проблемы с пониманием текста? перефразирую. Если гос.чиновник самостоятельно обнаружит свою профнепригодность, может ли он уйти в отставку или обязан далее "героически трудиться", потому что война? вопрос возник к вот этой фразе
Schmit написав:. Але коли війна, коли зрозуміло яке недолуге керівництво стоїть вище, а на кону доля країни, державник не покине своє місце, а намагатиметься мінімізувати шкоду від дилетантів.
(никого конкретного профнепригодным я не называл и тестирование не проводил). И в какой это должностной инструкции есть пункт "минимизировать вред от дилетантов"? 1й раз слышу. Под этот пункт можно любые действия подвести. Равносильно охоте на ведьм.
Hotab написав:Саме тому треба реєстр всіх. І брати непотрібних для національної економіки. А не того, кого можна спіймати найлегшим шляхом.
Повторюєш всі ті самі наративи що і Зе. Цікаво, що до такої думки йшли два роки... Я представляю, як на ставці обговорюють як виграти війну, хтось каже - треба масово випускати аналог "шахіда", танки, міномети... а йму кажуть, ні, то фігня, давайте просто наберем 100-500 тис безробітних/безхатніх - і вперед їх - так і виграємо.
Не так. Надо делать и то, и то. А не или одно, или другое.
проблемы с пониманием текста? перефразирую. Если гос.чиновник самостоятельно обнаружит свою профнепригодность, может ли он уйти в отставку или обязан далее "героически трудиться", потому что война? вопрос возник к вот этой фразе.
Такий навряд чи сам щось обраружит, спрацює Даннінг-Крюгер. Лише оточуючі - це помітять.
Согласно утечке документов, Москва в прошлом году подписала контракт на поставку 6 000 беспилотников Shahed от иранского Корпуса стражей исламской революции на сумму в $1,75 млрд.
По имеющимся данным, эта стоимость была уплачена золотыми слитками — их якобы было передано более двух тонн производителю Sahara Thunder в уплату сделки.
можно посчитать стоимость одного.
Не вяжется цена 2т золота(160млн уе примерно) и приблизительная цена шахэда в 300куе(это ж аж на уровне Гелика АМГ63 в доптюнинге или бронированного РейнджРовера) с цифрами в статье, дороговато за удельную гераноговнянь будет. Хотя может по традиции пильнули там, скроили здесь, а в Тегеране отчитались за покраску богоугодными нанонапылениями, как бурано-Шаттл красили когда-то, вот цену вдесятеро и вздули совместно. Ждём когда они с таким же успехом и 10ти кратным подьёмом Т-54/55 начнут со складов хрущёвских модернизировать, шоб наконец то взять к лету Клещеевку.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 09 лют, 2024 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Такий навряд чи сам щось обраружит, спрацює Даннінг-Крюгер.
та ладно, на моей практике были случаи, когда человека повышали в должности и через некоторое время он сам просился обратно. В приватном разговоре (кроме других причин) говорил "вижу что не справляюсь, не хочу увольнения с позором". А если другие это видят, значит уже 4я стадия профнепригодности, которую скрыть невозможно.
ЛАД написав:Не так. В том, что не было не 1, а многих миллионов подготовленных и обученных солдат виновато государство и общество, которые считали, что это не нужно и незачем тратить на это деньги. В том, что сегодня не хватает людей в пехоте, виноваты ухилянты.
Но в конце концов дело сейчас даже не в вине. Главный вопрос сегодня - что делать?
Суспільство не хотіло армовіра, а хотіло хліба і видовищ. Отже винне суспільство (ЦА ЛАДів і холяв з хотабами та долярчиками). Влада наярювала на рейтинги і робило те що хотіло суспільство ( ЦА ЛАДів, холяв, хотабів, долярчиків).
Хто винен - звісно, ухилянт (юридично не визначено хто, але ЦА хаває).
Що робити- прострілювати коліна ухилянтам (ЦА аплодірує стоя).
Неверная логика. "Суспільство не хотіло армовіра, а хотіло хліба і видовищ." Теперь общество (а "ухилянти" тоже часть общества и, похоже, значительная) расплачивается за это. А выхода два. Либо максимальная мобилизация общества (не только на фронт, но и в тылу - этого практически нет совершенно), либо срочные переговоры и мир на условиях Путина (неизвестно каких). Вы можете предложить другие варианты? Видите их? Так выскажите.
холява написав:А краще за все , ви откажіться від статусу біжінців з України , вам це ні дочого .
У мене немає статусу біженця, і не за кордоном. Ви знаєте відмінність між "тимчасовим захистом" і "статусом біженця"? І чому виштовхування з правового поля, різко збільшить кількість і швидкість переходу з першого в другий?
Подібні наїзди і повний ігнор здорового глузду, підказує що дрони які вже пішли на передову, марна справа, і треба зав'язувати з цією благодійністю. Майбутнє країни нікому не цікаве, временщики і тільки хардкр, і прострілені коліна допоможуть... перетворитися в північну корею, і навіть, запеклі патріоти захочуть звідси звалити хоч тушкою, хоч чучелком. Продовжуйте далі, дуже цікаво.
Bobua написав:.......... Аддєсам, Днєпрам, Харькавам, Чєрнігавам -- треба напружитись. Бо може вийти так, що воювати доведеться силами мільйонів власних ухилянтів. А не Карпатських...
Вы часто увлекаетесь. У Вас есть данные, что сегодня война ведётся силами "Карпатських ухилянтів" и неухилянтів? Если есть, то прежде, чем такое писать, приведите их. Если нет, то не пишите такое. И не кривляйте названия городов.
Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с планом действий руководства?