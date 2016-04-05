Украинские конструкторы анонсировали создание ударных дронов дальностью 1000 км и более, и если воюющей стране удалось освоить их массовое производство, то нынешние удары по российским нефтебазам могут быть только началом.
Россия с 2022 года регулярно атакует украинскую инфраструктуру иранскими дронами-камикадзе, но теперь, похоже, сталкивается с аналогичной ответной угрозой. Готова ли российская армия её отразить и как появление у Украины «длинной руки» меняет военные расклады? ......... О сокращении производства бензина в России на фоне украинских ударов и не всегда объясненных аварий на предприятиях пишет и «Коммерсант». По данным источников газеты, «знакомых с отраслевой статистикой», в январе выпуск продукции снизился на «не очень значительные, но все же заметные 2%». ........... «Неспециалисту может показаться, что НПЗ с их огромным количеством горючих жидкостей и газов могут превратиться в море огня от любой искры, но в реальности это не так. Стандарты, по которым построены и модернизированы российские НПЗ, растут из ГОСТов времен холодной войны, а тогда их проектировали так, чтобы обеспечить жизнестойкость заводов даже в условиях авиационных бомбардировок 1000-килограммовыми бомбами. Так что атаки дронов весом в несколько килограммов могут вызвать на НПЗ пожар, но никак не уничтожить завод», — указывает эксперт. ............ К тому же, как заявляют украинские военные эксперты, ВСУ не собираются ограничиваться атаками на объекты российского нефтегазового комплекса, а намерены бить и по другим важным целям в российском тылу.
Schmit написав:Найгірше, що нема пояснення суспільству, за що звільнений,
... может там такое, о чём говорить нельзя.
За це дають героя України?
и орден Кошевому.
Актеры студи "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов указом президента Украины Владимира Зеленского были награждены орденом "За заслуги" III степени "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины,
холява написав:А краще за все , ви откажіться від статусу біжінців з України , вам це ні дочого .
У мене немає статусу біженця, і не за кордоном. Ви знаєте відмінність між "тимчасовим захистом" і "статусом біженця"? І чому виштовхування з правового поля, різко збільшить кількість і швидкість переходу з першого в другий?
Подібні наїзди і повний ігнор здорового глузду, підказує що дрони які вже пішли на передову, марна справа, і треба зав'язувати з цією благодійністю. Майбутнє країни нікому не цікаве, временщики і тільки хардкр, і прострілені коліна допоможуть... перетворитися в північну корею, і навіть, запеклі патріоти захочуть звідси звалити хоч тушкою, хоч чучелком. Продовжуйте далі, дуже цікаво.
Мені не цікаво . Батьківщину треба захищати і не звалювати на голову інших свої обов,язки перед державой . Діалог закінчен .
Би-би-си: Я спрошу у украинцев, о чем они готовы вести переговоры. Но сейчас я спрашиваю у вас, как у представителя России в ООН, — на что готова Россия в переговорах?
В.Н.: Если они скажут вам, что готовы к переговорам в рамках так называемого Копенгагенского формата, который по сути является ультиматумом НАТО, то для нас это неприемлемо. Настоящие переговоры, когда они рано или поздно начнутся, будут идти с учетом ситуации на фронте.
Би-би-си: Но готовы ли вы вести переговоры на основе того, что вы потенциально отмените аннексию, которую мы обсуждали и которую мировое сообщество рассматривает как незаконную? Из этих четырех регионов, которые являются украинской суверенной территорией, которую вы аннексировали, готовы ли вы обсуждать обратный ход?
В.Н.: Думаю, переговоров на эту тему быть не может. Они уже стали частью Российской Федерации. Дело сделано, и мы не готовы это обсуждать.
Schmit написав:Буває по різному. Але Зе, чомусь не проситься назад у квартал.
его выбрало более 70% и он наверное видит себя мессией. Надо сказать что в 2022г он был на своём месте, достойно принимал высоких западных политиков в Киеве. Достойно выступил в Конгрессе.
Но потом что то пошло не так. (до сих пор не пойму что). К нам перестали ездить, с помощью от США на 9.02.24 вопрос не решён, внятного ответа воюем мясом и лопатами до границ 1991 или другой вариант нету. "Кто виноват" мы поняли, а на "что делать" - ответа нет.
Увольняя кого то из топ менеджеров, руководитель отчасти признаёт и свою некомпетентность (почему сразу не уволил, зачем так долго держал)
Найгірше, що нема пояснення суспільству, за що звільнений, бо усі критичні про** зробило саме політичне керівництво, а не військове.
Тут "какой-то" самолет три недели пояснить не могут, а вы аж смену ГК хотите
fler написав:- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви" :wink:
"Сирський зробив першу офіційну заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ: На порядку денному стоять нові завдання .... запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів РЕБ."
fler написав:- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви" :wink:
"Сирський зробив першу офіційну заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ: На порядку денному стоять нові завдання .... запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів РЕБ."
ЛАД написав:Так, может, они против любой власти? "Анархия - мать порядка"?
Поширена думка, що влада ("вони") жирує, а "ми" виживаємо не завдяки, а всупереч, тому нікому нічим не зобов'язані. Причому можна брати, напевно, не тільки останні десятиріччя, а всю історію. Туди тікали "зальотні" ще в княжі часи, там закінчився земний шлях Довбуша. А зараз ідеї суспільства споживання тільки добавили мазків, що вписались в загальну картину.