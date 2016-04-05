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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67126713671467156716 ... 6719>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:31

  prodigy написав:в полках ПВО Московского ВО после 1945г зенитчики спали в шинелях и сапогах,
охраняли небо 24/7

Как бы ПВО и ТЦК - трошки разное
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:33

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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как здесь принято писать - очень авторитетный источник.

Зате по суті проблеми. Ми не можемо вплинути на запоребрикових баранів, але на свого є важіль впливу - це адекватні відповілі в соцопитуваннях. Не буде підтримки Земаячні - не буде і самознищення держави Україна.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:36

  pesikot написав:
  prodigy написав:в полках ПВО Московского ВО после 1945г зенитчики спали в шинелях и сапогах,
охраняли небо 24/7

Как бы ПВО и ТЦК - трошки разное


зри в корень
(Козьма Прутков)

і те і те імітація бурхливої діяльності
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:40

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.

"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".

:?:
Смысл?



ТЦК та СП мають право розглядати справи та накладати стягнення (інакше кажучи – штрафувати) за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення

ст. 210 – Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку
ст.210-1 – Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
ст. 211- Зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необережності.


За порушення Правил військового обліку максимальний штраф становить у сумі 1700 грн.


Представниками ТЦК та СП складається протокол, в якому фіксується суть допущеного порушення.
Протокол видається або направляється поштою військовозобовʼязаному із повідомленням, коли і де буде розглядатись адміністративна справа. Тобто сам факт складання протоколу ще не означає притягнення до відповідальності! Для розгляду справу запрошують і самого військовозобовʼязаного.
У призначений день та час керівник ТЦК та СП розглядає справу, в тому числі вислуховує військовозобовʼязаного, якщо він зʼявився, та вивчає його письмові пояснення, якщо вони подані. За результатом розгляду, якщо керівник дійде висновку про наявність підстав для притягнення військовозобовʼязаного до відповідальності, керівник ТЦК та СП виносить постанову, якою, крім іншого, визначено розмір штрафу, вручає її військовозобвʼязаному або направляє поштою.
Військовозобовʼязаний, який не згоден із постановою, має право оскаржити її до суду.

Підставою для сплати штрафу може бути лише постанова, підписана керівником ТЦК та СП, про притягнення до адміністративної відповідальності. У випадку, якщо вам видають лише папірець з реквізитами на оплату, то вимагайте видати вам саме постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, яку можна оскаржити в суді.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:40

кабаре-95 наносить наступний удар

Зображення
З вікіпедії:
У березні 2023 — обрано до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони. За результатами всеукраїнського голосування набрала найбільшу кількість голосів серед усіх претендентів[8].

Від громадськості входить до складу Департаменту державних закупівель як членкиня колегіального органу з питань тилового забезпечення Міноборони[9].

За ініціативи Ярової уперше з моменту повномасштабного вторгнення вдалось вивести закупівлі Міноборони на Prozorro, після низки гучних скандалів з закупівлями[10].
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:43

  antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих -
не только мужчин, женщин в том числе.
Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть.
Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился".

Тобто закордонні патріоти бажають/чекають, щоб кацапи захопили всю Україну, віджали майно, яке біженці не вивезли з собою, вбили/мобілізували їх родичів/друзів/знайомих, а потім пішли воювати на Польщу/Прибалтику/і т.д.? :shock: Чи вони сподіваються, що так не буде? Тобто історія ЛНР, ДНР та + Бучі, Маріуполя, Бахмута, Авдіївки і т.д. їх нічого не навчила? І ви це підтримуєте, інакше не розповсюджували б цю чухню на форумі або принаймні засуджували б.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:46

  fler написав:
  antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих -
не только мужчин, женщин в том числе.
Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть.
Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился".

Тобто закордонні патріоти бажають/чекають, щоб кацапи захопили всю Україну, віджали майно, яке біженці не вивезли з собою, вбили/мобілізували їх родичів/друзів/знайомих, а потім пішли воювати на Польщу/Прибалтику/і т.д.? :shock: Чи вони сподіваються, що так не буде? Тобто історія ЛНР, ДНР та + Бучі, Маріуполя, Бахмута, Авдіївки і т.д. їх нічого не навчила? І ви це підтримуєте, інакше не розповсюджували б цю чухню на форумі або принаймні засуджували б.

Швидше за все ті, хто мігрував, не бачать різниці у діях зевлади та в діях окупаційних військ та окупаційної влади. Спілкуйтесь з ними, доводьте, що зеленський не гірший за путіна насправді
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:47

  fler написав:
  antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих -
не только мужчин, женщин в том числе.
Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть.
Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился".

Тобто закордонні патріоти бажають/чекають, щоб кацапи захопили всю Україну, віджали майно, яке біженці не вивезли з собою, вбили/мобілізували їх родичів/друзів/знайомих, а потім пішли воювати на Польщу/Прибалтику/і т.д.? :shock: Чи вони сподіваються, що так не буде? Тобто історія ЛНР, ДНР та + Бучі, Маріуполя, Бахмута, Авдіївки і т.д. їх нічого не навчила? І ви це підтримуєте, інакше не розповсюджували б цю чухню на форумі або принаймні засуджували б.

Вы поменьше Марафон смотрите :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З приводу роботи ТЦК ... напишу, як іноді пише Долярчик ...

Десь на Венері сталась війна, тому поважному вуйку виписали на вулиці повістку.
Вуйко був відповідальний. Тому прибув в ТЦК Венери, пройшов ВЛК
Гіпертонія, грижі, знімки МРТ не справили враження на ВЛК ТЦК Венери

Добрав вуйко довідок і отримав "бойову" повістку. Владнав свої справи - заповіти та інше.

Прибув до ТЦК і поїхав на навчання. Навчався, навчався сумлінно десь на тенерах Венери.
Бо розум нікуди не дінешь. Це бороду можно збрити (шукайте анекдот)

Навчався три місяці, ось і навчання закінчилось. Поїхав вуйко в бойову частину, десь біля одного з морів Венери

Вже служить, виконую бойові завдання.

І тут дзвінок йому з поліції Венери: - пане вуйко, вас хоче знайти поліція, бо ви ухилянт. ТЦК на вас вже давно подало в розшук

Вуйко всміхнувся в свої вуса і відповів: - панове поліціянти, можете приїздити до мене та подивитись, як я вже півроку в Збройних Силах Венери

Із діалогу виявилось, що ТЦК Венери одразу подали у "розшук", як тільки виписали повістку на вулиці. Що вже незаконно.

АЛЕ, не зняли з "розшуку", коли вуйко прибув до ТЦК та відбув в ЗСВ.

В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються
pesikot
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