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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6710671167126713
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:34

Украинские конструкторы анонсировали создание ударных дронов дальностью 1000 км и более, и если воюющей стране удалось освоить их массовое производство, то нынешние удары по российским нефтебазам могут быть только началом.

Россия с 2022 года регулярно атакует украинскую инфраструктуру иранскими дронами-камикадзе, но теперь, похоже, сталкивается с аналогичной ответной угрозой. Готова ли российская армия её отразить и как появление у Украины «длинной руки» меняет военные расклады?
.........
О сокращении производства бензина в России на фоне украинских ударов и не всегда объясненных аварий на предприятиях пишет и «Коммерсант». По данным источников газеты, «знакомых с отраслевой статистикой», в январе выпуск продукции снизился на «не очень значительные, но все же заметные 2%».
...........
«Неспециалисту может показаться, что НПЗ с их огромным количеством горючих жидкостей и газов могут превратиться в море огня от любой искры, но в реальности это не так. Стандарты, по которым построены и модернизированы российские НПЗ, растут из ГОСТов времен холодной войны, а тогда их проектировали так, чтобы обеспечить жизнестойкость заводов даже в условиях авиационных бомбардировок 1000-килограммовыми бомбами. Так что атаки дронов весом в несколько килограммов могут вызвать на НПЗ пожар, но никак не уничтожить завод», — указывает эксперт.
............
К тому же, как заявляют украинские военные эксперты, ВСУ не собираются ограничиваться атаками на объекты российского нефтегазового комплекса, а намерены бить и по другим важным целям в российском тылу.

Подробнее тут - https://www.bbc.com/russian/articles/c29knl8ge52o
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:45

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:державник не покине своє місце,
даже если он профнепригодный? впечатляющий героизм.





Кулеба !! Умеров!! Де ЛОПАТИ ???
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:45

  GALeon написав:
vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Найгірше, що нема пояснення суспільству, за що звільнений,
... может там такое, о чём говорить нельзя.
За це дають героя України?

и орден Кошевому.
Актеры студи "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов указом президента Украины Владимира Зеленского были награждены орденом "За заслуги" III степени "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины,

Генерал (https://telegra.ph/file/417b468226f7fa1b38cd4.jpg) Александр Сырский сделал первое заявление на посту главкома ВСУ. Главные тезисы

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал (https://t.me/osirskiy/567) пост, в котором рассказал о «новых задачах, стоящих на повестке дня».

🔵 «Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха», — заявил Сырский.

Он заявил, что необходимо «знать все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом участке», детально планировать действия и ускорять военную логистику, а также укреплять тыл.

Одним из будущих векторов победы генерал назвал применение беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

🔵 Он отметил важность подготовки и обучения личного состава ВСУ. Генерал подчеркнул, что «жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии».
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 лют, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:46

  _Mykola_ написав:
  холява написав:А краще за все , ви откажіться від статусу біжінців з України , вам це ні дочого .

У мене немає статусу біженця, і не за кордоном.
Ви знаєте відмінність між "тимчасовим захистом" і "статусом біженця"?
І чому виштовхування з правового поля, різко збільшить кількість і швидкість переходу з першого в другий?

Подібні наїзди і повний ігнор здорового глузду, підказує що дрони які вже пішли на передову, марна справа, і треба зав'язувати з цією благодійністю. Майбутнє країни нікому не цікаве, временщики і тільки хардкр, і прострілені коліна допоможуть... перетворитися в північну корею, і навіть, запеклі патріоти захочуть звідси звалити хоч тушкою, хоч чучелком.
Продовжуйте далі, дуже цікаво.


Мені не цікаво .
Батьківщину треба захищати і не звалювати на голову інших свої обов,язки перед державой .
Діалог закінчен .
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:49

Би-би-си: Я спрошу у украинцев, о чем они готовы вести переговоры. Но сейчас я спрашиваю у вас, как у представителя России в ООН, — на что готова Россия в переговорах?

В.Н.: Если они скажут вам, что готовы к переговорам в рамках так называемого Копенгагенского формата, который по сути является ультиматумом НАТО, то для нас это неприемлемо. Настоящие переговоры, когда они рано или поздно начнутся, будут идти с учетом ситуации на фронте.

Би-би-си: Но готовы ли вы вести переговоры на основе того, что вы потенциально отмените аннексию, которую мы обсуждали и которую мировое сообщество рассматривает как незаконную? Из этих четырех регионов, которые являются украинской суверенной территорией, которую вы аннексировали, готовы ли вы обсуждать обратный ход?

В.Н.: Думаю, переговоров на эту тему быть не может. Они уже стали частью Российской Федерации. Дело сделано, и мы не готовы это обсуждать.

Интервью ВВС с Василием Небензей - https://www.bbc.com/russian/articles/cpe0vx1ykxgo. Интервью проститутки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:54

  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Буває по різному. Але Зе, чомусь не проситься назад у квартал.
его выбрало более 70% и он наверное видит себя мессией. Надо сказать что в 2022г он был на своём месте, достойно принимал высоких западных политиков в Киеве. Достойно выступил в Конгрессе.

Но потом что то пошло не так. (до сих пор не пойму что). К нам перестали ездить, с помощью от США на 9.02.24 вопрос не решён, внятного ответа воюем мясом и лопатами до границ 1991 или другой вариант нету. "Кто виноват" мы поняли, а на "что делать" - ответа нет.

Увольняя кого то из топ менеджеров, руководитель отчасти признаёт и свою некомпетентность (почему сразу не уволил, зачем так долго держал)

Найгірше, що нема пояснення суспільству, за що звільнений, бо усі критичні про** зробило саме політичне керівництво, а не військове.

Тут "какой-то" самолет три недели пояснить не могут, а вы аж смену ГК хотите :lol:
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