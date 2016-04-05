4h ago 09:17 по центральноевропейскому времени «Вот как умирают демократии», — заявил депутат ЕС на фоне разногласий по поводу интервью Путина Гай Верхофштадт , бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член Европейского парламента, сказал, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным «это лучшее, что когда-либо случалось» с российским лидером.
«Америка завтра пострадает от того, что он будет распространять ложь без каких-либо препятствий и фильтров. Именно так умирают демократии», — сказал он.
Вы меня иногда удивляете. Вроде бы грамотный и неглупый человек, но видео иногда выкладывете... Хотел было прокомментировать пана Дмитрия Снегирева, но не вижу смысла. Там столько элементарных нарушений логики, что просто не интересно.
Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих - не только мужчин, женщин в том числе. С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам. Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть. Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился". Однако... Просто фейерический результат!
antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих - не только мужчин, женщин в том числе. С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам. Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть. Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился". Однако... Просто фейерический результат!
antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих - не только мужчин, женщин в том числе. С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам. Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть. Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился". Однако... Просто фейерический результат!
цей майбутній закон ніяк не впливає на ваше життя в Німеччині,так само і на сприйняття повітряних тривог під час збиття.
antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих - не только мужчин, женщин в том числе. С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам. Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть. Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился". Однако... Просто фейерический результат!
цей майбутній закон ніяк не впливає на ваше життя в Німеччині,так само і на сприйняття повітряних тривог під час збиття.
Так человек не о себе -- просто поделился мнением/услышанным. И цель действительна не ясна: такое впечатление, что стараются максимально уменьшить возможной поток репатриантов...