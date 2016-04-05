Ой+ написав:............. Тут не раз згадувався інцидент в Космачі, ну так там народ вже давно в постійній опозиції до діючої влади. Колись було це найбільше село в Європі "бандерівською столицею", потім підтримали регіонала Чуднова:
Серце Гуцульщини, повстанська столиця Космач дала за голову обласної організації Партії регіонів Василя Чуднова 75% голосів. https://gk-press.if.ua/x7747/
У 2019 на президентських і парламентських став Зе!округом https://www.chesno.org/post/3502/, знову ж таки на відміну від сусідів. Зараз, підозрюю, вже до теперішньої влади в серйозній опозиції.
Так, может, они против любой власти? "Анархия - мать порядка"?
Schmit написав:Такий навряд чи сам щось обраружит, спрацює Даннінг-Крюгер.
та ладно, на моей практике были случаи, когда человека повышали в должности и через некоторое время он сам просился обратно. В приватном разговоре (кроме других причин) говорил "вижу что не справляюсь, не хочу увольнения с позором". А если другие это видят, значит уже 4я стадия профнепригодности, которую скрыть невозможно.
Буває по різному. Але Зе, чомусь не проситься назад у квартал.
Schmit написав:Буває по різному. Але Зе, чомусь не проситься назад у квартал.
его выбрало более 70% и он наверное видит себя мессией. Надо сказать что в 2022г он был на своём месте, достойно принимал высоких западных политиков в Киеве. Достойно выступил в Конгрессе.
Но потом что то пошло не так. (до сих пор не пойму что). К нам перестали ездить, с помощью от США на 9.02.24 вопрос не решён, внятного ответа воюем мясом и лопатами до границ 1991 или другой вариант нету. "Кто виноват" мы поняли, а на "что делать" - ответа нет.
Увольняя кого то из топ менеджеров, руководитель отчасти признаёт и свою некомпетентность (почему сразу не уволил, зачем так долго держал)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 лют, 2024 12:17, всього редагувалось 4 разів.
Согласно утечке документов, Москва в прошлом году подписала контракт на поставку 6 000 беспилотников Shahed от иранского Корпуса стражей исламской революции на сумму в $1,75 млрд.
По имеющимся данным, эта стоимость была уплачена золотыми слитками — их якобы было передано более двух тонн производителю Sahara Thunder в уплату сделки.
можно посчитать стоимость одного.
Не вяжется цена 2т золота(160млн уе примерно) и приблизительная цена шахэда в 300куе(это ж аж на уровне Гелика АМГ63 в доптюнинге или бронированного РейнджРовера) с цифрами в статье, дороговато за удельную гераноговнянь будет. \\\
А каким именно образом цена не "вяжется"? -- что Гелик что Ровер в любом условном Ашане купить можно -- в отличии от. Соответственно и цена -- как за штучный товар.
Schmit написав:Буває по різному. Але Зе, чомусь не проситься назад у квартал.
его выбрало более 70% и он наверное видит себя мессией. Надо сказать что в 2022г он был на своём месте, достойно принимал высоких западных политиков в Киеве. Достойно выступил в Конгрессе.
Но потом что то пошло не так. (до сих пор не пойму что). К нам перестали ездить, с помощью от США на 9.02.24 вопрос не решён, внятного ответа воюем мясом и лопатами до границ 1991 или другой вариант нету. "Кто виноват" мы поняли, а на "что делать" - ответа нет.
Увольняя кого то из топ менеджеров, руководитель отчасти признаёт и свою некомпетентность (почему сразу не уволил, зачем так долго держал)
Найгірше, що нема пояснення суспільству, за що звільнений, бо усі критичні про** зробило саме політичне керівництво, а не військове.
Верховный суд США в четверг провел слушания по иску Дональда Трампа против штата Колорадо, который запретил включать имя Трампа в бюллетени на президентских выборах. Когда будет оглашено решение, пока не известно, но следившие за слушаниями журналисты и юристы уже сейчас почти полностью уверены, что оно будет в пользу экс-президента.
Це означатиме "безлімітну" службу: нардепка Бобровська про можливість демобілізації в новому законопроєкті 8 лютого, 2024 четвер
Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська розповіла, що за два роки деякі військові навіть не мали ротацій або відпусток Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Одне з найболючіших питань, я вважаю, що військовослужбовці, які служать мають бути почутими - це питання про демобілізацію. Коли ми говоримо про те, що написано в законопроєкті, право на демобілізацію має військовослужбовець у разі проходження служби 36 місяців, а далі для цього потрібен його рапорт і рішення Ставки верховного головнокомандувача та указ президента. Це означатиме, що фактично безлімітну кількість часу, які сьогодні, наприклад, строковики хлопці, дівчата будуть очікувати невідому кількість часу, чи це буде закінчення правовому режиму воєнного стану чи це може бути за місяць після рішення Ставки", - пояснює членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки.
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Бобровська наголосила, що це знищує рівень мотивації в населення мобілізуватися.
"Ми просто забираємо людини і невідомо скільки вони будуть служити. Давайте будемо відверті ті, хто не мав ротації або відпусток за два роки, такі є випадки. ....
Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вважає, що у законопроєкті про мобілізацію є певна законодавча маніпуляція щодо демобілізації. Військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України 7 і 8 скликань Єгор Фірсов зазначив, що військовослужбовцям потрібно чітко розуміти терміни служби у лавах ЗСУ. Зокрема більшість військових після демобілізації залишаться на фронті.