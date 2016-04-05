Украинские конструкторы анонсировали создание ударных дронов дальностью 1000 км и более, и если воюющей стране удалось освоить их массовое производство, то нынешние удары по российским нефтебазам могут быть только началом.



Россия с 2022 года регулярно атакует украинскую инфраструктуру иранскими дронами-камикадзе, но теперь, похоже, сталкивается с аналогичной ответной угрозой. Готова ли российская армия её отразить и как появление у Украины «длинной руки» меняет военные расклады?

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О сокращении производства бензина в России на фоне украинских ударов и не всегда объясненных аварий на предприятиях пишет и «Коммерсант». По данным источников газеты, «знакомых с отраслевой статистикой», в январе выпуск продукции снизился на «не очень значительные, но все же заметные 2%».

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«Неспециалисту может показаться, что НПЗ с их огромным количеством горючих жидкостей и газов могут превратиться в море огня от любой искры, но в реальности это не так. Стандарты, по которым построены и модернизированы российские НПЗ, растут из ГОСТов времен холодной войны, а тогда их проектировали так, чтобы обеспечить жизнестойкость заводов даже в условиях авиационных бомбардировок 1000-килограммовыми бомбами. Так что атаки дронов весом в несколько килограммов могут вызвать на НПЗ пожар, но никак не уничтожить завод», — указывает эксперт.

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К тому же, как заявляют украинские военные эксперты, ВСУ не собираются ограничиваться атаками на объекты российского нефтегазового комплекса, а намерены бить и по другим важным целям в российском тылу.