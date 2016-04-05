ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.
"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".
fler написав:- Кацапи візжать від радощів щодо призначення Сирського, очікують мясних штурмів та провалів на фронті. Чомусь у мене протилежна думка - очікую "технологічні прориви" :wink:
"Сирський зробив першу офіційну заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ: На порядку денному стоять нові завдання .... запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів РЕБ."
Моя думка матеріалізувалася за ніч
вы ждали _заявы_? -- может стоит реализации всех этих "бумажных анонсов" на фронте дождаться?
ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.
"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".
Кабінет Міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (військкоматам) працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, військкомати зможуть цілодобово:
розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП); вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.
"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".
ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.
"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".
Кабінет Міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (військкоматам) працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, військкомати зможуть цілодобово:
розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП); вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
Schmit написав:Найгірше, що нема пояснення суспільству, за що звільнений,
это да. но может там такое, о чём говорить нельзя.
Можливо. Або як варіант
Konstantin Kozemyaka: На УП вийшов розлогий матеріал з аналізом ситуації навколо звільнення Залужного. •• От як коментує її один із членів команди Зеленського (???): "|з Залужним очевидна річ уже досить довгий час: Зеленський не може ним керувати. Залужний просто слухає, вдає, що почув, а потім робить те, що сам вважає правильним. Коли готували контрнаступ, то таких історій було маса і з розподілом зброї, і з плануванням, і з чим завгодно". А почалося непослушаніє, коли Залужний на прикінці 2021 року зробив вигляд, що пішов маринувати шашлики по команді Зеленського, а сам тишком-нишком в межах своїх повноважень почав готуватися до війни. Отакий от неслухняний наш Головком. Складно вдавати покору, коли ти знаєш, що тобою намагається керувати розумово обмежений малорос, який випадково опинився на вершині влади під час війни.
ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.
"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".
Смысл?
в полках ПВО Московского ВО после 1945г зенитчики спали в шинелях и сапогах, охраняли небо 24/7