Украинские конструкторы анонсировали создание ударных дронов дальностью 1000 км и более, и если воюющей стране удалось освоить их массовое производство, то нынешние удары по российским нефтебазам могут быть только началом.
Россия с 2022 года регулярно атакует украинскую инфраструктуру иранскими дронами-камикадзе, но теперь, похоже, сталкивается с аналогичной ответной угрозой. Готова ли российская армия её отразить и как появление у Украины «длинной руки» меняет военные расклады? ......... О сокращении производства бензина в России на фоне украинских ударов и не всегда объясненных аварий на предприятиях пишет и «Коммерсант». По данным источников газеты, «знакомых с отраслевой статистикой», в январе выпуск продукции снизился на «не очень значительные, но все же заметные 2%». ........... «Неспециалисту может показаться, что НПЗ с их огромным количеством горючих жидкостей и газов могут превратиться в море огня от любой искры, но в реальности это не так. Стандарты, по которым построены и модернизированы российские НПЗ, растут из ГОСТов времен холодной войны, а тогда их проектировали так, чтобы обеспечить жизнестойкость заводов даже в условиях авиационных бомбардировок 1000-килограммовыми бомбами. Так что атаки дронов весом в несколько килограммов могут вызвать на НПЗ пожар, но никак не уничтожить завод», — указывает эксперт. ............ К тому же, как заявляют украинские военные эксперты, ВСУ не собираются ограничиваться атаками на объекты российского нефтегазового комплекса, а намерены бить и по другим важным целям в российском тылу.
С этим можно поспорить. Если бить по нефтеперерабатывающим заводам "наугад" тогда да, много ущерба причинить невозможно. Все атаки на топливный комплекс были хорошо спланированы, безпилотники атаковали самые критические "узлы", что, в некоторых случаях, привело к остановке всего цикла. И все это благодаря единичным дронам попавшим точно в цель. А если таких будет 30-50. Про ракеты мечтать не приходится, но, если действительно выйти на массовое производство и применение "дальних" Дронов уровня шахед можно просто похоронить их нефтянку.
Что касается информации про запас прочности при применении фаб, то это просто разговоры, возможно для самоуспокоения. Нефтеперерабатывающие заводы современного уровня сильно технологичны и напичканы под завязку дорогостоящими импортными узлами вывод из строя которых ставит крест на всём производстве. При этом, как правило, из бетонных конструкций только фундамент. То есть весь технологический процесс никак не прикрыт.
Например
Сообщается, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановлен на неопределенный срок. Неофициально говорится, что существенно повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-12 мощностью переработки нефти 12 млн тонн в год.
12 млн тонн в год - это 240 тысяч баррелей нефти в сутки
Для восстановления оборудования на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове Нижегородской области потребуется как минимум 1-1,5 месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Тут по понятным причинам этих данных очень много, а потому всё оборудование достаточно сложное и так просто его не заменить. И заплатку, если что, не поставить.
Кроме того, уникальные заводы (то есть, собираемые по индивидуальным, а не типовым проектам) вообще проектируются по своим собственным индивидуальным параметрам, под них подбирается уникальное оборудование.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 09 лют, 2024 14:14, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Так, может, они против любой власти? "Анархия - мать порядка"?
Поширена думка, що влада ("вони") жирує, а "ми" виживаємо не завдяки, а всупереч, тому нікому нічим не зобов'язані. Причому можна брати, напевно, не тільки останні десятиріччя, а всю історію. Туди тікали "зальотні" ще в княжі часи, там закінчився земний шлях Довбуша. А зараз ідеї суспільства споживання тільки добавили мазків, що вписались в загальну картину.
Ну так всё верно, что-то близкое к взглядам анархистов. Вот только существовать может только в условиях большого государства, которое может позволить себе "не замечать" небольшую деревню.
С этим можно поспорить. Если бить по нефтеперерабатывающим заводам "наугад" тогда да, много ущерба причинить невозможно. Все атаки на топливный комплекс были хорошо спланированы, безпилотники атаковали самые критические "узлы", что, в некоторых случаях, привело к остановке всего цикла. .........
Прочитайте, пожалуйста всю статью, а не только выдержки, кот. я процитировал.
4h ago 09:17 по центральноевропейскому времени «Вот как умирают демократии», — заявил депутат ЕС на фоне разногласий по поводу интервью Путина Гай Верхофштадт , бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член Европейского парламента, сказал, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным «это лучшее, что когда-либо случалось» с российским лидером.
«Америка завтра пострадает от того, что он будет распространять ложь без каких-либо препятствий и фильтров. Именно так умирают демократии», — сказал он.
холява написав:А краще за все , ви откажіться від статусу біжінців з України , вам це ні дочого .
У мене немає статусу біженця, і не за кордоном. Ви знаєте відмінність між "тимчасовим захистом" і "статусом біженця"? І чому виштовхування з правового поля, різко збільшить кількість і швидкість переходу з першого в другий?
Подібні наїзди і повний ігнор здорового глузду, підказує що дрони які вже пішли на передову, марна справа, і треба зав'язувати з цією благодійністю. Майбутнє країни нікому не цікаве, временщики і тільки хардкр, і прострілені коліна допоможуть... перетворитися в північну корею, і навіть, запеклі патріоти захочуть звідси звалити хоч тушкою, хоч чучелком. Продовжуйте далі, дуже цікаво.
Мені не цікаво . Батьківщину треба захищати і не звалювати на голову інших свої обов,язки перед державой . Діалог закінчен .
Пан патріот України , розкажіть нам будь ласка про ваш бізнес з москалями.
Вы меня иногда удивляете. Вроде бы грамотный и неглупый человек, но видео иногда выкладывете... Хотел было прокомментировать пана Дмитрия Снегирева, но не вижу смысла. Там столько элементарных нарушений логики, что просто не интересно.