит больше 100куе я слышал много мнений. ближайший аналог шахеда - Cessna 172M стоит155к евро https://crewshop.ua/ru/letatelnye-appar ... 72m-d-eeph

а салон как у лада калина
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 лют, 2024 12:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:Не так.
В том, что не было не 1, а многих миллионов подготовленных и обученных солдат виновато государство и общество, которые считали, что это не нужно и незачем тратить на это деньги.
В том, что сегодня не хватает людей в пехоте, виноваты ухилянты.

Но в конце концов дело сейчас даже не в вине. Главный вопрос сегодня - что делать?

Суспільство не хотіло армовіра, а хотіло хліба і видовищ. Отже винне суспільство (ЦА ЛАДів і холяв з хотабами та долярчиками).
Влада наярювала на рейтинги і робило те що хотіло суспільство ( ЦА ЛАДів, холяв, хотабів, долярчиків).

Хто винен - звісно, ухилянт (юридично не визначено хто, але ЦА хаває).

Що робити- прострілювати коліна ухилянтам (ЦА аплодірує стоя).

Неверная логика.
"Суспільство не хотіло армовіра, а хотіло хліба і видовищ."
Теперь общество (а "ухилянти" тоже часть общества и, похоже, значительная) расплачивается за это.
А выхода два. Либо максимальная мобилизация общества (не только на фронт, но и в тылу - этого практически нет совершенно), либо срочные переговоры и мир на условиях Путина (неизвестно каких).
Вы можете предложить другие варианты? Видите их?
Так выскажите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:54

  холява написав:А краще за все , ви откажіться від статусу біжінців з України , вам це ні дочого .

У мене немає статусу біженця, і не за кордоном.
Ви знаєте відмінність між "тимчасовим захистом" і "статусом біженця"?
І чому виштовхування з правового поля, різко збільшить кількість і швидкість переходу з першого в другий?

Подібні наїзди і повний ігнор здорового глузду, підказує що дрони які вже пішли на передову, марна справа, і треба зав'язувати з цією благодійністю. Майбутнє країни нікому не цікаве, временщики і тільки хардкр, і прострілені коліна допоможуть... перетворитися в північну корею, і навіть, запеклі патріоти захочуть звідси звалити хоч тушкою, хоч чучелком.
Продовжуйте далі, дуже цікаво.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:01

  Bobua написав:..........
Аддєсам, Днєпрам, Харькавам, Чєрнігавам -- треба напружитись. Бо може вийти так, що воювати доведеться силами мільйонів власних ухилянтів. А не Карпатських...

Вы часто увлекаетесь.
У Вас есть данные, что сегодня война ведётся силами "Карпатських ухилянтів" и неухилянтів?
Если есть, то прежде, чем такое писать, приведите их.
Если нет, то не пишите такое. И не кривляйте названия городов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:02

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с планом действий руководства?

+++++++++++
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