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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67136714671567166717 ... 6719>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Марафон смотрите :lol:

в ДІЇ дивлюсь суспільне
часто проскакує : "як пишуть в ТГ каналу"
так що Марафон набагато ближче до своєї аудиторії
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:57

  pesikot написав:З приводу роботи ТЦК ... напишу, як іноді пише Долярчик ...

Десь на Венері сталась війна, тому поважному вуйку виписали на вулиці повістку.
Вуйко був відповідальний. Тому прибув в ТЦК Венери, пройшов ВЛК
Гіпертонія, грижі, знімки МРТ не справили враження на ВЛК ТЦК Венери

Добрав вуйко довідок і отримав "бойову" повістку. Владнав свої справи - заповіти та інше.

Прибув до ТЦК і поїхав на навчання. Навчався, навчався сумлінно десь на тенерах Венери.
Бо розум нікуди не дінешь. Це бороду можно збрити (шукайте анекдот)

Навчався три місяці, ось і навчання закінчилось. Поїхав вуйко в бойову частину, десь біля одного з морів Венери

Вже служить, виконую бойові завдання.

І тут дзвінок йому з поліції Венери: - пане вуйко, вас хоче знайти поліція, бо ви ухилянт. ТЦК на вас вже давно подало в розшук

Вуйко всміхнувся в свої вуса і відповів: - панове поліціянти, можете приїздити до мене та подивитись, як я вже півроку в Збройних Силах Венери

Із діалогу виявилось, що ТЦК Венери одразу подали у "розшук", як тільки виписали повістку на вулиці. Що вже незаконно.

АЛЕ, не зняли з "розшуку", коли вуйко прибув до ТЦК та відбув в ЗСВ.

В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються

тому що треба відокремлювати мух від котлет :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:00

  sens написав:
  _hunter написав:Марафон смотрите :lol:

в ДІЇ дивлюсь суспільне
часто проскакує : "як пишуть в ТГ каналу"
так що Марафон набагато ближче до своєї аудиторії

близость к аудитории не преуменьшает факт промывания мозгов...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:01

  sens написав:
  pesikot написав:З приводу роботи ТЦК ... напишу, як іноді пише Долярчик ...

Десь на Венері сталась війна, тому поважному вуйку виписали на вулиці повістку.
Вуйко був відповідальний. Тому прибув в ТЦК Венери, пройшов ВЛК
Гіпертонія, грижі, знімки МРТ не справили враження на ВЛК ТЦК Венери

Добрав вуйко довідок і отримав "бойову" повістку. Владнав свої справи - заповіти та інше.

Прибув до ТЦК і поїхав на навчання. Навчався, навчався сумлінно десь на тенерах Венери.
Бо розум нікуди не дінешь. Це бороду можно збрити (шукайте анекдот)

Навчався три місяці, ось і навчання закінчилось. Поїхав вуйко в бойову частину, десь біля одного з морів Венери

Вже служить, виконую бойові завдання.

І тут дзвінок йому з поліції Венери: - пане вуйко, вас хоче знайти поліція, бо ви ухилянт. ТЦК на вас вже давно подало в розшук

Вуйко всміхнувся в свої вуса і відповів: - панове поліціянти, можете приїздити до мене та подивитись, як я вже півроку в Збройних Силах Венери

Із діалогу виявилось, що ТЦК Венери одразу подали у "розшук", як тільки виписали повістку на вулиці. Що вже незаконно.

АЛЕ, не зняли з "розшуку", коли вуйко прибув до ТЦК та відбув в ЗСВ.

В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються

тому що треба відокремлювати мух від котлет :mrgreen:

Чудово, поясніть )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:3. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

ви про це мабуть забули додати ...
допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України,нагадую що УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №60/2024 від 08.02.24 ​Про призначення О.Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:06

  pesikot написав:З приводу роботи ТЦК ...
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються

Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:10

  fler написав:
  pesikot написав:З приводу роботи ТЦК ...
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються

Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?

Так, вроде, ж где-то с год назад именно это и сделали? :roll: -- надеетесь, что уж в третий раз кравати таки получится переставить? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чудово, поясніть )


пояснюю на нових речах
зробили застосунок ДІЯ
поки було декілька розділів - все працювало , іноді були збої
Коли в ДІЮ намагаються злити ВСІ РЕЄСТРИ ( !!! ) , застосунок частіше не працює .
Ось у мене питання - чому військовому квитку бути в застосунку , а власнику паперового паспорту НІ ???
Щодо ТЦК
треба на кожне врегулювання робити відповідальних
Сьогодні форсили відео з Одеси де особа , одягнена в форму чорного кольору , разом з особами в формі схожій на військових намагалися зупинити авто , для зупинки використав лікоть , яким розбив скло в автомобілі Авео Шевроле .
Що за дикунські дії ? В Одесі взагалі якесь сафарі на чоловіків - ті хто вийшов на полювання взагалі не мають ні яких понять що за їх протизаконні дії буде відповідальність , тому що неофіційно далі добро ловити буд-яким способом і доставляти одразу в ТЦК. В Києві такого тиску з боку влади немає .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:11

  fler написав:
  pesikot написав:З приводу роботи ТЦК ...
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються

Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?

Зелені як відкривають рота, так і брешуть. Які "папєрєднікі" не впоралися з ТЦК, дядя?
Кому підпорядковуються ТЦК в Україні?
Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ Збройних сил України, яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони.

Александр Станиславович Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник, герой Украины. Командующий Сухопутными войсками ВСУ

То Сирський це нове обліччя, яке "відремонтує" ТЦК, чи "папєрєднік", що все сплюндрував?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:19

  fler написав:
  pesikot написав:З приводу роботи ТЦК ...
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються

Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?

Вже пішла тема "папереднікив" :)

Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил

А хто у нас був Командувач Сухопутних військ Збройних Сил ?

Сирський Олександр Станіславович

То про яке нове керівництво ви кажете ?
pesikot
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