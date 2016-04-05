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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6710671167126713>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:18

4h ago
09:17 по центральноевропейскому времени
«Вот как умирают демократии», — заявил депутат ЕС на фоне разногласий по поводу интервью Путина
Гай Верхофштадт , бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член Европейского парламента, сказал, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным «это лучшее, что когда-либо случалось» с российским лидером.

«Америка завтра пострадает от того, что он будет распространять ложь без каких-либо препятствий и фильтров. Именно так умирают демократии», — сказал он.

https://www.theguardian.com/world/live/2024/feb/09/vladimir-putin-interview-tucker-carlson-russia-ukraine-zelenskiy-europe-latest-news
Там приведен и его твит:
Guy Verhofstadt
@guyverhofstadt

Carlson interview is the best thing that ever happened to Putin.

America tomorrow will suffer from having him spreading lies unchallenged and unfiltered.

This is how democracies die...
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:34

ЛАД отец Зеленского фронтовик (родился 23/12/47) воевал с фашизмом?
дід забув прийняти таблетки

Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 09 лют, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:38

Спасибо всем за советы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:39

  flyman написав:..........
[youtube]GvlniPH-FPI...

Вы меня иногда удивляете. Вроде бы грамотный и неглупый человек, но видео иногда выкладывете...
Хотел было прокомментировать пана Дмитрия Снегирева, но не вижу смысла.
Там столько элементарных нарушений логики, что просто не интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих -
не только мужчин, женщин в том числе.
С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам.
Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть.
Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился".
Однако...
Просто фейерический результат!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:54

  antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих -
не только мужчин, женщин в том числе.
С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам.
Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть.
Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился".
Однако...
Просто фейерический результат!

Кого захватили???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:59

  барабашов написав:Кого захватили?
эмигрантов
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:07

  antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих -
не только мужчин, женщин в том числе.
С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам.
Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть.
Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился".
Однако...
Просто фейерический результат!
цей майбутній закон ніяк не впливає на ваше життя в Німеччині,так само і на сприйняття повітряних тривог під час збиття.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:18

  sens написав:.......
цей майбутній закон ніяк не впливає на ваше життя в Німеччині,так само і на сприйняття повітряних тривог під час збиття.

Ограничения на консульские услуги, конечно, влияют на життя в Німеччині.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:27

  sens написав:
  antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих -
не только мужчин, женщин в том числе.
С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам.
Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть.
Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился".
Однако...
Просто фейерический результат!
цей майбутній закон ніяк не впливає на ваше життя в Німеччині,так само і на сприйняття повітряних тривог під час збиття.

Так человек не о себе -- просто поделился мнением/услышанным.
И цель действительна не ясна: такое впечатление, что стараются максимально уменьшить возможной поток репатриантов...
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  #<1 ... 6710671167126713>
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