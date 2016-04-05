

Це означатиме "безлімітну" службу: нардепка Бобровська про можливість демобілізації в новому законопроєкті

8 лютого, 2024 четвер





Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська розповіла, що за два роки деякі військові навіть не мали ротацій або відпусток

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Одне з найболючіших питань, я вважаю, що військовослужбовці, які служать мають бути почутими - це питання про демобілізацію. Коли ми говоримо про те, що написано в законопроєкті, право на демобілізацію має військовослужбовець у разі проходження служби 36 місяців, а далі для цього потрібен його рапорт і рішення Ставки верховного головнокомандувача та указ президента. Це означатиме, що фактично безлімітну кількість часу , які сьогодні, наприклад, строковики хлопці, дівчата будуть очікувати невідому кількість часу, чи це буде закінчення правовому режиму воєнного стану чи це може бути за місяць після рішення Ставки", - пояснює членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки.



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Бобровська наголосила, що це знищує рівень мотивації в населення мобілізуватися.



"Ми просто забираємо людини і невідомо скільки вони будуть служити. Давайте будемо відверті ті, хто не мав ротації або відпусток за два роки, такі є випадки. ....



Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вважає, що у законопроєкті про мобілізацію є певна законодавча маніпуляція щодо демобілізації.

Військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України 7 і 8 скликань Єгор Фірсов зазначив, що військовослужбовцям потрібно чітко розуміти терміни служби у лавах ЗСУ. Зокрема більшість військових після демобілізації залишаться на фронті.

